Η Apple κυκλοφόρησε πριν από λίγη ώρα τα iOS 17.5 και iPadOS 17.5, δύο σημαντικές ενημερώσεις που έρχονται σχεδόν δύο μήνες μετά την κυκλοφορία των iOS 17.4 και iPadOS 17.4.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το iOS 17.5 φέρνει υποστήριξη για διανομή εφαρμογών μέσω διαδικτύου. Οι χρήστες iPhone μπορούν να κατεβάζουν εφαρμογές απευθείας από τις ιστοσελίδες των προγραμματιστών, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν το App Store.

Υπάρχουν νέες λειτουργίες για το Apple News+, όπως η offline λειτουργία, και οι ειδοποιήσεις εντοπισμού είναι πλέον διαθέσιμες σε όλες τις πλατφόρμες για ειδοποιήσεις σχετικά με τους Bluetooth trackers ανεξάρτητα από την πλατφόρμα.

Το iOS 17.5 περιλαμβάνει μια επιλογή κατάστασης επισκευής που επιτρέπει την αποστολή ενός iPhone για σέρβις χωρίς να απενεργοποιηθούν το Find My και το Activation Lock. Υπάρχει μια νέα επιλογή «Remove This Device» στο Find My, και η χρήση της με ένα iPhone θέτει το iPhone σε κατάσταση επισκευής. Προς το παρόν, η αποστολή μιας συσκευής για επισκευή απαιτεί την απενεργοποίηση του Find My, η οποία είναι ένας τρόπος για την Apple να διασφαλίσει ότι το iPhone ανήκει στο άτομο που ζητά επισκευή.



Η επιλογή repair state αφήνει το Find My ενεργοποιημένο και το iPhone συνεχίζει να είναι εντοπίσιμο με την εφαρμογή Find My όσο διαρκεί η επισκευή. Ένα iPhone που τίθεται σε κατάσταση επισκευής αναφέρει ότι είναι «Ready for Repair» στην ενότητα Find My device και το iPhone παραμένει λειτουργικό όσο βρίσκεται σε κατάσταση επισκευής.

Το widget Podcasts που μπορεί να προστεθεί στην Αρχική οθόνη ή στην οθόνη κλειδώματος διαθέτει τώρα ένα φόντο που αλλάζει ανάλογα με την εικόνα του podcast που αναπαράγεται.

