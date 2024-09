iPhone 16 Pro: Τρία νέα promo videos με την πρωταγωνίστρια του The Last of Us

Με αφορμή την έναρξη των προπαραγγελιών της σειράς iPhone 16, η Apple μοιράστηκε τρία videos με πρωταγωνίστρια τη Bella Ramsey (Game of Thrones, The Last of Us) που παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα του iPhone 16 Pro με Apple Intelligence, με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή Mail, την εφαρμογή Photos και τη βελτιωμένη Siri.

: Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη ανάμνηση εισάγοντας μια περιγραφή στο Photos και η Apple Intelligence θα βρει τις καλύτερες φωτογραφίες και video για να φτιάξει μια ιστορία με το δικό της αφηγηματικό πρίσμα. Περιλήψεις email : Πατήστε για να αποκαλύψετε μια περίληψη ενός μακροσκελούς email στην εφαρμογή Mail και να μπείτε στο θέμα. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε περιλήψεις των email απευθείας από τα εισερχόμενά σας.

Η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει τα πρώτα χαρακτηριστικά της Apple Intelligence με την κυκλοφορία του iOS 18.1, το οποίο αναμένεται να βγει τον Οκτώβριο. Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται εργαλεία σύνταξης για τη δημιουργία και σύνοψη κειμένου, καθώς και μια λειτουργία που παρέχει συνοπτικές περιλήψεις των ειδοποιήσεων.

Η εφαρμογή Messages θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προτείνει απαντήσεις, ενώ μια νέα λειτουργία θα επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν και να απομαγνητοφωνούν τηλεφωνικές κλήσεις. Η εφαρμογή Photos θα επωφεληθεί από ένα νέο εργαλείο «Clean Up», το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ταχεία αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων από εικόνες.

Η Apple σχεδιάζει να καταστήσει διαθέσιμη τη λειτουργία Image Playground για τη δημιουργία εικόνων και τη λειτουργία Genmoji για τη δημιουργία custom emoji στο iOS 18.2, το οποίο πιθανότατα θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε θα βρεθεί μια λύση με την ΕΕ προκειμένου να ανοίξουν οι δυνατότητες του Apple Intelligence και στην Ευρώπη!