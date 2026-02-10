ARDAL: Το Ουκρανικό ρομπότ που εκτελεί βολές ακριβείας χωρίς οπτική επαφή

Στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, η τεχνολογία των μη επανδρωμένων συστημάτων κάνει ένα ακόμη άλμα, λύνοντας ένα από τα πιο επικίνδυνα προβλήματα του πεζικού: την έκθεση στα εχθρικά πυρά κατά τη διάρκεια της σκόπευσης.

Όπως αποκαλύπτει νέο ρεπορτάζ του United24 Media, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εντάσσουν στο δυναμικό τους το ARDAL, ένα νέο ρομποτικό σύστημα μάχης που σχεδιάστηκε για να χτυπά στόχους χωρίς να χρειάζεται οπτική επαφή (Non-Line-of-Sight).

Η καινοτομία αυτή, που προέρχεται από τη συνεργασία των ουκρανικών εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας Frontline Robotics και BUREVII, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αυτόματοι εκτοξευτές οπλοβομβίδων, μετατρέποντάς τους από όπλα άμεσης υποστήριξης σε μικροσκοπικά συστήματα πυροβολικού ακριβείας.

Η τεχνολογία πίσω από την «τυφλή» βολή

Η ειδοποιός διαφορά του συστήματος ARDAL σε σχέση με άλλα UGV (Unmanned Ground Vehicles) είναι η ενσωμάτωση του ρομποτικού πύργου BUREVII, ο οποίος φέρει έναν αμερικανικό αυτόματο εκτοξευτή οπλοβομβίδων Mk 19 των 40 χιλιοστών. Ενώ τα συμβατικά ρομπότ απαιτούν από τον χειριστή να βλέπει τον στόχο μέσα από την κάμερα για να πυροδοτήσει, το ARDAL λειτουργεί με τη λογική «Συντεταγμένες-Βολή-Πλήγμα».

Το σύστημα διαθέτει έναν προηγμένο βαλλιστικό υπολογιστή που του επιτρέπει να εκτελεί βολές από καλυμμένες θέσεις. Ο χειριστής, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, επιλέγει απλώς ένα σημείο στον ψηφιακό χάρτη. Το λογισμικό του ρομπότ υπολογίζει αυτόματα την απαραίτητη γωνία ανύψωσης και την τροχιά για να στείλει τις οπλοβομβίδες πάνω από εμπόδια, κτίρια ή λόφους, πλήττοντας εχθρικές δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι ασφαλείς πίσω από οχυρώσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, το σύστημα ARDAL-BUREVII διαθέτει εντυπωσιακές προδιαγραφές για το μέγεθός του:

Ακρίβεια: Μπορεί να επιτύχει πλήγμα με απόκλιση μόλις 3 μέτρων σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, επίδοση που θεωρείται εξαιρετική για τέτοιου είδους οπλισμό.

Μπορεί να επιτύχει πλήγμα με απόκλιση μόλις 3 μέτρων σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, επίδοση που θεωρείται εξαιρετική για τέτοιου είδους οπλισμό. Αυτονομία: Το σύστημα μπορεί να παραμείνει επιχειρησιακό για έως και 48 ώρες χωρίς επαναφόρτιση ή ανεφοδιασμό.

Το σύστημα μπορεί να παραμείνει επιχειρησιακό για έως και 48 ώρες χωρίς επαναφόρτιση ή ανεφοδιασμό. Μνήμη Στόχων: Ο υπολογιστής βολής μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα για έως και 256 διαφορετικούς στόχους, επιτρέποντας την ταχύτατη εναλλαγή πυρών μεταξύ διαφορετικών εχθρικών θέσεων.

Ο υπολογιστής βολής μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα για έως και 256 διαφορετικούς στόχους, επιτρέποντας την ταχύτατη εναλλαγή πυρών μεταξύ διαφορετικών εχθρικών θέσεων. Λειτουργία Area-Fire: Πέρα από τη στοχευμένη βολή, το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί για να καλύψει με πυρά συγκεκριμένες ζώνες (γραμμικές, ορθογώνιες ή ελλειπτικές), δημιουργώντας φράγματα απαγόρευσης περιοχής.

Επιπλέον, το σασί του ARDAL είναι εξοπλισμένο με ειδικούς αισθητήρες προσανατολισμού που αντισταθμίζουν αυτόματα την κλίση του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το ρομπότ σταθεί σε ανώμαλο, λασπωμένο έδαφος, ο πύργος θα διορθώσει τη γωνία βολής για να διατηρήσει την ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Στρατηγική σημασία: Η ασφάλεια του χειριστή

Το ρεπορτάζ του United24 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωποκεντρική διάσταση αυτής της τεχνολογίας. Η δυνατότητα μετάβασης από κατάσταση μεταφοράς σε πλήρη ετοιμότητα μάχης μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά, σε συνδυασμό με την τηλεχειριζόμενη λειτουργία, απομακρύνει τον στρατιώτη από τη ζώνη θανάτου.

Η δυνατότητα του ρομπότ να κινείται ημι-αυτόνομα για δεκάδες χιλιόμετρα επιτρέπει στις ουκρανικές δυνάμεις να το στέλνουν σε αποστολές υψηλού ρίσκου —όπως η παρενόχληση εχθρικών γραμμών ή η καταστροφή φωλιών πολυβόλων— ενώ οι χειριστές παραμένουν σε ασφαλή καταφύγια. Αν το ρομπότ εντοπιστεί και καταστραφεί, η απώλεια περιορίζεται στον εξοπλισμό, διασώζοντας πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εμφάνιση του ARDAL επιβεβαιώνει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε μια σύγκρουση ρομποτικών συστημάτων. Η ικανότητα έμμεσης βολής (indirect fire) από μικρές, ευέλικτες πλατφόρμες καταργεί το πλεονέκτημα των παραδοσιακών στατικών οχυρώσεων.

Καθώς η Frontline Robotics και η BUREVII συνεχίζουν την ανάπτυξη του συστήματος, το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη αναγνώριση στόχων, καθιστώντας το ARDAL έναν από τους πιο εξελιγμένους «σιωπηλούς» κυνηγούς στο σύγχρονο πεδίο μάχης.