Η Kaspersky παρουσιάζει τη νέα κορυφαία σειρά προϊόντων "Kaspersky Next" που συνδυάζει την ισχυρή προστασία τερματικού σημείου με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα του Endpoint Detection and Response (EDR) σε συνδυασμό με την ορατότητα και τα ισχυρά εργαλεία του Extended Detection and Response (XDR). Οι πελάτες μπορούν πλέον να επιλέξουν μία από τις τρεις κατηγορίες προϊόντων που ταιριάζουν στις απαιτήσεις της επιχείρησής τους, την πολυπλοκότητα των IT συστημάτων και των διαθέσιμων πόρων τους.

Εν μέσω του συνεχώς εξελισσόμενου τοπίου απειλών, είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες να διαθέτουν μια ολοκληρωμένη λύση κυβερνοασφάλειας την οποία μπορούν να εμπιστευτούν για αποτελεσματική προστασία. Σύμφωνα με την έκθεση XDR and SOC Modernization Report της Enterprise Strategy Group, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία ασφάλειας πληροφοριών (InfoSec) που να μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις προηγμένες απειλές. Η Kaspersky, πρωτοπόρος στον κλάδο της τεχνολογίας, αναπτύσσει συνεχώς τις λύσεις της για να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, βοηθώντας τες να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο τείχος προστασίας.

Το Kaspersky Next είναι μια νέα σειρά προϊόντων κυβερνοασφάλειας που περιλαμβάνει ισχυρή προστασία τερματικού σημείου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, υπερβαίνοντας την κλασική Endpoint Protection Platform (EPP) και συνδέοντας παράλληλα τις EDR και XDR λύσεις για εταιρικούς πελάτες οποιουδήποτε μεγέθους και κλάδου. Ως οι πιο προηγμένες και αποτελεσματικές λύσεις κυβερνοασφάλειας, οι EDR και XDR βοηθούν τις εταιρείες να αμυνθούν απέναντι στις πιο διαδεδομένες και εξελιγμένες απειλές, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν μια συνολική εικόνα, αποκτώντας τον απόλυτο έλεγχο, και να αντιδρούν άμεσα αντιμετωπίζοντας προληπτικά τις απειλές.

Το Kaspersky Next δεν απαιτεί εγκατάσταση, επιτρέποντας τόσο την απλή αποθήκευση στο cloud αλλά και την αποθήκευση σε κάποιο server της εταιρείας. Οι εταιρείες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν είτε μέσω μιας αναβαθμισμένης πλατφόρμας για τη γρήγορη εκτέλεση βασικών εντολών κυβερνοασφάλειας, είτε μέσω μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας με πιο λεπτομερείς ελέγχους και προηγμένη παρακολούθηση.

Η νέα σειρά προϊόντων βοηθά τις εταιρείες να εκτελέσουν κρίσιμες λειτουργίες, ώστε να παρέχουν ισχυρή προστασία από πολλαπλούς τύπους απειλών που αντιμετωπίζουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, όπως ransomware, κακόβουλο λογισμικό και παραβιάσεις δεδομένων, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη μόλυνση των συστημάτων μέσω Business Email Compromise, επιθέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, exploits και άλλων τρωτών σημείων.

Το Kaspersky Next περιλαμβάνει πολλαπλές δυνατότητες αυτοματοποίησης, όπως ο έλεγχος και ο αποκλεισμός στο cloud, διαχείριση αδυναμιών και επιδιορθώσεων, σάρωση IoC (Indicator of compromise) και εγχειρίδια, τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις όχι μόνο να υποστηρίξουν την αποτελεσματική εύρεση και αντιμετώπιση των σύνθετων νέων απειλών, αλλά και να μειώσουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας των ομάδων κυβερνοασφάλειας.

Το Kaspersky Next περιλαμβάνει επί του παρόντος τρία επίπεδα προϊόντων:

Το Kaspersky Next EDR Foundations προσφέρει ισχυρή προστασία τερματικού σημείου που εντοπίζει και εξουδετερώνει τις απειλές πριν αυτές πλήξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι έλεγχοι ασφαλείας και τα ενσωματωμένα ΙΤ σενάρια επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία, παρέχοντάς τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η λύση αυτή συνιστάται σε περιπτώσεις οπού τον τομέα του ΙnfoSec τον διαχειρίζονται τμήματα πληροφορικής της εκάστοτε εταιρείας.

Το Kaspersky Next EDR Optimum παρέχει ισχυρή προστασία με τις βασικές λειτουργίες EDR, τους προηγμένους ελέγχους, τη διαχείριση αναβαθμίσεων και την ασφάλεια στο cloud. Επιπλέον υποστηρίζεται η διερεύνηση και η αντιμετώπιση απειλών, ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις απειλές γρήγορα ξοδεύοντας ελάχιστους πόρους.

Αυτή η λύση συνιστάται για εταιρείες με μικρές ομάδες στον τομέα του ΙnfoSec.

Το Kaspersky Next XDR Expert συγκεντρώνει, αναλύει και συγκρίνει δεδομένα από διάφορες πηγές σε ολόκληρη την υποδομή IT ενός οργανισμού, παρέχοντας λύσεις σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, με την εις βάθος γνώση του τοπιού των απειλών στον κυβερνοχώρο, ενισχύεται η προηγμένη ανίχνευση απειλών και αυτοματοποιημένη απόκριση. Είναι η ισχυρή λύση κυβερνοασφάλειας που μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με προϊόντα άλλων εταιρειών.

Αυτή η λύση συνιστάται για εταιρείες με έμπειρες ομάδες κυβερνοασφάλειας ή Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC).

Το Kaspersky Next αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος προϊόντων B2B της εταιρείας και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι άμεσα συμβατό με άλλες λύσεις και υπηρεσίες της Kaspersky. Με την αυξανόμενη ζήτηση για πιο ολοκληρωμένη προστασία στον κυβερνοχώρο, οι εταιρείες μπορούν επίσης να μεταβούν εύκολα από τη μία κατηγόρια στην άλλη, ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο Anton Ivanov, Chief Technology Officer της Kaspersky, δήλωσε: «Σήμερα λανσάρουμε το κορυφαίο στην αγορά XDR και επαναπροσδιορίζουμε τη στρατηγική μας, καθώς ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας ως προμηθευτής B2B. Το Kaspersky Next κάνει το EDR και το XDR απλούστερο για εταιρείες και οργανισμούς όλων των μεγεθών. Φέρνουμε κορυφαία προστασία που τροφοδοτείται από μοναδική τεχνογνωσία σε όλους τους πελάτες - από εκείνους που δεν έχουν υπεύθυνους κυβερνοασφάλειας μέχρι εκείνους που διαθέτουν έμπειρες ομάδες. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε στις εταιρείες να δημιουργήσουν αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας δομές ΙnfoSec ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το Kaspersky Next.