Το πλήρωμα του Artemis II κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του Apollo 13

Σύνοψη

Στις 6 Απριλίου 2026, το πλήρωμα του Artemis II κατέρριψε το ρεκόρ της πιο απομακρυσμένης επανδρωμένης διαστημικής πτήσης, το οποίο κατείχε η αποστολή Apollo 13 από το 1970 (400.171 χλμ).

Το διαστημόπλοιο Orion έφτασε στη μέγιστη απόσταση των 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, πραγματοποιώντας παράλληλα τη μέγιστη προσέγγιση στην επιφάνεια της Σελήνης στα 6.545 χιλιόμετρα.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τους αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) και Jeremy Hansen (CSA), παρατήρησε τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και συγκέντρωσε ζωτικής σημασίας επιστημονικά δεδομένα.

Η επιτυχία της αποστολής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Υποστήριξης (ESM), αποδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη.

Η επανδρωμένη εξερεύνηση του Διαστήματος κατέγραψε ένα σημαντικό ορόσημο. Τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, κατά την έκτη ημέρα της αποστολής Artemis II, το τετραμελές πλήρωμα του διαστημικού σκάφους Orion ταξίδεψε πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία. Η συγκεκριμένη πτήση δεν αποτελεί απλώς μια δοκιμή αντοχής των συστημάτων ζωτικής σημασίας, αλλά το κρισιμότερο τεχνολογικό βήμα πριν την εγκαθίδρυση μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στην επιφάνεια της Σελήνης με το Artemis III.

Ποιο είναι το νέο ρεκόρ απόστασης ανθρώπινης διαστημικής πτήσης;

Στις 6 Απριλίου 2026, η αποστολή Artemis II έθεσε το νέο ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη διαστημική πτήση, φτάνοντας τα 406.771 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Το διαστημόπλοιο Orion, με τετραμελές πλήρωμα, κατέρριψε επίσημα το προηγούμενο ρεκόρ των 400.171 χιλιομέτρων που κατείχε το Apollo 13 από το 1970, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την προσέγγιση της Σελήνης.

Κύρια τεχνικά δεδομένα της πτήσης

Μέγιστη απόσταση από τη Γη: 406.771 χλμ καταγράφηκε στις 23:00 ώρα Ελλάδος (23:00 GMT).

406.771 χλμ καταγράφηκε στις 23:00 ώρα Ελλάδος (23:00 GMT). Προσέγγιση στη Σελήνη: Το χαμηλότερο σημείο της τροχιάς έφερε το σκάφος 6.545 χλμ πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια.

Το χαμηλότερο σημείο της τροχιάς έφερε το σκάφος 6.545 χλμ πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια. Τύπος Τροχιάς: "Free return trajectory" (Τροχιά ελεύθερης επιστροφής), η οποία αξιοποιεί τη βαρύτητα της Σελήνης για την επιστροφή στη Γη χωρίς χρήση πρόσθετων προωθητήρων.

"Free return trajectory" (Τροχιά ελεύθερης επιστροφής), η οποία αξιοποιεί τη βαρύτητα της Σελήνης για την επιστροφή στη Γη χωρίς χρήση πρόσθετων προωθητήρων. Διάρκεια Αποστολής: Περίπου 10 ημέρες από την εκτόξευση της 1ης Απριλίου 2026 έως την προγραμματισμένη προσθαλάσσωση.

Η αρχιτεκτονική της τροχιάς "Free Return"

Η επιλογή της συγκεκριμένης τροχιάς αποτελεί ένα επίτευγμα της σύγχρονης αστροδυναμικής. Αντί να εισέλθει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το διαστημικό σκάφος Orion εκμεταλλεύτηκε το βαρυτικό πεδίο του δορυφόρου μας για να δημιουργήσει ένα σχήμα "οκτώ" στο Διάστημα. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει μέγιστη ασφάλεια για το πλήρωμα (καθώς η επιστροφή στη Γη εξασφαλίζεται μηχανικά μέσω της βαρύτητας, χωρίς να απαιτείται πυροδότηση των κύριων κινητήρων σε περίπτωση βλάβης) και ταυτόχρονα επιτρέπει την παρατήρηση σημείων του διαστήματος που δεν είναι ορατά από τον πλανήτη μας.

Η συγκεκριμένη πτήση έδωσε την ευκαιρία στους τέσσερις αστροναύτες —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen— να γίνουν οι πρώτοι άνθρωποι μετά από δεκαετίες που παρατήρησαν ιδίοις όμμασι τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, ενώ βίωσαν μια πλήρη ηλιακή έκλειψη καθώς η Σελήνη παρενεβλήθη μεταξύ του σκάφους και του Ήλιου.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή (European Service Module)

Η επιτυχία του διαστημοπλοίου Orion συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Το European Service Module (ESM), κατασκευασμένο από την Airbus Defence and Space υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), αποτελεί την καρδιά του διαστημικού σκάφους. Παρέχει την κεντρική προώθηση, την ηλεκτρική ενέργεια, τον έλεγχο θερμοκρασίας και το σύστημα υποστήριξης ζωής (νερό και οξυγόνο) για τους αστροναύτες.

Η συμμετοχή του ESA μεταφράζεται σε άμεσες επενδύσεις στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό τομέα, στον οποίο συμμετέχουν έμμεσα και ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα του οργανισμού. Η τεχνογνωσία που παράγεται από αυτές τις κατασκευές επηρεάζει τις εγχώριες εταιρείες αεροδιαστημικής, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για υλικά, λογισμικό ανάλυσης δεδομένων και τηλεπικοινωνιακά συστήματα επόμενης γενιάς.

Τεχνολογικές προκλήσεις και διαχείριση δεδομένων

Κατά τη διάρκεια του κοντινότερου περάσματος από τη Σελήνη, τα συστήματα τηλεμετρίας και οι οπτικοί αισθητήρες του Orion λειτούργησαν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι κάμερες υψηλής ανάλυσης κατέγραψαν την επιφάνεια του δορυφόρου αναλύοντας διαφορές στον φωτισμό και την υφή του εδάφους. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω του Deep Space Network της NASA πίσω στη Γη.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων δεν είναι μια απλή διαδικασία λήψης φωτογραφιών. Τα συστήματα πλοήγησης (οπτικής και αδρανειακής) έλεγξαν την ικανότητα τους να κλειδώνουν στους κρατήρες της Σελήνης για αυτόνομο προσανατολισμό. Το γεγονός ότι το πλήρωμα κατάφερε να διατηρήσει αδιάλειπτη επικοινωνία στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, αποδεικνύει την ωρίμανση των τεχνολογιών laser επικοινωνιών που σταδιακά ενσωματώνονται στις deep space αποστολές.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία της αποστολής Artemis II καταρρίπτει στην πράξη τον μύθο ότι η εξερεύνηση του Διαστήματος έχει βαλτώσει. Αντιθέτως, αποδεικνύει την ωρίμανση της συνεργασίας δημόσιων διαστημικών υπηρεσιών (NASA, ESA, CSA) με την αμιγώς βιομηχανική παραγωγή αεροδιαστημικών συστημάτων. Το ότι τα ζωτικά συστήματα του Orion ανταποκρίνονται εξαιρετικά υπό πραγματικές συνθήκες πτήσης στα 406.000 χιλιόμετρα, δίνει το οριστικό πράσινο φως για την προσελήνωση του Artemis III.