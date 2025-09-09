iPhone 17: Το νέο βήμα της Apple σε κάμερα, οθόνη και απόδοση

Η Apple αποκάλυψε το νέο iPhone 17, ένα μοντέλο που έρχεται με ανανεωμένο σχεδιασμό και σημαντικές βελτιώσεις σε κάμερα, οθόνη και επιδόσεις. Με την εισαγωγή της πρωτοποριακής Center Stage front camera, το ανανεωμένο σύστημα 48MP Dual Fusion στο πίσω μέρος, μια μεγαλύτερη Super Retina XDR οθόνη με ProMotion και τον ολοκαίνουργιο A19 επεξεργαστή, η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης μέχρι σήμερα.

Το iPhone 17 διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών με κορυφαία φωτεινότητα και ομαλή κίνηση χάρη στο ProMotion, ενώ το Ceramic Shield 2 προσφέρει τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές και λιγότερη αντανάκλαση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Στο εσωτερικό, ο A19 chip, κατασκευασμένος με τεχνολογία 3 νανομέτρων, ανεβάζει την απόδοση σε νέο επίπεδο, συνδυάζοντας ταχύτητα, αποδοτικότητα και καλύτερη διαχείριση ενέργειας.

Η Apple προσφέρει το iPhone 17 σε εκδόσεις 256GB και 512GB, διπλασιάζοντας τον βασικό αποθηκευτικό χώρο σε σχέση με το iPhone 16. Οι χρωματικές επιλογές είναι πέντε: black, lavender, mist blue, sage και white. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάθεση θα αρχίσει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Kaiann Drance, αντιπρόεδρο του τμήματος Worldwide iPhone Product Marketing, το νέο μοντέλο «αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αναβάθμιση που ενισχύει την καθημερινή χρήση, με μεγαλύτερη και φωτεινότερη οθόνη, κορυφαία κάμερα, ταχύτατη φόρτιση και την καλύτερη μπροστινή κάμερα που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone».

Νέα Center Stage front camera

Η μεγαλύτερη καινοτομία του iPhone 17 είναι η Center Stage front camera, η οποία φέρνει το selfie σε νέα εποχή. Πρόκειται για τον πρώτο τετράγωνο αισθητήρα σε μπροστινή κάμερα iPhone, με ανάλυση έως 18MP και ευρύτερο οπτικό πεδίο. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο τόσο σε portrait όσο και σε landscape χωρίς να περιστρέψουν τη συσκευή, ενώ η λειτουργία με τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει αυτόματα τις ανάγκες κάθε λήψης, προσαρμόζοντας το κάδρο ώστε να χωράει περισσότερα πρόσωπα.

Η κάμερα υποστηρίζει σταθεροποίηση βίντεο σε 4K HDR και λειτουργία Dual Capture, που επιτρέπει την ταυτόχρονη εγγραφή από την μπροστινή και την πίσω κάμερα. Σε βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime ή άλλων εφαρμογών, η Center Stage κρατά πάντα τον χρήστη στο κέντρο του κάδρου.

Κάμερες 48MP για επαγγελματικές λήψεις

Για πρώτη φορά, όλες οι πίσω κάμερες του iPhone 17 διαθέτουν ανάλυση 48MP. Η Fusion Main camera προσφέρει ενσωματωμένο οπτικής ποιότητας 2x Telephoto, λειτουργώντας σαν δύο κάμερες σε μία. Η νέα Fusion Ultra Wide αποδίδει έως και τετραπλάσια λεπτομέρεια σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ιδανική για macro λήψεις και ευρυγώνιες φωτογραφίες.

Με τα νέα Photographic Styles, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν σε πραγματικό χρόνο τα χρώματα, τα highlights και τις σκιές, ενώ το Bright style που θα προστεθεί με το iOS 26 δίνει περισσότερη ζωντάνια στις φωτογραφίες πορτρέτου.

Στον τομέα του βίντεο, το iPhone 17 καταγράφει σε 4K60 fps με Dolby Vision, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως Cinematic και Action mode. Με το Spatial Audio, οι λήψεις αποκτούν πιο καθηλωτική ηχητική διάσταση, ενώ η λειτουργία Audio Mix επιτρέπει την ενίσχυση φωνών και τη μείωση περιβαλλοντικού θορύβου. Για τους κατόχους Apple Vision Pro, η δυνατότητα λήψης spatial φωτογραφιών και βίντεο κάνει την αναβίωση στιγμών ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Οθόνη, ανθεκτικότητα και φωτεινότητα

Η οθόνη 6,3 ιντσών Super Retina XDR διαθέτει ProMotion με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, Always-On Display και φωτεινότητα που φτάνει τα 3000 nits — η υψηλότερη που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone. Οι λεπτότερα περιθώρια δίνουν πιο κομψή εμφάνιση, ενώ το Ceramic Shield 2 βελτιώνει σημαντικά την αντοχή στις γρατζουνιές και μειώνει την αντανάκλαση, κάνοντας τη χρήση σε εξωτερικό χώρο πιο άνετη.

Απόδοση και μπαταρία

Ο A19 επεξεργαστής προσφέρει 1,5 φορές ταχύτερη CPU και πάνω από 2 φορές πιο ισχυρή GPU σε σχέση με το A15 Bionic του iPhone 13. Οι βελτιώσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες σε mobile gaming και εφαρμογές με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η κατανάλωση ενέργειας παραμένει χαμηλή. Η διάρκεια μπαταρίας φτάνει τις 30 ώρες video playback, οκτώ περισσότερες από το iPhone 16. Με το νέο USB-C φορτιστή υψηλής ισχύος, η φόρτιση φτάνει το 50% σε μόλις 20 λεπτά.

Συνδεσιμότητα και iOS 26

Το νέο N1 chip υποστηρίζει Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και Thread, βελτιώνοντας τη σταθερότητα του hotspot και του AirDrop. Η μετάβαση στο eSIM-only μοντέλο συνεχίζεται σε περισσότερες χώρες, με πάνω από 500 παρόχους παγκοσμίως να υποστηρίζουν την τεχνολογία.

Το iOS 26 φέρνει ανανεωμένο σχεδιασμό με Liquid Glass, προηγμένες δυνατότητες Apple Intelligence, live μετάφραση κειμένου και ήχου, βελτιωμένα εργαλεία για οργάνωση κλήσεων και μηνυμάτων, καθώς και νέες εμπειρίες σε εφαρμογές όπως CarPlay, Music, Maps και Wallet.

Βιωσιμότητα και τιμή

Στο πλαίσιο του σχεδίου Apple 2030, το iPhone 17 περιέχει 30% ανακυκλωμένα υλικά, 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στην μπαταρία και 85% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στο πλαίσιο. Η συσκευασία είναι πλήρως από ίνες και ανακυκλώσιμη.

Η τιμή του ξεκινά από 799 δολάρια στις ΗΠΑ. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η διάθεση θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου σε 63 χώρες.