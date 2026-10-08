James Webb: Εντόπισε ατμόσφαιρα στον πιο ψυχρό πλανήτη λάβας

Σύνοψη

Εντοπισμός ατμόσφαιρας στον εξωπλανήτη HD 3167 b, ο οποίος καταγράφεται επισήμως ως ο πιο ψυχρός «κόσμος λάβας» που έχει βρεθεί ποτέ με τέτοια χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μια βραχώδη υπερ-Γαία που περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο τύπου K, σε απόσταση 154 ετών φωτός από το δικό μας ηλιακό σύστημα.

Η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε τη μέθοδο της δευτερεύουσας έκλειψης (secondary eclipse) μέσω του τηλεσκοπίου James Webb, αποφεύγοντας τους περιορισμούς της κλασικής μεθόδου διέλευσης.

Η ύπαρξη της ατμόσφαιρας παρέχει στους αστροφυσικούς άμεσες ενδείξεις για το πώς έμοιαζε η Γη στα πρώτα εκατομμύρια χρόνια της δημιουργίας της, όταν καλυπτόταν εξολοκλήρου από έναν ωκεανό μάγματος.

Η εξερεύνηση του βαθέος Διαστήματος προσφέρει διαρκώς νέες οπτικές γωνίες σχετικά με τον τρόπο σχηματισμού των πλανητικών συστημάτων, με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγο να πραγματοποιούν ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της πλανητικής εξέλιξης.

Αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε την ύπαρξη ατμόσφαιρας στον εξωπλανήτη HD 3167 b, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 154 ετών φωτός από τη Γη. Αυτός ο βραχώδης κόσμος ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων «κόσμων λάβας», πλανητών δηλαδή που διαθέτουν επιφάνειες αποτελούμενες από λιωμένα πετρώματα λόγω της τεράστιας θερμότητας που λαμβάνουν από τα μητρικά τους άστρα. Το ενδιαφέρον στοιχείο της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι ο HD 3167 b αποτελεί τον πιο ψυχρό πλανήτη αυτής της κατηγορίας στον οποίο έχει ανιχνευθεί επιβεβαιωμένα ένα στρώμα ατμόσφαιρας.

Η ομάδα των αστροφυσικών επικεντρώθηκε στην παρατήρηση του πλανήτη κατά τη διάρκεια της τροχιάς του γύρω από ένα άστρο τύπου K. Η επιστημονική ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μελέτης 10 υπερ-θερμών πλανητών, βασίστηκε εξολοκλήρου στη μελέτη του μέσου υπέρυθρου φάσματος. Η παραδοσιακή οπτική παρατήρηση τέτοιων ουράνιων σωμάτων παραμένει αδύνατη με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα, αναγκάζοντας τους επιστήμονες να αναζητούν έμμεσες, αλλά απολύτως ακριβείς μεθόδους μέτρησης των φυσικών τους χαρακτηριστικών.

Η μέθοδος της δευτερεύουσας έκλειψης και η θερμική κατανομή

Ο εντοπισμός ατμόσφαιρας σε μικρούς βραχώδεις πλανήτες αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης αστρονομίας. Η ευρέως διαδεδομένη μέθοδος της διέλευσης (transit method), κατά την οποία οι επιστήμονες παρατηρούν το φως του άστρου να φιλτράρεται μέσα από την ατμόσφαιρα του πλανήτη όταν αυτός περνά από μπροστά του, λειτουργεί άψογα για τεράστιους αέριους γίγαντες τύπου Δία. Αντιθέτως, για βραχώδεις κόσμους με λεπτά στρώματα αερίων, το σήμα των χημικών στοιχείων (όπως το διοξείδιο του άνθρακα) καθίσταται εξαιρετικά ασθενές και συχνά χάνεται μέσα στον θόρυβο των δεδομένων.

Προκειμένου να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι αστροφυσικοί στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο εστίασαν στη μέθοδο της δευτερεύουσας έκλειψης. Η διαδικασία αυτή καταγράφει τη συνολική ποσότητα φωτός που εκπέμπεται από το σύστημα (άστρο και πλανήτης μαζί) και μετρά την ακριβή πτώση της φωτεινότητας τη στιγμή που ο πλανήτης κρύβεται ακριβώς πίσω από το άστρο του. Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει το υπέρυθρο φως που εκπέμπει ο ίδιος ο πλανήτης, υποδεικνύοντας έτσι την πραγματική του θερμοκρασία. Εάν ο HD 3167 b ήταν ένας γυμνός, ανενεργός βράχος, η πλευρά που αντικρίζει μόνιμα το άστρο του (ημέρα) θα έπρεπε να εμφανίζει την υψηλότερη θεωρητικά δυνατή θερμοκρασία, καθώς κανένας μηχανισμός δεν θα μπορούσε να μεταφέρει την ενέργεια στην αθέατη πλευρά (νύχτα).

