Κατασκοπευτικό αεροσκάφος πάνω από την Area 51 αναζωπυρώνει τις θεωρίες

Η Area 51, η πλέον μυστηριώδης στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυτή τη φορά, ο λόγος είναι η εμφάνιση του RAT55, ενός σπάνια ορατού στο κοινό κατασκοπευτικού αεροσκάφους της US Air Force, το οποίο καταγράφηκε να πετά πάνω από την έρημο της Νεβάδα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, μια βαριά τροποποιημένη εκδοχή του Boeing 737-200, έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση αποστολών συλλογής δεδομένων ραντάρ και θεωρείται ένα από τα πιο αινιγματικά «πειραματικά» μέλη του αμερικανικού στόλου.

Το βίντεο που κατέγραψε την πτήση προέρχεται από τον Michael Rokita, έναν λάτρη της αεροπορίας, ο οποίος βρισκόταν σχεδόν 42 χιλιόμετρα μακριά, στο Tikaboo Peak. Πρόκειται για το μοναδικό σημείο απ’ όπου μπορεί κανείς να παρατηρήσει το Groom Lake, την «καρδιά» της μυστικής εγκατάστασης. Το υλικό δείχνει το RAT55 να εκτελεί ασκήσεις τύπου "touch-and-go" πριν προχωρήσει σε προσγείωση στον διάδρομο 32. Ακολούθησε τροχοδρόμηση μέχρι το περίφημο Hangar 18, το οποίο εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί θεωρίες περί μυστικών προγραμμάτων, ακόμα και για εξωγήινη τεχνολογία.

Το RAT55, γνωστό και με το ραδιοφωνικό όνομα "Saber 98", ξεχωρίζει για την ιδιόμορφη κατασκευή του. Η επιμήκης μύτη και η ενισχυμένη άτρακτος δεν είναι τυχαίες επιλογές, αλλά εξυπηρετούν τον σκοπό της συλλογής στοιχείων γύρω από σήματα ραντάρ. Ο ρόλος του είναι να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τεχνολογιών stealth και γι’ αυτό συχνά συνδέεται με προγράμματα αιχμής όπως το drone RQ-180 και το βομβαρδιστικό B-21 Raider.

Η φύση των αποστολών του εξηγεί και τον «αόρατο» χαρακτήρα του. Το RAT55 συνήθως πετά σε περιοχές απαγορευμένες για πολιτική αεροπορία, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που απενεργοποιεί τον αναμεταδότη του, εξαφανιζόμενο από τα συστήματα δημόσιας παρακολούθησης πτήσεων. Η πρόσφατη εμφάνισή του στο Groom Lake δεν θα μπορούσε λοιπόν να περάσει απαρατήρητη από όσους παρακολουθούν τις κινήσεις γύρω από την Area 51.

Η Area 51 έγινε επίσημα αποδεκτή από την αμερικανική κυβέρνηση μόλις το 2013, ύστερα από δεκαετίες διαψεύσεων. Μέχρι τότε, η ίδια της η ύπαρξη θεωρούνταν μυστήριο. Το Hangar 18, συγκεκριμένα, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο των πιο ακραίων θεωριών: για κάποιους κρύβει εξωγήινα σκάφη, για άλλους αποτελεί υπερπροστατευμένο εργαστήριο όπου δοκιμάζονται τα πλέον εξελιγμένα στρατιωτικά προγράμματα.

Οι ιστορίες που περιβάλλουν την περιοχή έχουν μακρά παράδοση. Ήδη από τη δεκαετία του ’90, ο ερευνητής Jerry Freeman ισχυρίστηκε ότι είχε διεισδύσει στη ζώνη ασφαλείας και ότι παρατήρησε ανεξήγητα φαινόμενα φωτός και υπόγειες δονήσεις. Αν και ποτέ δεν παρουσιάστηκαν απτές αποδείξεις, τέτοιες αφηγήσεις συνέβαλαν στη δημιουργία και τη διαιώνιση ενός μύθου που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα.

Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι λιγότερο φαντασμαγορική, αλλά εξίσου εντυπωσιακή. Η Area 51 υπήρξε ανέκαθεν τόπος δοκιμών για αεροσκάφη που άλλαξαν την ιστορία της αεροπορίας και των στρατιωτικών ισορροπιών. Εκεί δοκιμάστηκαν το U-2, το SR-71 Blackbird και, δεκαετίες αργότερα, το F-117 Nighthawk, το πρώτο μαχητικό με τεχνολογία stealth. Η συμβολή της βάσης στην ανάπτυξη αεροναυπηγικής τεχνολογίας είναι αδιαμφισβήτητη, έστω κι αν η σκιά των θεωριών συνωμοσίας συχνά υπερκαλύπτει τα πραγματικά επιτεύγματα.

