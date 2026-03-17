Ιστορικό σύμφωνο Big Tech: Τι αλλάζει στην ασφάλεια χρηστών

Σύνοψη

Πρωτοφανής Σύμπραξη: Εταιρείες όπως οι Google, Amazon, Microsoft, Meta, OpenAI, Adobe, LinkedIn και Match Group υπέγραψαν κοινό σύμφωνο για την καταπολέμηση διαδικτυακών απατών.

Τεράστιο Οικονομικό Αντίκτυπο: Η συμφωνία στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που κοστίζει 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιμετώπιση της AI Απειλής: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι απάτες που βασίζονται στην Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως τα deepfakes, η κλωνοποίηση φωνής και η δημιουργία συνθετικών ταυτοτήτων.

Κοινή Χρήση Δεδομένων: Βασικός πυλώνας της συμφωνίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών απειλών μεταξύ των πλατφορμών.

Εθελοντικός Χαρακτήρας: Το σύμφωνο δεν προβλέπει νομικές κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν θα συμμορφωθούν πλήρως με τις δεσμεύσεις τους.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η καθολική υιοθέτηση των ψηφιακών συναλλαγών έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο περιβάλλον για τους κυβερνοεγκληματίες. Το κόστος των διαδικτυακών απατών έχει πλέον εκτοξευθεί στα 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αναγκάζοντας τους μεγαλύτερους παίκτες της βιομηχανίας της τεχνολογίας να προχωρήσουν σε μια ιστορική και πρωτοφανή σύμπραξη. Μετά από έντονες πιέσεις από κυβερνητικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες-κολοσσοί αποφάσισαν να παραμερίσουν τον ανταγωνισμό τους και να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο.

Οι Google, Amazon, Microsoft, Meta, OpenAI, Adobe, LinkedIn και Match Group προχώρησαν στην υπογραφή ενός κοινού συμφώνου (Scam Accord), το οποίο στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απομονωμένη, μεμονωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών σε μια διασυνδεδεμένη, ολιστική στρατηγική άμυνας, όπου τα δεδομένα απειλών θα μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των πλατφορμών.

Τι είναι η νέα συμφωνία των tech κολοσσών και πώς λειτουργεί;

Το νέο σύμφωνο αποτελεί μια εθελοντική δέσμευση μεταξύ εταιρειών όπως οι Google, Amazon, Meta και OpenAI, με στόχο την καταπολέμηση διαδικτυακών απατών ύψους 16,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εταιρείες συμφώνησαν να μοιράζονται δεδομένα απειλών, να αναπτύσσουν κοινά εργαλεία ανίχνευσης απάτης και να επιβάλλουν αυστηρότερες επαληθεύσεις, αντιμετωπίζοντας κυρίως κινδύνους από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (deepfakes).

Η απειλή της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ανάγκη για αυτή τη συμφωνία κατέστη επιτακτική λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) από κακόβουλους παράγοντες. Το τοπίο των κυβερνοαπειλών έχει μεταβληθεί ριζικά. Οι απατεώνες δεν βασίζονται πλέον μόνο σε κακογραμμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Αντιθέτως, εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν εξαιρετικά πειστικές επιθέσεις.

Τα σημαντικότερα σημεία εστίασης της συμφωνίας περιλαμβάνουν:

Deepfakes και Κλωνοποίηση Φωνής: Αντιμετώπιση της χρήσης AI για την προσομοίωση φωνής και εικόνας συγγενικών προσώπων ή στελεχών εταιρειών (CEO fraud).

Συνθετικές Ταυτότητες: Αποτροπή της δημιουργίας ψεύτικων προφίλ που συνδυάζουν πραγματικά και κατασκευασμένα δεδομένα για την εξαπάτηση συστημάτων ταυτοποίησης (KYC).

Διασταυρούμενη Μόλυνση Πλατφορμών: Αποτροπή του φαινομένου όπου ένας απατεώνας εντοπίζει θύματα στο LinkedIn, μεταφέρει την επικοινωνία στο WhatsApp (Meta) και ολοκληρώνει την απάτη μέσω ψεύτικων υπηρεσιών φιλοξενούμενων στην Amazon Web Services (AWS).

Η συμφωνία απαιτεί από τις εταιρείες να ενσωματώσουν νέα, προηγμένα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε ολόκληρο το οικοσύστημα τους. Επιπλέον, δεσμεύονται να επιβάλουν πιο ισχυρές διαδικασίες επαλήθευσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικονομικές συναλλαγές, μεταφορές χρημάτων ή αγορά διαφημιστικού χώρου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η δημιουργία ταχύτερων καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών, ώστε η ανίχνευση μιας νέας τακτικής απάτης στη μία πλατφόρμα να οδηγεί σε άμεση ανοσοποίηση των υπολοίπων.