Τα δεδομένα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Η φωτιζόμενη πλευρά του πλανήτη καταγράφηκε σημαντικά πιο ψυχρή από το αναμενόμενο. Η θερμική αυτή πτώση λειτουργεί ως αδιάσειστη απόδειξη ύπαρξης ενός μηχανισμού αναδιανομής της θερμότητας, χαρακτηριστικό που συναντάμε και στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Στην Αφροδίτη, για παράδειγμα, η εξαιρετικά πυκνή ατμόσφαιρα εξισορροπεί τις θερμοκρασίες μεταξύ της ημέρας και της νύχτας, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως τις θερμικές διαφορές στους πόλους και τον ισημερινό. Επιπλέον, η μειωμένη θερμοκρασία του HD 3167 b ενδέχεται να οφείλεται και στην παρουσία πυκνών νεφών που λειτουργούν ως κάτοπτρα, ανακλώντας την εισερχόμενη αστρική ακτινοβολία πίσω στο διάστημα.

Η χημική σύσταση και τα μυστικά του πρώιμου Ηλιακού Συστήματος

Ο χαρακτηρισμός του HD 3167 b ως «κόσμου λάβας» πηγάζει από την πεποίθηση των επιστημόνων ότι η επιφάνεια του αποτελείται από έναν ωκεανό ρευστοποιημένων πετρωμάτων. Οι αρχικές υποθέσεις της επιστημονικής κοινότητας ήθελαν τους υπερ-θερμούς αυτούς πλανήτες να διαθέτουν ατμόσφαιρες που απαρτίζονται αποκλειστικά από εξατμισμένα πετρώματα. Παρόλα αυτά, τα νεότερα δεδομένα υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία βαρύτερων αερίων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξείδιο του άνθρακα ή ακόμη και οι υδρατμοί. Αν και η ακριβής σύσταση παραμένει υπό διερεύνηση, ο εντοπισμός αυτού του πλανήτη προσφέρει ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της οριακής θερμοκρασίας μετάβασης. Η επιστημονική πρόκληση έγκειται στον εντοπισμό του ακριβούς θερμοκρασιακού ορίου κάτω από το οποίο οι πλανήτες αρχίζουν να διατηρούν παχιές ατμόσφαιρες πλούσιες σε πυριτικά άλατα, σχηματίζοντας ίσως ακόμη και στρώματα νεφών ικανά να τους προστατεύσουν από την αστρική εξάτμιση.

Πέραν όμως από την κατανόηση της εξωπλανητικής μετεωρολογίας, η παρατήρηση κόσμων λάβας αποτελεί ένα κυριολεκτικό ταξίδι στον χρόνο. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον HD 3167 b προσομοιάζουν εκπληκτικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Γη κατά τα πρώτα εκατομμύρια χρόνια της ύπαρξής της. Κατά την πρώιμη ιστορία του ηλιακού μας συστήματος, οι συνεχείς συγκρούσεις με πλανητοειδή και άλλα ουράνια σώματα απελευθέρωναν τεράστια ποσά κινητικής ενέργειας, διατηρώντας την επιφάνεια του πλανήτη μας σε μια ρευστή κατάσταση ωκεανού μάγματος. Μελετώντας τα ατμοσφαιρικά μοτίβα, τη διατήρηση των αερίων και τη θερμική συμπεριφορά αυτών των μακρινών κόσμων, οι αστροφυσικοί μπορούν να συνθέσουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια το παζλ της δικής μας πλανητικής εξέλιξης, κατανοώντας πώς η Γη κατάφερε να μεταβεί από έναν πύρινο, αβίωτο βράχο σε μια καταπράσινη βιόσφαιρα ικανή να φιλοξενήσει ζωή.

Η έρευνα πάνω στους κόσμους λάβας δεν εξαντλείται στην απλή ακαδημαϊκή καταγραφή των φασματικών τους γραμμών, αλλά προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές, αναβαθμίζοντας τα υπολογιστικά μοντέλα που θα καθοδηγήσουν τα τηλεσκόπια της επόμενης γενιάς στην αναζήτηση της πολυπόθητης υπογραφής της ζωής στο Σύμπαν.