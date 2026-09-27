Πρόστιμο $5,7 δισ. στην Apple για την τεχνολογία απτικής ανάδρασης των iPhone

Σύνοψη

Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Apple για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Taction Technology.

Η δικαστική διαμάχη αφορά τα συστήματα απτικής ανάδρασης, και ειδικότερα τον μηχανισμό Taptic Engine που ενσωματώνεται στα iPhone και Apple Watch.

Το δικαστήριο έκρινε την παραβίαση ως μη εσκεμμένη, ωστόσο η ενάγουσα εταιρεία πέτυχε τη μεγαλύτερη αποζημίωση για πνευματικά δικαιώματα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η Apple προτίθεται να ασκήσει έφεση, διατηρώντας ακλόνητη τη θέση πως η δική της τεχνολογία διαφέρει ριζικά από τον σχεδιασμό της Taction.

Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή δικαστική απόφαση, καθώς αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο την υποχρεώνει να καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία Taction Technology, η οποία εδρεύει στο Σαν Ντιέγκο.

Η δικαστική ετυμηγορία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ιστορία των αμερικανικών δικαστηρίων, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τον εξαιρετικά πολύπλοκο ιστό των πνευματικών δικαιωμάτων που περιβάλλει τα σύγχρονα τεχνολογικά οικοσυστήματα και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι καινοτομίες των μικρότερων ερευνητικών εργαστηρίων.

Η υπόθεση αφορά το σύστημα απτικής ανάδρασης που έχει ενσωματώσει η εταιρεία στις συσκευές της, το γνωστό στη βιομηχανία ως Taptic Engine, το οποίο ευθύνεται για την παραγωγή των χαρακτηριστικών δονήσεων που βιώνουν οι χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις οθόνες των iPhone και των Apple Watch.

Το χρονικό της πολύκροτης υπόθεσης ξεκινά ουσιαστικά το 2021, όταν η Taction Technology κατέθεσε την αρχική μήνυση υποστηρίζοντας ότι η Apple ενσωμάτωσε εντελώς παράνομα τη δική της πατενταρισμένη τεχνολογία ακουστικής και δόνησης μέσα στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας που κατασκευάζει και εμπορεύεται παγκοσμίως. Η επιχειρηματολογία της ενάγουσας εταιρείας βασίστηκε αποκλειστικά στην καταπάτηση δύο συγκεκριμένων αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία φέρουν τους αριθμούς U.S. Patent No. 10,659,885 και 10,820,117.Τα έγγραφα αυτά περιγράφουν με κάθε τεχνική λεπτομέρεια εξειδικευμένες μεθόδους παραγωγής απτικών αισθήσεων, μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να αντιλαμβάνονται τη φυσική ανταπόκριση των συσκευών τους έπειτα από την καταχώρηση εντολών μέσω αφής.

Η πορεία της δίκης στις δικαστικές αίθουσες πέρασε από πολλαπλές νομικές ανατροπές, καθώς ένας ομοσπονδιακός δικαστής του Σαν Ντιέγκο είχε αρχικά αποφανθεί το 2023 υπέρ της Apple, κρίνοντας πως το Taptic Engine δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση στις πατέντες της Taction. Αντιθέτως, το Εφετείο των ΗΠΑ για το Ομοσπονδιακό Κύκλωμα ανέτρεψε την παραπάνω απόφαση την προηγούμενη χρονιά, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για τη διεξαγωγή της πρόσφατης δίκης που κατέληξε σε αυτό το ιστορικό πρόστιμο.

Η Apple εισήγαγε την Taptic Engine για πρώτη φορά παράλληλα με την κυκλοφορία του αρχικού Apple Watch το 2014, αποφασίζοντας να αντικαταστήσει πλήρως τους παραδοσιακούς κινητήρες δόνησης με έκκεντρη περιστρεφόμενη μάζα, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βιομηχανία των smartphones μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η νέα αρχιτεκτονική του Taptic Engine βασίστηκε σε έναν γραμμικό συντονισμένο ενεργοποιητή, παρέχοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια την κίνηση, την ένταση και τη συχνότητα της δόνησης. Η ριζική αλλαγή επέτρεψε τη δημιουργία εξαιρετικά διακριτικών και διαφοροποιημένων αισθήσεων ανάλογα με την αλληλεπίδραση στο λογισμικό, όπως τα ελαφριά χτυπήματα κατά την πληκτρολόγηση, οι ειδοποιήσεις και οι ρεαλιστικές προσομοιώσεις καρδιακών παλμών στο ρολόι.

