James Bond: Το μέλλον των ταινιών οριστικά στα χέρια της Amazon!

Η Amazon ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απέκτησε τον «δημιουργικό έλεγχο του franchise του James Bond» μετά από μια νέα σημαντική συμφωνία.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε μια παρασκηνιακή μάχη για την τύχη του James Bond μεταξύ της Amazon, της θυγατρικής της Amazon MGM Studios και της Barbara Broccoli, κατόχου των δικαιωμάτων της σειράς 007. Εκείνη την εποχή, υπήρχε ένα αβέβαιο μέλλον για τον Bond: η Amazon ήθελε περισσότερα (πολλά περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων spinoffs και κινηματογραφικών συμπάντων), και η Broccoli ήθελε να διατηρήσει τη μονολιθική κληρονομιά του franchise. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι», φέρεται να είπε η Broccoli για τους συνεργάτες της στην Amazon.



Το 2022, η Amazon Studios έκλεισε μια συμφωνία ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της MGM και του πλούσιου κατάλογου ταινιών του θρυλικού στούντιο. Ωστόσο, παρά τη μεταβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η Broccoli διατήρησε τον δημιουργικό έλεγχο του χαρακτήρα του James Bond, χάρη στις συμφωνίες που έκλεισε ο πατέρας της Albert «Cubby» Broccoli που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 και την παραγωγή του Dr. No. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Amazon πίεσε την Broccoli και τον ετεροθαλή αδελφό και συνεργάτη της Michael G. Wilson να μεταβούν μετά την πιο πρόσφατη ταινία του Daniel Craig 007, το No Time to Die του 2021, σε μια πιο μοντέρνα στρατηγική με spin-offs και τηλεοπτικά projects για άλλους χαρακτήρες του franchise (π.χ. για τη Miss Moneypenny).

«Η ζωή μου ήταν αφιερωμένη στη διατήρηση και αξιοποίηση της εξαιρετικής κληρονομιάς που μας παρέδωσε ο πατέρας μας, ο παραγωγός Cubby Broccoli, στον Michael και σε μένα», ανέφερε η Barbara Broccoli σε δήλωσή της σχετικά με τη νέα συμφωνία με την Amazon. «Είχα την τιμή να συνεργαστώ στενά με τέσσερις από τους εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί τον 007 και με χιλιάδες υπέροχους καλλιτέχνες της βιομηχανίας. Με την ολοκλήρωση του No Time to Die και την αποχώρηση του Michael από τις ταινίες, αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να επικεντρωθώ σε άλλα projects μου».

Ο Wilson πρόσθεσε σε δήλωσή του ότι θα αποχωρήσει από το franchise του Bond για να «επικεντρωθεί στην τέχνη και σε φιλανθρωπικά έργα». Το δελτίο τύπου διευκρινίζει ότι η Broccoli και ο Wilson, μαζί με την Amazon, «θα παραμείνουν συνιδιοκτήτες του franchise». Αλλά ο δημιουργικός έλεγχος βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου στα χέρια των στελεχών της Amazon MGM Studios. Η Broccoli συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό στις δημιουργικές αποφάσεις γύρω από το franchise του Bond από το «The Living Daylights» του 1987, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο casting τόσο του Pierce Brosnan όσο και του Daniel Craig.

«Είμαστε ευγνώμονες στους αείμνηστους Albert R. Broccoli και Harry Saltzman που έφεραν τον James Bond στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο, καθώς και στον Michael G. Wilson και την Barbara Broccoli για την αδιάλειπτη αφοσίωσή τους και τον ρόλο τους στη συνέχιση της κληρονομιάς του franchise που λατρεύεται από στρατιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Mike Hopkins, επικεφαλής των Prime Video και Amazon MGM Studios. «Είναι τιμή μας να συνεχίσουμε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά και ανυπομονούμε να εγκαινιάσουμε την επόμενη φάση του θρυλικού 007 για το κοινό σε όλο τον κόσμο».

