JBL Spinner BT Review: Η ασύρματη πλευρά του βινυλίου στο σαλόνι μας και όχι μόνο

Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, η αναβίωση του βινυλίου δεν αποτελεί είδηση, αλλά μια παγιωμένη τάση, ένα αντίδοτο θα μπορούσαμε να πούμε στην αχανή, άυλη φύση των streaming υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα: δεν θέλουν όλοι να γεμίσουν το σαλόνι τους με ογκώδεις ενισχυτές και μέτρα καλωδίων για να απολαύσουν τη μαγεία του αναλογικού ήχου. Κάπου εδώ έρχεται η JBL, μια εταιρεία με τεράστια κληρονομιά στον ήχο, για να δώσει τη δική της απάντηση με το JBL Spinner BT, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε για αρκετές ημέρες προκειμένου να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας σε ένα ακόμα review.

Πρόκειται για ένα πικάπ που δημιουργήθηκε με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ιεροτελεστία του βινυλίου και την ευκολία της σύγχρονης, ασύρματης ακρόασης. Απευθύνεται τόσο στους αρχάριους που ψάχνουν ένα ποιοτικό, «όλα-σε-ένα» ξεκίνημα, όσο και σε εκείνους που θέλουν να ακούν τους δίσκους τους στα ασύρματα ακουστικά τους αργά το βράδυ, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη εντύπωση βγάζοντας το JBL Spinner BT από τη συσκευασία του είναι ξεκάθαρα θετική, αφού η εταιρεία απέφυγε έξυπνα τη σχεδιαστική λογική του «άλλου ενός βαρετού μαύρου κουτιού». Το σώμα της συσκευής είναι φτιαγμένο από χοντρό, ιδιαίτερα βαρύ MDF, ένα κρίσιμο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό που χάρη στο βάρος και την πυκνότητα του βοηθά δραστικά στην απόσβεση των κραδασμών, οι οποίοι παραδοσιακά αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό της βελόνας και της σωστής αναπαραγωγής. Οπτικά η συσκευή είναι όμορφη, καθώς το μαύρο ματ φινίρισμα κάνει μια εξαιρετική αντίθεση με το βαρύ, χυτό αλουμινένιο πλατό που έρχεται με εντυπωσιακές λεπτομέρειες είτε σε χρυσό είτε στο χαρακτηριστικό, χτυπητό πορτοκαλί της εταιρείας, ενώ οι έντονες γωνίες στην πρόσοψη μαζί με το ανάγλυφο λογότυπο του δίνουν έναν πολύ μοντέρνο, σχεδόν "stealth" χαρακτήρα που ταιριάζει άνετα στη διακόσμηση κάθε σύγχρονου σαλονιού.

Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, ωστόσο, παρατηρήσαμε μια λεπτομέρεια που δεν συνάδει απόλυτα με τη συνολική premium εικόνα του συνόλου, αφού θα θέλαμε σίγουρα καλύτερη ποιότητα κατασκευής στο προστατευτικό καπάκι. Το συγκεκριμένο πλαστικό που έχει χρησιμοποιηθεί δίνει την αίσθηση ότι είναι ελαφρώς πιο λεπτό και εύθραυστο από ό,τι περιμέναμε, ειδικά όταν το συγκρίνεις με το εξαιρετικά στιβαρό κυρίως σώμα της συσκευής. Παρόλο που αυτή η λεπτομέρεια προφανώς δεν επηρεάζει στο ελάχιστο την ηχητική απόδοση, κατά την καθημερινή χρήση και το διαρκές ανεβοκατέβασμα σου υπενθυμίζει διακριτικά ότι κάπου έπρεπε να γίνει μια μικρή υποχώρηση στα υλικά προκειμένου να κρατηθεί το συνολικό κόστος σε αυτό το επίπεδο.

Τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργίες

Περνώντας στο στήσιμο του μηχανήματος, τα πράγματα γίνονται απροσδόκητα εύκολα και γρήγορα, καθώς, παρότι μιλάμε για ένα κανονικό, σοβαρό πικάπ με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, η διαδικασία είναι τόσο φιλική που δεν πρόκειται να δυσκολέψει ούτε όσους δεν έχουν επιχειρήσει ποτέ ξανά να ρυθμίσουν το βάρος ενός βραχίονα. Το Spinner BT χρησιμοποιεί το κλασικό σύστημα οδήγησης με ιμάντα (belt-drive), αλλά κρύβει έναν σημαντικό τεχνολογικό άσο στο μανίκι του, ενσωματώνοντας έναν οπτικό αισθητήρα στο μοτέρ ο οποίος διαβάζει και διορθώνει συνεχώς την ταχύτητα περιστροφής στις 33 ⅓ ή 45 στροφές, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα ακούσετε ποτέ τον δίσκο σας να «φάλτσαρει» επειδή ενδεχομένως χαλάρωσε ελάχιστα ο ιμάντας με την πάροδο του χρόνου.

Στην άκρη του προσεγμένου αλουμινένιου βραχίονα βρίσκουμε προεγκατεστημένη μια παλιά και καλή γνώριμη στους φίλους του βινυλίου, την κεφαλή Audio-Technica AT3600L, η οποία αποτελεί ένα πραγματικό «σκυλί» που συγχωρεί ταλαιπωρημένους ή ελαφρώς γρατζουνισμένους δίσκους βγάζοντας παράλληλα έναν πολύ τίμιο και ζεστό ήχο. Το μεγάλο πλεονέκτημα εδώ, το οποίο εκτιμήσαμε ιδιαίτερα κατά τη δοκιμή μας, είναι το αφαιρούμενο headshell, μια παροχή σπάνια σε αυτή την κατηγορία τιμής που σου επιτρέπει με ένα απλό ξεβίδωμα να αλλάξεις την κεφαλή, αφήνοντας ορθάνοιχτο το παράθυρο της ηχητικής αναβάθμισης για το μέλλον. Έχοντας αυτά τα δεδομένα, το απαραίτητο ζύγισμα του αντίβαρου και η ρύθμιση της δύναμης anti-skate αποτέλεσαν μια υπόθεση που μας πήρε κυριολεκτικά τρία λεπτά, επιτρέποντας μας να περάσουμε άμεσα στην ακρόαση.

Μια επιπλέον πολύ πρακτική πινελιά για την καθημερινότητα είναι η λειτουργία Auto-Stop, η οποία αποδεικνύεται σωτήρια αν βάλεις έναν δίσκο το βράδυ και σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ, αφού το πλατό σταματάει μετά από λίγο να γυρνάει όταν η βελόνα φτάσει στο τέλος της πλευράς. Αν και ο βραχίονας δεν επιστρέφει μόνος του στη βάση του αλλά πρέπει να τον μετακινήσεις εσύ χειροκίνητα την επόμενη μέρα, τουλάχιστον γλιτώνεις την άσκοπη φθορά της βελόνας και αποφεύγεις να ακούς αυτό το εκνευριστικό επαναλαμβανόμενο «χρατς-χρουτς» για ώρες.

Συνδεσιμότητα και ποιότητα ήχου

Πάμε όμως στο κυρίως πιάτο της συγκεκριμένης συσκευής, που δεν είναι άλλο από την προηγμένη συνδεσιμότητα της, καθώς ο μεγάλος λόγος πίσω από την απόκτηση του JBL Spinner BT είναι η ενσωμάτωση τεχνολογίας Bluetooth. Και δεν μιλάμε απλώς για μια τυπική ασύρματη σύνδεση, αλλά για την έκδοση 5.2 με υποστήριξη του codec Qualcomm aptX HD, ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει τη μεταφορά ήχου υψηλής ανάλυσης 24-bit, εξασφαλίζοντας στην πράξη ότι ο πλούσιος αναλογικός ήχος δεν «στραγγαλίζεται» χάνοντας τις δυναμικές του καθώς ταξιδεύει μέσα από τον αέρα.

