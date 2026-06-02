Νέα μέθοδος: Διάγνωση αυτισμού μέσω βιοδεικτών στα ούρα

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αριζόνα (ASU) ανέπτυξαν ένα μη επεμβατικό τεστ ούρων που ανιχνεύει τον αυτισμό σε παιδιά ηλικίας 2 έως 11 ετών.

Η μέθοδος εξετάζει 17 μεταβολίτες μικροβιακής προέλευσης (MDMs) και προσφέρει 90% ευαισθησία και 100% ειδικότητα στις αρχικές κλινικές δοκιμές.

Η ανάλυση μεταφέρει το βάρος της διάγνωσης από την αποκλειστικά συμπεριφορική παρατήρηση σε μετρήσιμα βιολογικά δεδομένα, αναλύοντας τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Το διαγνωστικό εργαλείο είναι ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη παρέχεται μέσω του συνεργαζόμενου εργαστηρίου Analutos στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διάγνωση της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούσε παραδοσιακά μια χρονοβόρα διαδικασία, βασισμένη σχεδόν αποκλειστικά στην παρατήρηση συμπεριφορικών μοτίβων και αναπτυξιακών οροσήμων. Η επιστημονική κοινότητα ωστόσο, στρέφεται πλέον στη βιολογία. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα (ASU), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Biodesign, παρουσίασαν μια νέα διαγνωστική μέθοδο που βασίζεται στην ανάλυση ούρων, μετατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την έγκαιρη ανίχνευση του αυτισμού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο εντερικό μικροβίωμα και τον τρόπο με τον οποίο τα υποπροϊόντα του επηρεάζουν τη νευροανάπτυξη. Το νέο σύστημα, ονομαζόμενο "Microbially-Derived Metabolite (MDM) System", προσφέρει μια απτή, βιολογική εξήγηση για συμπτώματα που μέχρι σήμερα αξιολογούνταν υποκειμενικά, ανοίγοντας το δρόμο για πολύ πιο άμεσες παρεμβάσεις.

Πώς λειτουργεί το νέο τεστ ούρων για τον αυτισμό;

Το νέο διαγνωστικό εργαλείο Microbially-Derived Metabolite (MDM) System αναλύει τα ούρα παιδιών ηλικίας 2 έως 11 ετών. Μετρώντας 17 μικροβιακούς μεταβολίτες, εντοπίζει βιολογικά μοτίβα, όπως αυξημένα επίπεδα παραγώγων τυροσίνης και τρυπτοφάνης, επιτυγχάνοντας ακρίβεια 90% (ευαισθησία) και 100% (ειδικότητα) στη διάγνωση του φάσματος του αυτισμού.

Η λειτουργία του τεστ βασίζεται στην κατανόηση του άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Οι μικροοργανισμοί που κατοικούν στο γαστρεντερικό σύστημα παράγουν μικρά μόρια, τους μεταβολίτες, τα οποία απορροφώνται από την κυκλοφορία του αίματος και τελικά αποβάλλονται μέσω των ούρων. Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά διακριτό χημικό αποτύπωμα στα ούρα τους.

Συγκεκριμένα, το τεστ αναζητά 17 μικροβιακούς μεταβολίτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ενώσεις όπως η θειική p-κρεσόλη και η θειική ινδοξύλη. Αυτοί οι μεταβολίτες προέρχονται συχνά από την αποικοδόμηση αμινοξέων, όπως η τυροσίνη, η τρυπτοφάνη και η φαινυλαλανίνη, τα οποία αποτελούν θεμελιώδεις δομικούς λίθους για τη δημιουργία κρίσιμων νευροδιαβιβαστών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιπλέον, το τεστ εντοπίζει ενώσεις που συνδέονται με αυξημένη δραστηριότητα ζυμομυκήτων και μυκήτων στο έντερο.

Αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του ASU

Στη μελέτη συμμετείχαν 99 παιδιά (52 με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος και 47 τυπικής ανάπτυξης). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 80-90% των παιδιών με αυτισμό εμφάνιζαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ενός ή περισσότερων μικροβιακών μεταβολιτών στα ούρα, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση εντερικού μικροβιώματος και νευροανάπτυξης.

Η ανάλυση των δειγμάτων αποκάλυψε πως ορισμένοι από αυτούς τους μεταβολίτες βρίσκονταν σε συγκεντρώσεις έως και 1.000 φορές υψηλότερες στα παιδιά με αυτισμό συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Αυτή η τεράστια απόκλιση επέτρεψε στους αλγορίθμους του συστήματος MDM να διαχωρίσουν τις δύο ομάδες με χαρακτηριστική ευκολία.

Όπως επισημαίνει η Dr. Christina Flynn, η χρήση του τεστ δεν στοχεύει μόνο στην αρχική διάγνωση, αλλά και στην καθοδήγηση της θεραπείας. Το σύστημα αποδίδει ένα συνολικό σκορ βασισμένο στο πόσοι μεταβολίτες υπερβαίνουν το φυσιολογικό εύρος αναφοράς. Αυτό το σκορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως αλλαγές στη διατροφή ή η χρήση στοχευμένων προβιοτικών σχημάτων.

Ο αντίκτυπος στην καθυστέρηση διάγνωσης και την οικογενειακή ψυχολογία

Η μετάβαση από τη συμπεριφορική στη βιολογική αξιολόγηση λύνει ένα εξαιρετικά σύνηθες πρόβλημα: τη διστακτικότητα των γονέων να αναζητήσουν βοήθεια. Συχνά, οι γονείς νιώθουν ότι κρίνονται για τις ικανότητες ανατροφής όταν ένα παιδί παρουσιάζει καθυστέρηση στην ομιλία ή αποκλίνουσες κοινωνικές συμπεριφορές.

Η δυνατότητα εντοπισμού του αυτισμού μέσω μιας απλής ανάλυσης ούρων αποδεικνύει την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου, βιολογικά βασισμένου υποβάθρου. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, εάν ένα χαρακτηριστικό μπορεί να ανιχνευθεί στα ούρα, η συζήτηση απομακρύνεται από το "τι έκαναν λάθος οι γονείς" και μετατοπίζεται στο "πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το παιδί βιολογικά και νευρολογικά".

Παράλληλα, μειώνεται δραματικά ο χρόνος αναμονής. Η κλασική διαδικασία διάγνωσης απαιτεί πολλαπλές συνεδρίες με αναπτυξιολόγους, παιδοψυχιάτρους και λογοθεραπευτές, διαδικασία που συχνά καθυστερεί την έναρξη κρίσιμων προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης.

Διαθεσιμότητα του MDM Test στην Ευρώπη

Το τεστ ούρων για την ανίχνευση του αυτισμού είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την Ελλάδα και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η πρόσβαση στη διαγνωστική εξέταση εξασφαλίζεται μέσω του βρετανικού εργαστηρίου Analutos, το οποίο λειτουργεί ως επίσημος διεθνής συνεργάτης προσφέροντας το test.

Η δυνατότητα αποστολής δειγμάτων στο εργαστήριο Analutos στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει ότι οι Έλληνες επαγγελματίες υγείας έχουν άμεσα στα χέρια τους ένα νέο όπλο. Η διαδικασία λήψης του δείγματος είναι απολύτως μη επεμβατική, μειώνοντας το στρες για τα παιδιά που συχνά δυσκολεύονται με τις εξετάσεις αίματος. Το κόστος της εξέτασης, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένος τιμοκατάλογος για την Ελλάδα μέσω τοπικών αντιπροσώπων, αναμένεται να είναι προσιτό σε σύγκριση με τις εκτεταμένες γενετικές αναλύσεις.