Jerk: Νέος αλγόριθμος ανιχνεύει ηφαιστειακές εκρήξεις ώρες πριν την εκδήλωσή τους

Σύνοψη

Το σύστημα "Jerk", που αναπτύχθηκε από το IPGP και το GFZ, ανιχνεύει την άνοδο του μάγματος σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πρόγνωση ηφαιστειακών εκρήξεων με ειδοποίηση από λίγα λεπτά έως και 8,5 ώρες νωρίτερα.

Δοκιμάστηκε για 10 χρόνια στον ηφαίστειο Piton de la Fournaise, προβλέποντας επιτυχώς το 92% των 24 εκρήξεων μεταξύ 2014 και 2023.

Απαιτεί μόνο έναν ευρυζωνικό σεισμογράφο, καθιστώντας το ιδανικό για ηφαίστεια με ελλιπείς υποδομές παρακολούθησης.

Ήδη δοκιμάζεται σε ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, όπως η Αίτνα στην Ιταλία, το Reykjanes στην Ισλανδία και το Merapi στην Ινδονησία.

Θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα για την παρακολούθηση του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου (Σαντορίνη, Νίσυρος) με ελάχιστο κόστος.

Η μέθοδος Jerk αλλάζει τα δεδομένα στην πρόγνωση ηφαιστειακών εκρήξεων

Η έγκαιρη πρόβλεψη των ηφαιστειακών εκρήξεων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γεωφυσική κοινότητα και την πολιτική προστασία παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, τα παρατηρητήρια βασίζονταν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο αισθητήρων για την καταγραφή της σεισμικής δραστηριότητας, της παραμόρφωσης του εδάφους και των εκπομπών αερίων. Παρόλα αυτά, η ακριβής χρονική πρόβλεψη της άφιξης του μάγματος στην επιφάνεια παρέμενε εξαιρετικά δυσχερής, οδηγώντας συχνά σε καθυστερημένες προειδοποιήσεις ή, εξίσου προβληματικά, σε λανθασμένους συναγερμούς που επιφέρουν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Μια νέα έρευνα από ερευνητές του Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) και του γερμανικού κέντρου γεωεπιστημών GFZ Helmholtz, παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα προειδοποίησης με την ονομασία Jerk.

Τι είναι και πώς λειτουργεί η μέθοδος Jerk

Το Jerk είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί δεδομένα από έναν μόνο ευρυζωνικό σεισμογράφο για να ανιχνεύσει μικρομεταβολές στο έδαφος πριν από μια ηφαιστειακή έκρηξη. Καταγράφει εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας μεταβατικά σήματα (παράγωγα της επιτάχυνσης), τα οποία προκαλούνται από τη διάνοιξη ρωγμών κατά την έγχυση του μάγματος στον φλοιό, εκδίδοντας ειδοποιήσεις λεπτά έως ώρες πριν την έκρηξη.

Η φυσική αρχή πίσω από τη μέθοδο Jerk βασίζεται στη μηχανική της θραύσης των πετρωμάτων. Όταν το μάγμα ανέρχεται από τον βαθύτερο ταμιευτήρα προς την επιφάνεια, αναγκάζεται να διανοίξει νέες οδούς διαφυγής, σπάζοντας τα υπερκείμενα πετρώματα. Αυτή η διαδικασία της διάνοιξης των ρωγμών δημιουργεί ανεπαίσθητες, αλλά μετρήσιμες μετατοπίσεις στην επιφάνεια.

Τα σήματα αυτά εμφανίζονται ως μεταβατικές ανωμαλίες πολύ χαμηλής συχνότητας στην οριζόντια κίνηση του εδάφους, τόσο στην επιτάχυνση όσο και στην κλίση. Ο αλγόριθμος επεξεργάζεται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μόλις οι τιμές ξεπεράσουν ένα προκαθορισμένο ποσοτικό όριο, ενεργοποιεί αυτόματα τον συναγερμό, εξαλείφοντας την ανάγκη για ανθρώπινη ερμηνεία εκείνη τη στιγμή.

Το πείραμα της δεκαετίας στο Piton de la Fournaise

Για να αποδείξουν την αξιοπιστία του συστήματος, οι επιστήμονες επέλεξαν ένα από τα πιο ενεργά και καλά παρακολουθούμενα ηφαίστεια του πλανήτη: το Piton de la Fournaise στο νησί La Réunion του Ινδικού Ωκεανού. Αντί να τρέξουν τον αλγόριθμο εκ των υστέρων σε αποθηκευμένα δεδομένα, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες έρευνες, το σύστημα Jerk εγκαταστάθηκε και λειτούργησε αδιάλειπτα, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, για περισσότερο από δέκα χρόνια (από το 2014 έως το 2023).

Τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας δοκιμής επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η πρώτη επιτυχής προειδοποίηση εστάλη στις 20 Ιουνίου 2014, ακριβώς 1 ώρα και 2 λεπτά πριν την έναρξη της έκρηξης. Συνολικά, στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, το σύστημα:

Προέβλεψε με επιτυχία το 92% των εκρήξεων (22 από τις 24).

Έδωσε χρόνους προειδοποίησης που κυμάνθηκαν από 9 λεπτά έως 8,5 ώρες.

Κατέγραψε ένα ποσοστό 14% ψευδών θετικών συναγερμών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το 14% των "ψευδών" συναγερμών δεν οφειλόταν σε τεχνικό σφάλμα του αλγορίθμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάλυση έδειξε ότι το μάγμα όντως είχε αρχίσει να εισχωρεί στον φλοιό και να προκαλεί διαρρήξεις, αλλά τελικά σταμάτησε την πορεία του και δεν έφτασε στην επιφάνεια. Για έναν ηφαιστειολόγο, η καταγραφή αυτών των "αποτυχημένων" εκρήξεων είναι εξίσου πολύτιμη για την κατανόηση της δυναμικής του εκάστοτε ηφαιστείου.

Η σημασία του μοναδικού σεισμογράφου και η παγκόσμια επέκταση

Το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του συστήματος Jerk είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις του σε επίπεδο hardware. Τα σύγχρονα παρατηρητήρια απαιτούν τη συντήρηση πολύπλοκων και ακριβών δικτύων GPS, δεκτών GNSS, αισθητήρων κλίσης και δεκάδων σεισμομέτρων. Η μέθοδος Jerk χρειάζεται απλώς έναν, σωστά τοποθετημένο, ευρυζωνικό σεισμογράφο.

Η συγκεκριμένη ιδιότητα το καθιστά την ιδανική εναλλακτική για δεκάδες ενεργά ηφαίστεια σε αναπτυσσόμενες χώρες ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η εγκατάσταση και η συντήρηση εκτεταμένων δικτύων παρακολούθησης είναι οικονομικά και πρακτικά αδύνατη. Με ένα κλάσμα του κόστους, οι τοπικές αρχές μπορούν να αποκτήσουν ένα αξιόπιστο εργαλείο προειδοποίησης.

Ήδη, οι ερευνητικές ομάδες διευρύνουν την εφαρμογή του αλγορίθμου. Δοκιμές πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο ηφαίστειο Merapi της Ινδονησίας, ένα από τα πιο επικίνδυνα παγκοσμίως λόγω των εκρηκτικών του χαρακτηριστικών και του πυκνοκατοικημένου περιβάλλοντός του. Παράλληλα, δοκιμάζεται στην άκρως ενεργή χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας, καθώς και στον Αίτνα στην Ιταλία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο αλγόριθμος είναι βελτιστοποιημένος για μεμονωμένα, ενεργά ηφαιστειακά κέντρα με σαφή αγωγό μάγματος. Αντίθετα, δεν ενδείκνυται για τεράστια, διάσπαρτα ηφαιστειακά πεδία, όπως το Eifel στη Γερμανία, όπου η γεωτεκτονική πίεση του φλοιού δημιουργεί διαφορετικού τύπου μικροσεισμικότητα που θα μπορούσε να μπερδέψει το σύστημα.

Με τη ματιά του Techgear

Η αυτοματοποίηση της ανάλυσης δεδομένων στον τομέα των γεωεπιστημών είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, και η μέθοδος Jerk αποδεικνύει ακριβώς πώς η έξυπνη επεξεργασία σημάτων μπορεί να σώσει ζωές. Από τεχνολογικής σκοπιάς, το να εξάγεις κρίσιμα συμπεράσματα υπολογίζοντας την παράγωγο της επιτάχυνσης (Jerk) μέσα από ένα ήδη υπάρχον hardware (ευρυζωνικός σεισμογράφος) αποτελεί υπόδειγμα βελτιστοποίησης αλγορίθμων.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει περιοχές ύψιστης σημασίας, τόσο δημογραφικά όσο και τουριστικά. Η Σαντορίνη, η Νίσυρος και τα Μέθανα βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση. Η ενσωμάτωση του αλγορίθμου Jerk στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) ή του Εθνικού Αστεροσκοπείου, θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ικανότητα άμεσης προειδοποίησης με πρακτικά μηδενικό κόστος υλικού. Το να κερδίσουν οι αρχές έστω και 1-2 ώρες καθαρού χρόνου προειδοποίησης για επικείμενη δραστηριότητα, κάνει τη διαφορά μεταξύ ομαλής εκκένωσης και χαοτικής διαχείρισης κρίσης.

Η τεχνολογία αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως δεν απαιτούνται πάντα δαπανηρές υποδομές, αρκεί να χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα δεδομένα με πιο ευφυή τρόπο.