Η Taction Technology ισχυρίστηκε κατηγορηματικά στο δικαστήριο ότι ολόκληρη η μηχανική προσέγγιση που υιοθέτησε η Apple βασίζεται σε δικές της πρωτοποριακές έρευνες, επιτρέποντας στην τελευταία να αποκομίσει τεράστια οικονομικά οφέλη βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης, χωρίς ποτέ να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η κρίσιμη ακροαματική διαδικασία ενώπιον των ενόρκων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο ημέρες εντατικών διαβουλεύσεων, κατά τις οποίες το επταμελές σώμα μελέτησε τον κώδικα και τα κατασκευαστικά σχέδια, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός του υλικού της Apple πράγματι καταπατά τα δικαιώματα της Taction. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως οι ένορκοι έκριναν την παράβαση ως μη εσκεμμένη, ένα εξαιρετικά σημαντικό νομικό σημείο το οποίο απέτρεψε την ενεργοποίηση των αυστηρών διατάξεων περί ενισχυμένων αποζημιώσεων. Εάν η παραβίαση είχε χαρακτηριστεί σκόπιμη, ο δικαστής θα είχε το δικαίωμα να αυξήσει κατακόρυφα το επιδικασθέν ποσό, εκτοξεύοντας το τελικό πρόστιμο σε νούμερα που θα προκαλούσαν ισχυρότατο πλήγμα ακόμη και στα τεράστια ταμειακά διαθέσιμα της Apple. Από την πλευρά της νικήτριας εταιρείας, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος Lance Yang υποδέχθηκε την ετυμηγορία με εμφανή ικανοποίηση, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως η πελάτισσά του δικαιώθηκε έπειτα από πεντέμισι χρόνια αναμονής και αλλεπάλληλων δικαστικών εμποδίων.

Η αντίδραση των στελεχών της Apple υπήρξε άμεση και διατυπώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τους εκπροσώπους της εταιρείας να εκφράζουν την απόλυτη διαφωνία τους τόσο με το σκεπτικό της απόφασης όσο και με το ύψος της αποζημίωσης, το οποίο θεωρούν παντελώς αβάσιμο και αστήρικτο με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Οι επικεφαλής μηχανικοί επέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης ότι ο μηχανισμός του Taptic Engine χρησιμοποιεί μια θεμελιωδώς διαφορετική μηχανολογική προσέγγιση από τις ευρεσιτεχνίες που έχει καταχωρήσει η Taction. Ακόμη, οι νομικοί εκπρόσωποι προσκόμισαν στο δικαστήριο εκτενή στοιχεία εργαστηριακών δοκιμών, προσπαθώντας να αποδείξουν τις αγεφύρωτες δομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ των δύο τεχνολογικών υλοποιήσεων, επιχειρήματα τα οποία προφανώς δεν έπεισαν το σώμα των ενόρκων.

Οι αναλυτές της αγοράς και οι ειδικοί στο δίκαιο των ευρεσιτεχνιών εκτιμούν πως η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει έναν νέο, μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα στο ανώτατο στάδιο των εφέσεων. Η Apple διαθέτει αποδεδειγμένα τους πόρους και την υπομονή να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο προκειμένου να ακυρώσει ή έστω να μειώσει δραματικά την υποχρέωση καταβολής της τεράστιας χρηματικής ποινής. Παράλληλα, η υπόθεση δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο για μελλοντικές διεκδικήσεις γύρω από δομικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε smartphones και φορετές συσκευές. Αποδεικνύεται ξεκάθαρα πως οι μικρότερες εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογίας, εφόσον διαθέτουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για τα νομικά τους έξοδα, μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις αστρονομικά ποσά από τους μεγαλύτερους παίκτες της βιομηχανίας. Το κατά πόσο το ομοσπονδιακό εφετείο θα επικυρώσει την απόφαση στον δεύτερο βαθμό παραμένει παντελώς άγνωστο, όμως το ύψος του προστίμου λειτουργεί ήδη ως μια εξαιρετικά αυστηρή υπενθύμιση προς όλους τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών αναφορικά με την αυστηρή τήρηση των κανονισμών πνευματικής ιδιοκτησίας.