ΗΠΑ και Κίνα σμφωνούν στην επίσημη μετονομασία της AI σε Super Intelligence

Σύνοψη

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν επίσημα να αντικαταστήσουν τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence - AI) με τον όρο «Super Intelligence» (SI) σε όλα τα κρατικά και διακρατικά έγγραφα.

Οι δύο υπερδυνάμεις προχωρούν άμεσα στη δημιουργία του «U.S.-China Super Intelligence Dialogue», ενός στρατηγικού μηχανισμού που θα εξετάζει τους κινδύνους και τα οφέλη από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μοντέλων.

Θεσπίζεται ταυτόχρονα ένας διμερής δίαυλος επικοινωνίας για την άμεση αντιμετώπιση «περιστατικών SI» (SI incidents), με την πρώτη επίσημη ανταλλαγή απόψεων να προγραμματίζεται αυστηρά μέχρι τον Νοέμβριο του 2026.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται πλήρως τα Συμβούλια Εμπορίου και Επενδύσεων (Boards of Trade and Investment) μεταξύ των δύο κρατών, τα οποία είχαν αρχικά σχεδιαστεί κατά τη σύνοδο του Πεκίνου τον Μάιο του 2026.

Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από διαδικτυακές ψηφοφορίες που διεξήγαγε ο Donald Trump στα κοινωνικά δίκτυα Truth Social και X, επιλέγοντας τον όρο που παραπέμπει άμεσα στη θεωρία της «Υπερνοημοσύνης» του φιλοσόφου Nick Bostrom.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, κατέληξαν σε επίσημη συμφωνία για την πλήρη κατάργηση του όρου «Τεχνητή Νοημοσύνη» από την κρατική επικοινωνία, αντικαθιστώντας τον με το «Super Intelligence» (SI). Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα επίσημα έγγραφα των ΗΠΑ, ενώ η Κίνα δεσμεύτηκε να ακολουθήσει την ίδια ακριβώς ονοματολογία στις διεθνείς της συμφωνίες.

Η πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον απέδωσε μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές τεχνολογικές και γεωπολιτικές συμφωνίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας. Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε λεπτομερές ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο περιγράφεται ξεκάθαρα η στρατηγική ευθυγράμμιση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη γύρω από την ανάπτυξη και την ασφάλεια των προηγμένων αλγοριθμικών συστημάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προετοιμάσει το έδαφος για αυτή τη ριζική αλλαγή ορολογίας μέσω σειράς ψηφοφοριών στις πλατφόρμες Truth Social και X, θέτοντας αρχικά προς επιλογή εναλλακτικές όπως «Superior Intelligence», «Extreme Intelligence» και «Supreme Intelligence», πριν καταλήξει οριστικά στην επικράτηση του «Super Intelligence». Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ενώπιον της γενικής συνέλευσης ότι η λέξη «τεχνητή» προσδίδει μια αίσθηση αναλήθειας ή πλαστότητας σε μια τεχνολογία η οποία πλέον αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης βιομηχανικής και οικονομικής πραγματικότητας.

Η σημειολογική μετάβαση από το AI στο SI δεν αποτελεί απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, καθώς παραπέμπει ευθέως στον ορισμό που διατύπωσε το 2014 ο φιλόσοφος Nick Bostrom, ο οποίος περιέγραψε την υπερνοημοσύνη ως μια διάνοια που ξεπερνά κατά πολύ τη γνωστική απόδοση των ανθρώπων σχεδόν σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. Η αποδοχή αυτής της ορολογίας από την ηγεσία του Πεκίνου υποδηλώνει μια κοινή αντίληψη για τις ανυπολόγιστες δυνατότητες αλλά και τους πιθανούς συστημικούς κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της υπολογιστικής ισχύος.

Συν τοις άλλοις, η κίνηση αυτή καταδεικνύει την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να προωθήσει επιθετικά την τεχνολογική ανάπτυξη χωρίς ασφυκτικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς, διατηρώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, η οποία με τη σειρά της αναζητά διαύλους συνεργασίας για την αποφυγή εμπορικών αποκλεισμών.

Στρατηγικός διάλογος και ασφάλεια στο νέο τεχνολογικό τοπίο

Για την πρακτική εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και την αποτροπή διεθνών κρίσεων, οι δύο χώρες προχώρησαν στην ίδρυση του «U.S.-China Super Intelligence Dialogue». Αυτός ο μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση του Super Intelligence στις εθνικές υποδομές. Το πιο κρίσιμο στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι η καθιέρωση ενός απευθείας διμερούς διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος θα ενεργοποιείται άμεσα σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το SI (SI incidents). Ο στόχος είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικίνδυνη κλιμάκωση ή παρεξήγηση που θα μπορούσε να προκύψει από απρόβλεπτες συμπεριφορές αυτόνομων συστημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την παγκόσμια γεωστρατηγική σταθερότητα. Η επόμενη προγραμματισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγησης του μηχανισμού έχει οριστεί αυστηρά για τον Νοέμβριο του 2026.

Η δημιουργία αυτής της «κόκκινης γραμμής» για την τεχνολογία αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την ασφάλεια των προηγμένων νευρωνικών δικτύων, παρά την εμφανή απροθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες στις εταιρείες ανάπτυξης της Silicon Valley. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρόλο που η συνάντηση δεν παρήγαγε κάποια ρηξικέλευθη δεσμευτική συνθήκη περιορισμού, η διεύρυνση της θεσμικής επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την πρόληψη διακρατικών διενέξεων που ενδέχεται να πυροδοτηθούν από την αλγοριθμική πολυπλοκότητα.

Εμπορικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις της συνόδου

Πέρα από τα ζητήματα της τεχνολογικής ονοματολογίας και ασφάλειας, η σύνοδος των δύο ηγετών εστίασε εκτενώς στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας αμοιβαία επωφελούς και δίκαιης σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο κυβερνήσεις έθεσαν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τους κεντρικούς διακρατικούς μηχανισμούς του Συμβουλίου Εμπορίου (U.S.-China Board of Trade) και του Συμβουλίου Επενδύσεων (U.S.-China Board of Investment). Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί, οι οποίοι είχαν αρχικά επικυρωθεί κατά την προηγούμενη συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο τον Μάιο του 2026, αναμένεται να διευκολύνουν τις ροές κεφαλαίων και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, εξομαλύνοντας τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν μια εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν σε τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι καμία χώρα δεν δικαιούται να επιβάλλει διόδια στις διεθνείς υδάτινες οδούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην κοινή ιστορική μνήμη της συμμαχίας των δύο κρατών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων υπαρξιακών προκλήσεων. Τέλος, η αμερικανική πλευρά προώθησε σθεναρά την ιδέα έναρξης τριμερών διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο των εξοπλισμών, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας.