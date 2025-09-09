iPhone 17 Pro: H Apple επαναπροσδιορίζει την έννοια του Pro smartphone

Η Apple παρουσίασε τα νέα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, τα πιο προηγμένα Pro μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ. Με εντελώς νέο σχεδιασμό, ισχυρότερο επεξεργαστή και σημαντική βελτίωση στη διάρκεια της μπαταρίας, τα νέα iPhone υπόσχονται να αλλάξουν τα δεδομένα για τους απαιτητικούς χρήστες.

Στην καρδιά των δύο συσκευών βρίσκεται το A19 Pro, το πιο αποδοτικό και ισχυρό chip που έχει δημιουργήσει ποτέ η Apple. Σε συνδυασμό με το νέο σύστημα ψύξης με vapor chamber, το οποίο ενσωματώνεται με λέιζερ στο αλουμινένιο unibody πλαίσιο, το iPhone 17 Pro μπορεί να διατηρεί υψηλές επιδόσεις για περισσότερο χρόνο χωρίς υπερθέρμανση. Το αποτέλεσμα είναι ομαλή εμπειρία ακόμη και σε βαριές εργασίες, όπως επεξεργασία βίντεο ή mobile gaming με τίτλους AAA.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι οι τρεις 48MP Fusion κάμερες — Main, Ultra Wide και Telephoto. Το σύστημα αυτό προσφέρει την αίσθηση οκτώ διαφορετικών φακών σε μία συσκευή. Η νέα Telephoto κάμερα με tetraprism αισθητήρα παρέχει 4x οπτικό ζουμ στα 100mm αλλά και πρωτοφανές 8x ζουμ στα 200mm, το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει σε iPhone. Ο συνδυασμός με το ανανεωμένο Photonic Engine υπόσχεται φωτογραφίες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πιο φυσικά χρώματα και λιγότερο θόρυβο, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

Στην πρόσοψη, η Apple παρουσιάζει για πρώτη φορά την 18MP Center Stage κάμερα με τετράγωνο αισθητήρα. Το νέο σύστημα προσφέρει μεγαλύτερο πεδίο λήψης και υψηλότερη ανάλυση, ενώ χρησιμοποιεί AI για να προσαρμόζει το κάδρο ώστε να χωρούν όλοι σε ομαδικές selfies. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα για λήψη βίντεο σε 4K HDR με σταθεροποίηση, αλλά και ταυτόχρονη χρήση μπροστινής και πίσω κάμερας χάρη στη λειτουργία Dual Capture.

Στον τομέα του βίντεο, η Apple απευθύνεται πλέον ξεκάθαρα και σε επαγγελματίες δημιουργούς. Τα νέα μοντέλα υποστηρίζουν ProRes RAW, Apple Log 2 και genlock, μια τεχνική που συγχρονίζει πολλαπλές κάμερες, επιτρέποντας κινηματογραφικές παραγωγές χωρίς περίπλοκη επεξεργασία. Σε συνδυασμό με Dolby Vision HDR, 4K στα 120fps και υποστήριξη ACES, τα iPhone 17 Pro τοποθετούνται στην κορυφή της κατηγορίας τους για δημιουργούς περιεχομένου.

Η οθόνη Super Retina XDR διατίθεται σε δύο μεγέθη, 6,3 και 6,9 ίντσες, με ProMotion έως 120Hz, Always-On λειτουργία και φωτεινότητα που φτάνει τα 3000 nits — την υψηλότερη που έχουμε δει ποτέ σε iPhone. Η προστασία προσφέρεται από το Ceramic Shield 2, το οποίο πλέον καλύπτει και την πλάτη της συσκευής, με τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές και τετραπλάσια αντίσταση σε σπασίματα σε σχέση με το παρελθόν.

Σχεδιαστικά, η Apple χρησιμοποιεί αλουμίνιο αεροδιαστημικής τεχνολογίας 7000-series, προσφέροντας καλύτερη θερμική απόδοση και επιπλέον χώρο για μεγαλύτερη μπαταρία. Έτσι, το iPhone 17 Pro Max πετυχαίνει την καλύτερη αυτονομία που έχει υπάρξει σε iPhone, ενώ με τον νέο USB-C φορτιστή Dynamic Power Adapter 40W, οι συσκευές φτάνουν το 50% φόρτισης σε μόλις 20 λεπτά.

Σημαντική είναι και η μετάβαση στα eSIM-only μοντέλα για ορισμένες αγορές. Χάρη στον χώρο που εξοικονομείται από την απουσία φυσικής SIM, οι συσκευές διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία, προσφέροντας έως δύο επιπλέον ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Παράλληλα, η τεχνολογία eSIM ενισχύει την ασφάλεια, καθώς δεν μπορεί να αφαιρεθεί φυσικά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Η νέα έκδοση iOS 26 συνοδεύει τα iPhone 17 Pro, φέρνοντας ενσωματωμένες δυνατότητες Apple Intelligence. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί στη συσκευή, διατηρώντας τα δεδομένα ασφαλή, και προσφέρει εργαλεία όπως ζωντανές μεταφράσεις, έξυπνες αναζητήσεις και βελτιωμένη διαχείριση κλήσεων και μηνυμάτων. Παράλληλα, εισάγει νέο σχεδιασμό με Liquid Glass αισθητική, κάνοντας το περιβάλλον πιο εκφραστικό και ζωντανό.

Η Apple παρουσίασε επίσης νέα αξεσουάρ, όπως τις TechWoven θήκες με υφασμάτινη υφή και μεγάλη αντοχή, νέες Silicone και Clear θήκες με MagSafe, καθώς και το Crossbody Strap για hands-free χρήση. Όλα κατασκευασμένα με ανακυκλωμένα υλικά, συνεχίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα.

Μιλώντας για το περιβάλλον, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max περιλαμβάνουν 30% ανακυκλωμένα υλικά, με 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στις μπαταρίες και χρυσό στις πλακέτες. Η παραγωγή βασίζεται σε ποσοστό 40% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο του σχεδίου Apple 2030 για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα ως το τέλος της δεκαετίας.

Τα νέα μοντέλα θα κυκλοφορήσουν σε τρία νέα χρώματα — deep blue, cosmic orange και silver. Το iPhone 17 Pro ξεκινά από 256GB αποθηκευτικού χώρου και τιμή 1.099 δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ το iPhone 17 Pro Max φτάνει για πρώτη φορά έως τα 2TB, με τιμή εκκίνησης 1.199 δολάρια. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου, με διαθεσιμότητα από τις 19 του μήνα.