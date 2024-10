Karate Kid Legends: Αυτή είναι η νέα ταινία με Ralph Macchio και Jackie Chan!

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρωταγωνιστής του Karate Kid, Ralph Macchio, και ο Jackie Chan, σύμβολο των ταινιών πολεμικών τεχνών, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο remake του 2010, ανακοίνωσαν τη νέα προσθήκη στο έπος του Karate Kid. Η ταινία, που επίσημα ονομάζεται Karate Kid Legends, θα σκηνοθετηθεί από τον Johnathan Entwistle, γνωστό για τη δουλειά του στην τηλεόραση με τα I'm Not Okay With This και The End of the F***ing World, σε σενάριο του Rob Lieber.

Η ταινία θα είναι το έκτο sequel του franchise Karate Kid μετά από τρία με τον Macchio ως Daniel Larusso, τα οποία ακολουθήθηκαν από το The Next Karate Kid με τη Hillary Swank και ένα remake με πρωταγωινστή τον Jaden Smith ως Dre και ο Jackie Chan στο ρόλο του Mr. Han (κατ' αντιστοιχία με τους Daniel και Mr. Miyagi).

Το Karate Kid Legends θα μεταφέρει το franchise στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και θα ακολουθήσει έναν έφηβο από την Κίνα που προπονείται με έναν σκληρό αλλά σοφό μέντορα. Η ταινία είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει φέτος, αλλά τελικά θα έρθει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Μαΐου.

Πριν βγει η ταινία, το Cobra Kai του Netflix θα έχει ολοκληρωθεί και σημειώνεται ότι η επιτυχημένη σειρά δεν θα έχει άμεση σχέση με το Karate Kid Legends.