Στη δική μας χρήση, το πικάπ δοκιμάστηκε σε συνδυασμό με το εξαιρετικό ηχείο JBL Authentics 300 (θα ακολουθήσει ξεχωριστό review και για αυτό) και μας έδωσε μια αστραπιαία εμπειρία σύζευξης που μας άφησε απόλυτα ικανοποιημένους. Πατώντας απλώς το κουμπί pairing στο πικάπ και έπειτα το αντίστοιχο στο ηχείο, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η μουσική άρχισε να παίζει στον χώρο με μηδαμινή καθυστέρηση και με έναν ήχο τόσο γεμάτο που δεν θύμιζε σε τίποτα την flat, ψηφιακή συμπίεση την οποία συνήθως περιμένεις από παλαιότερες γενιές Bluetooth συσκευών. Αντιθέτως, ο αναλογικός, ζεστός χαρακτήρας του βινυλίου κατάφερε να περάσει ατόφιος στο ηχείο, παραδίδοντας ένα απολαυστικά γεμάτο μπάσο, πεντακάθαρες φωνητικές γραμμές και μια εντυπωσιακή αίσθηση του χώρου στην ηχητική σκηνή.

Εμπειρία χρήσης

Το πιο σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του review και το οποίο ανεβάζει κατακόρυφα τη χρηστικότητα της συσκευής, είναι πως το Spinner BT δεν σε εγκλωβίζει αποκλειστικά στο οικοσύστημα της εταιρείας. Συνδέεται και λειτουργεί άψογα με ασύρματα ηχεία άλλων εταιρειών, κάτι που επιβεβαιώσαμε συνδέοντας το τόσο με soundbars διαφορετικών κατασκευαστών που είχαμε στο σαλόνι, όσο και με ένα ζευγάρι ποιοτικά ασύρματα ακουστικά, τα οποία αποδείχθηκαν ιδανικά για μια βραδινή, ιδιωτική ακρόαση χωρίς να ενοχλείς κανέναν.

Αυτή ακριβώς η ασύρματη ελευθερία μεταφράζεται σε κάτι τεράστιο για την καθημερινότητα στο σπίτι: το πικάπ είναι εξαιρετικά βολικό για εύκολη μεταφορά οπουδήποτε καθότι χρειάζεται μόνο ένα καλώδιο ρεύματος για να λειτουργήσει. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό πικάπ που παραμένει «καρφωμένο» σε ένα συγκεκριμένο έπιπλο, συνδεδεμένο με ενισχυτή, καλώδια και ηχεία, με το Spinner BT μπόρεσα ένα απόγευμα να το πάρω απλώς από το σαλόνι, να το βγάλω στον κήπο, να το βάλω στην πρίζα και έχοντας το φορητό ηχείο δίπλα μου, να απολαύσω τους δίσκους μου στον εξωτερικό χώρο, βιώνοντας μια απροσδόκητη ελευθερία που σπάνια συναντάς σε αυτό το μέσο αναπαραγωγής.

Φυσικά, το Spinner BT δεν ξεχνά τις παραδοσιακές του ρίζες, διαθέτοντας στο πίσω μέρος του κανονικές αναλογικές εξόδους RCA για όσους ακροατές επιθυμούν να το εντάξουν στο κλασικό, ενσύρματο ηχοσύστημά τους. Μάλιστα, προσφέρει τεράστια ευελιξία χάρη στον ενσωματωμένο προενισχυτή (phono) που διαθέτει, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να το κουμπώσεις απευθείας σε οποιαδήποτε monitor ηχεία ή σε έναν απλό, παλαιότερο ενισχυτή που τυγχάνει να μην έχει ειδική είσοδο phono.

Πώς τα πάει όμως ηχητικά όταν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις τα καλώδια; Κατά την πολύωρη ακρόαση μας, διαπιστώσαμε ότι το ενσωματωμένο Phono του είναι ικανοποιητικό, αποτελώντας μια απόλυτα αξιοπρεπή και ισορροπημένη λύση για την καθημερινή χρήση και για κάποιον που αναζητά την ευκολία χωρίς να θέλει να μπλέξει με έξτρα εξοπλισμό. Όμως, επειδή η περιέργεια είναι σύμφυτη με τις δοκιμές μας, δοκιμάσαμε να κλείσουμε τον διακόπτη του εσωτερικού phono περνώντας το σήμα μέσα από έναν ποιοτικό, εξωτερικό και ανεξάρτητο προενισχυτή, όπου διαπιστώσαμε άμεσα πως προφανώς η ποιότητα είναι καλύτερη με ξεχωριστό προενισχυτή. Το ηχητικό φάσμα ανοίγει εντυπωσιακά, τα όργανα ξεχωρίζουν πολύ περισσότερο μεταξύ τους στον χώρο, ενώ οι ψηλές συχνότητες αποκτούν μια κρυστάλλινη καθαρότητα, γεγονός που, αν και αναμενόμενο, αποτελεί ένα τεράστιο «συν» για το ίδιο το πικάπ, καθώς αποδεικνύει περίτρανα ότι τα βασικά του μέρη είναι αρκετά ικανά ώστε να δεχτούν και να αναδείξουν τη διαφορά μιας σοβαρής αναβάθμισης.