Ο εθελοντικός χαρακτήρας και τα κενά ασφαλείας

Παρά τη σημασία της ανακοίνωσης, το σύμφωνο δέχεται ήδη κριτική από ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το βασικότερο μειονέκτημα είναι η φύση του: πρόκειται για μια αυστηρά εθελοντική δέσμευση. Δεν υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές που να επιβλέπουν την εφαρμογή του, ούτε προβλέπονται νομικές ή οικονομικές κυρώσεις για τις εταιρείες που θα αμελήσουν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.

Ιστορικά, οι τεχνολογικές εταιρείες εμφανίζονται εξαιρετικά απρόθυμες να μοιραστούν ευαίσθητα δεδομένα, επικαλούμενες τους αυστηρούς κανονισμούς περί απορρήτου (όπως το GDPR στην Ευρώπη) αλλά και τον φόβο αποκάλυψης εμπορικών μυστικών ή αδυναμιών της πλατφόρμας τους. Η αποτελεσματικότητα του συμφώνου θα κριθεί στην πράξη, από το κατά πόσο οι εταιρείες είναι διατεθειμένες να δημιουργήσουν μια κοινή, διαλειτουργική βάση δεδομένων απειλών.

Τι σημαίνει η συμφωνία για την Ελλάδα

Το πρόβλημα της ψηφιακής απάτης στη χώρα μας παρουσιάζει ραγδαία αυξητική τάση. Μέχρι πρότινος, η ελληνική γλώσσα αποτελούσε μια φυσική «ασπίδα» προστασίας, καθώς τα μεταφρασμένα μηνύματα των απατεώνων ήταν γεμάτα συντακτικά λάθη που πρόδιδαν την πρόθεσή τους. Πλέον, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) παράγουν άπταιστα ελληνικά, καθιστώντας τα μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) μη διακρίσιμα από τα αυθεντικά.

Για τον Έλληνα χρήστη, η νέα συμφωνία αναμένεται να επιφέρει πιο αυστηρούς ελέγχους κατά τη δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα και αυξημένα μέτρα επαλήθευσης (όπως επιπλέον βιομετρικά στοιχεία ή πιστοποίηση μέσω τραπεζικών εφαρμογών) όταν εντοπίζεται ύποπτη δραστηριότητα. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή θα διευκολύνει τις ελληνικές διωκτικές αρχές (Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), καθώς θεωρητικά θα υπάρχει ταχύτερη ανταπόκριση στα αιτήματα αφαίρεσης απατηλού περιεχομένου ή ψεύτικων διαφημίσεων που στοχεύουν Έλληνες καταναλωτές (π.χ. απάτες με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούν παράνομα πρόσωπα της εγχώριας τηλεόρασης).

Με τη ματιά του Techgear

Η υπογραφή αυτού του συμφώνου καταδεικνύει ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες με τα εργαλεία τους (Generative AI) έδωσαν ουσιαστικά το «όπλο» στα χέρια των εγκληματιών, προσπαθούν τώρα να περιορίσουν τη ζημιά. Η δημιουργία ενός κοινού μετώπου είναι αδιαμφισβήτητα η σωστή στρατηγική προσέγγιση. Κανένας οργανισμός, όσο μεγάλος κι αν είναι, δεν μπορεί να καταπολεμήσει μόνος του τις αποκεντρωμένες και πολυεπίπεδες επιθέσεις.

Ωστόσο, παραμένουμε επιφυλακτικοί. Ένα εθελοντικό σύμφωνο χωρίς ρήτρες συμμόρφωσης συχνά καταλήγει να αποτελεί απλώς ένα εξαιρετικό εργαλείο Δημοσίων Σχέσεων (PR) για τις εταιρείες, παρά έναν ουσιαστικό μηχανισμό προστασίας του τελικού χρήστη. Μέχρι να υπάρξει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, παρόμοιο με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επιβάλλει πρόστιμα για την αδράνεια των πλατφορμών, η απόλυτη ευθύνη της προστασίας θα συνεχίσει να βαραίνει τον καταναλωτή. Η ψηφιακή παιδεία και η διαρκής καχυποψία απέναντι σε «πολύ καλές για να είναι αληθινές» προτάσεις παραμένουν η καλύτερη άμυνα.