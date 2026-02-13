Isaac 0: Το ρομπότ των 8.000 δολαρίων που διπλώνει τα ρούχα για εσάς [Video]

Αν υπάρχει μια δουλειά του σπιτιού που ενώνει σχεδόν όλο τον πλανήτη σε μια κοινή παραδοχή δυσαρέσκειας, αυτή είναι το δίπλωμα των ρούχων. Το πλύσιμο και το στέγνωμα έχουν αυτοματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες, αλλά το τελευταίο στάδιο –εκείνο το βαρετό πεντάλεπτο που μετατρέπεται σε «βουνό» στην πολυθρόνα– παρέμενε πεισματικά χειρωνακτικό. Η Weave Robotics, μια startup από την Καλιφόρνια, φιλοδοξεί να το αλλάξει αυτό με το Isaac 0, ένα ρομπότ που μόλις κυκλοφόρησε και έχει έναν και μοναδικό σκοπό: να διπλώνει τα ρούχα σας, αρκεί να έχετε την υπομονή και το πορτοφόλι για να το αποκτήσετε.

Τι είναι το Isaac 0;

Σε αντίθεση με τις φουτουριστικές απεικονίσεις ανθρωποειδών ρομπότ που κάνουν τα πάντα, το Isaac 0 μοιάζει περισσότερο με μια κομψή οικιακή συσκευή ή ένα high-end έπιπλο σχεδιαστών. Δεν περπατάει, ούτε σας φτιάχνει καφέ. Είναι μια σταθερή μονάδα που απαιτεί απλώς μια πρίζα και σύνδεση Wi-Fi.

Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης ρίχνει τα αδίπλωτα ρούχα σε μια ειδική θυρίδα υποδοχής και το ρομπότ αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό από κάμερες, αισθητήρες βάθους και ρομποτικούς βραχίονες στο εσωτερικό του, το Isaac 0 αναγνωρίζει το είδος του ρούχου, το ισιώνει και το διπλώνει σε προκαθορισμένα σχήματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να διαχειριστεί μια πλήρη πλύση σε διάστημα 30 έως 90 λεπτών, παραδίδοντας στο τέλος στοίβες τακτοποιημένων ρούχων.

Η τεχνολογία και το «κρυφό» χέρι της βοήθειας

Το ενδιαφέρον με το Isaac 0 δεν είναι μόνο το τι κάνει, αλλά το πώς το κάνει. Ο χειρισμός μαλακών υλικών (όπως τα υφάσματα) είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα στη ρομποτική, καθώς τα ρούχα αλλάζουν σχήμα διαρκώς και δεν έχουν σταθερά σημεία αναφοράς.

Για να το αντιμετωπίσει αυτό, η Weave Robotics χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εταιρεία είναι ειλικρινής σχετικά με τους περιορισμούς της σημερινής AI. Το σύστημα λειτουργεί με μια υβριδική προσέγγιση που ονομάζεται «human-in-the-loop». Αυτό σημαίνει ότι αν το ρομπότ μπερδευτεί με κάποιο ρούχο –αν, για παράδειγμα, ένα μανίκι έχει γυρίσει ανάποδα ή το ύφασμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο– ένας απομακρυσμένος χειριστής (άνθρωπος) μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο μέσω ίντερνετ για λίγα δευτερόλεπτα, να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και να επιτρέψει στο ρομπότ να συνεχίσει.

Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο, καθώς διαφοροποιεί το Isaac από προηγούμενες, αποτυχημένες προσπάθειες του κλάδου, όπως το διαβόητο Laundroid που κόστιζε 16.000 δολάρια και δεν κατάφερε ποτέ να λειτουργήσει αξιόπιστα. Η Weave ποντάρει στο ότι οι χρήστες δεν ενδιαφέρονται αν το ρούχο διπλώθηκε 100% αυτόνομα ή με λίγη ανθρώπινη βοήθεια εξ αποστάσεως, αρκεί να το παραλάβουν διπλωμένο.

Πόσο κοστίζει η πολυτέλεια;

Η καινοτομία, δυστυχώς, κοστίζει ακριβά. Το Isaac 0 διατίθεται στην τιμή των 7.999 δολαρίων (περίπου 7.500 ευρώ), ποσό που το καθιστά απαγορευτικό για το μέσο νοικοκυριό και το τοποθετεί ξεκάθαρα στην κατηγορία των ειδών πολυτελείας.

Προς το παρόν, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Οι πρώτες παραδόσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους της περιοχής του San Francisco Bay Area, με την εταιρεία να ζητά μια επιστρέψιμη προκαταβολή 250 δολαρίων για την κράτηση θέσης στη λίστα αναμονής.

Περιορισμοί και ρεαλισμός

Παρά την υψηλή τιμή, το Isaac 0 δεν είναι παντοδύναμο. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το ρομπότ δεν μπορεί (ακόμα) να διπλώσει σεντόνια, κουβέρτες ή ρούχα που είναι γυρισμένα από την ανάποδη. Επίσης, δεν αφαιρεί λεκέδες και σίγουρα δεν τα τοποθετεί μέσα στην ντουλάπα.

Είναι όμως μια ματιά στο μέλλον; Αναμφίβολα. Καθώς η τεχνολογία ωριμάζει και το κόστος των εξαρτημάτων πέφτει, συσκευές όπως το Isaac 0 ενδέχεται να ακολουθήσουν την πορεία των πλυντηρίων πιάτων ή των ρομποτικών σκουπών: από εξωτικά gadgets για λίγους, σε απαραίτητα εργαλεία για πολλούς.