Επίλογος

Κάνοντας τον τελικό απολογισμό των ημερών που περάσαμε συμβιώνοντας με το JBL Spinner BT, είναι απόλυτα σαφές σε ποιο ακριβώς κοινό απευθύνεται και ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει με τόση επιτυχία. Δεν σχεδιάστηκε για τον σκληροπυρηνικό οπαδό του απόλυτου αναλογικού ήχου που μετράει μέχρι και το πάχος των καλωδίων του, αλλά είναι στοχευμένα φτιαγμένο για τον σύγχρονο άνθρωπο που αγαπάει βαθιά τη μουσική του, απολαμβάνει το ιεροτελεστικό κομμάτι του βινυλίου, αλλά ταυτόχρονα αρνείται να μετατρέψει το σαλόνι του σε ένα αχανές εργαστήριο ηλεκτρονικών συσκευών.

Τα ισχυρά του χαρτιά είναι πραγματικά αδιαμφισβήτητα, ξεκινώντας από την άψογη ενσωμάτωση του aptX HD Bluetooth που το μετατρέπει σε ένα εργαλείο εξαιρετικής ευκολίας χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα του ήχου, συνεχίζοντας με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του πλατό και του σασί που αποπνέουν σοβαρότητα, και καταλήγοντας στη δυνατότητα αλλαγής κεφαλής και παράκαμψης του εσωτερικού προενισχυτή, στοιχεία που του εξασφαλίζουν διάρκεια ζωής ικανή να ακολουθήσει τη μελλοντική εξέλιξη του ηχοσυστήματος σας.

Περνώντας στα αρνητικά του στοιχεία, πέρα από το πλαστικό καπάκι προστασίας που θεωρούμε πως θα μπορούσε να είναι αισθητά πιο ποιοτικό, κάποιοι χρήστες ίσως γκρινιάξουν δικαιολογημένα για την απουσία μιας ψηφιακής θύρας USB, σε περίπτωση που ήθελαν να περάσουν εύκολα τους παλιούς τους δίσκους στον υπολογιστή τους. Επιπρόσθετα, αν και η AT3600L παραμένει μια εξαιρετική και αποδεδειγμένης αξίας entry-level κεφαλή, αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο σε ένα συνολικό μηχανικό σύστημα που δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αντέχει να σηκώσει κάτι πολύ καλύτερο στο μέλλον.

Συνοψίζοντας, το JBL Spinner BT καταφέρνει να εδραιωθεί ως μια από τις πιο «έξυπνες» και ολοκληρωμένες αγορές στην κατηγορία τιμής κοντά στα 400 ευρώ, προσφέροντας ένα πικάπ που πραγματικά θα χαίρεσαι να χρησιμοποιείς καθημερινά, αντί να το αφήσεις να σκονίζεται απλώς ως ένα όμορφο ρετρό διακοσμητικό επειδή βαριέσαι να ανοίξεις τον ενισχυτή.

Η απίστευτη ευκολία του να το βάζεις στην πρίζα, να πατάς ένα απλό κουμπί και να ακούς αμέσως τον αγαπημένο σου δίσκο στα ασύρματα ακουστικά σου ή στο Bluetooth ηχείο που έχεις μεταφέρει στη βεράντα, αποτελεί μια εμπειρία που, μόλις τη συνηθίσεις, σε κάνει να συνειδητοποιείς πόσο δύσκολο είναι πλέον να γυρίσεις πίσω στους περιορισμούς των καλωδίων.