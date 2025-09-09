iPhone Air: Επίσημα το λεπτότερο iPhone που έχουμε δει ποτέ

Η Apple παρουσίασε επίσημα το ολοκαίνουργιο iPhone Air, το οποίο φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά των smartphones. Πρόκειται για το λεπτότερο και ελαφρύτερο iPhone που έχει κατασκευαστεί ποτέ, χωρίς όμως να θυσιάζει την ανθεκτικότητα ή τις επιδόσεις. Με σχεδιασμό από τιτάνιο, επαναστατικές κάμερες και μπαταρία που αντέχει όλη την ημέρα, το iPhone Air συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή με έναν σχεδόν αέρινο χαρακτήρα.

Η πρώτη εικόνα που δημιουργεί είναι εντυπωσιακή: πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά, βάρος που το κάνει να μοιάζει σχεδόν αόρατο στο χέρι και μία μεγάλη οθόνη 6,5 ιντσών Super Retina XDR με ProMotion έως 120Hz. Το σώμα του είναι κατασκευασμένο από grade 5 τιτάνιο με γυαλιστερό φινίρισμα, ενώ η πλάτη και η πρόσοψη προστατεύονται με Ceramic Shield δεύτερης γενιάς. Η Apple υπόσχεται τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές και τετραπλάσια προστασία από σπασίματα σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα.

Στο εσωτερικό του συναντάμε το νέο chipset A19 Pro, σε συνδυασμό με τα N1 και C1X. Το αποτέλεσμα είναι ένα iPhone με κορυφαία ενεργειακή απόδοση, ικανό να προσφέρει υψηλές επιδόσεις ακόμα και σε απαιτητικά παιχνίδια τύπου AAA. Παράλληλα, το C1X modem υπόσχεται ταχύτερη συνδεσιμότητα από κάθε προηγούμενο, με έως και 30% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Μαζί με τις βελτιστοποιήσεις του iOS 26 και την επανασχεδιασμένη εσωτερική αρχιτεκτονική, το iPhone Air διακρίνεται για την εντυπωσιακή αυτονομία του.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις κάμερες. Στο πίσω μέρος υπάρχει το νέο 48MP Fusion σύστημα, που ουσιαστικά προσφέρει στον χρήστη τέσσερις διαφορετικούς φακούς σε μία συσκευή. Ο κύριος αισθητήρας υποστηρίζει δημοφιλή εστιακά μήκη στα 28mm και 35mm, ενώ το 2x Telephoto φέρνει πιο κοντά το θέμα χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Οι φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό είναι πιο ζωντανές χάρη στο ανανεωμένο Photonic Engine, ενώ το Focus Control δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε οποιαδήποτε εικόνα σε πορτρέτο εκ των υστέρων.

Στην πρόσοψη, η καινοτομία λέγεται Center Stage. Πρόκειται για μια κάμερα 18MP με τετράγωνο αισθητήρα, που δίνει μεγαλύτερο πεδίο λήψης και επιτρέπει λήψεις είτε σε portrait είτε σε landscape, χωρίς περιστροφή της συσκευής. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να επεκτείνει το κάδρο όταν μπαίνουν περισσότερα άτομα, ενώ η δυνατότητα Dual Capture καταγράφει ταυτόχρονα από την μπροστινή και την πίσω κάμερα. Οι βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime αποκτούν νέα διάσταση, αφού το Center Stage κρατάει τον χρήστη πάντα στο κέντρο του κάδρου.

Η Apple δεν παρέλειψε να ενισχύσει την εμπειρία προβολής. Η νέα οθόνη Super Retina XDR υποστηρίζει Always-On λειτουργία και φωτεινότητα που φτάνει τα 3000 nits, καθιστώντας την πιο ευανάγνωστη οθόνη iPhone σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, η μείωση της αντανάκλασης βελτιώνει την ορατότητα ακόμη και κάτω από τον ήλιο.

Το iPhone Air είναι συμβατό αποκλειστικά με eSIM, μια επιλογή που μειώνει το εσωτερικό αποτύπωμα και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Η απουσία φυσικής SIM σημαίνει ότι σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, η σύνδεση δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Η υποστήριξη από περισσότερους από 500 παρόχους παγκοσμίως το καθιστά έτοιμο για ταξίδια, με εύκολες ρυθμίσεις και προσιτά roaming πακέτα.

Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας αποτελεί και το iOS 26. Η νέα έκδοση εισάγει το Apple Intelligence, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί εντός συσκευής, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα. Οι χρήστες μπορούν να μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο κείμενο και ήχο, να κάνουν αναζητήσεις σε ό,τι βλέπουν στην οθόνη ή να χρησιμοποιούν εργαλεία φιλτραρίσματος κλήσεων και μηνυμάτων. Η εμφάνιση του συστήματος έχει ανανεωθεί με Liquid Glass σχεδιασμό, πιο εκφραστικό και ελκυστικό.

Η Apple συνοδεύει τη νέα συσκευή με μια σειρά από αξεσουάρ: θήκες MagSafe σε νέα χρώματα, λεπτό Bumper για προστασία στις άκρες, ιμάντα Crossbody από ανακυκλωμένα υλικά και μια MagSafe Battery που διπλασιάζει τη διάρκεια χρήσης, φτάνοντας τις 40 ώρες αναπαραγωγής βίντεο.

Δεν λείπει, τέλος, η οικολογική διάσταση. Το iPhone Air περιλαμβάνει 35% ανακυκλωμένα υλικά, με 80% τιτάνιο και 100% κοβάλτιο στην μπαταρία. Η συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη, ενώ η παραγωγή στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για μέρος του σχεδίου Apple 2030, με στόχο την πλήρη ουδετερότητα άνθρακα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το iPhone Air θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα – space black, cloud white, light gold και sky blue – με επιλογές αποθήκευσης 256GB, 512GB και 1TB. Η τιμή εκκίνησης στις ΗΠΑ είναι 999 δολάρια, με προπαραγγελίες να ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου και διαθεσιμότητα από τις 19 Σεπτεμβρίου.