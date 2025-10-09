Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος: Τεχνολογική καινοτομία με νέα γενιά ελαφρών τούβλων

Την διαρκή επένδυση στην καινοτομία στον κλάδο των δομικών υλικών αποδεικνύει έμπρακτα η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), παρουσιάζοντας μια καινοτόμο για την Ελλάδα σειρά, τη νέα γενιά ελαφρών τούβλων. Τα νέα αυτά τούβλα, που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική και διεθνή αγορά μέσα στο 2026, διατηρούν τις ίδιες μηχανικές αντοχές, με σημαντικά χαμηλότερο βάρος.

Η ανάπτυξη των νέων τούβλων αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας και απαντά στην σύγχρονη ανάγκη της κατασκευαστικής αγοράς για πιο ελαφριά, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Μέχρι σήμερα, η ΚΕΒΕ έχει ήδη επιτύχει μείωση βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά τούβλα κατά 10%, με στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 20% έως το 2026.

Η μείωση βάρους προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς βελτιώνει την καθημερινή εργασία του επαγγελματία, καθιστώντας τη δόμηση ταχύτερη και ευκολότερη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και τις ανάγκες μεταφοράς. Επιπλέον, με δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων προϊόντων ανά φορτηγό, ελαχιστοποιούνται οι μεταφορές. Παράλληλα, η ίδια η παραγωγική διαδικασία των νέων τούβλων έχει βελτιστοποιηθεί, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τον τρόπο αυτό, η ΚΕΒΕ ενισχύει έμπρακτα τον πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας.

Τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας. Η στρατηγική αυτή κίνηση συμπίπτει με τα 90 χρόνια ιστορίας της ΚΕΒΕ, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συνέπεια με την οποία η εταιρεία συνδυάζει την εμπειρία και τεχνογνωσία με τη διαρκή καινοτομία, για να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του αύριο.

Ο Άγις Κοθάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΒΕ, δήλωσε σχετικά:

Για εμάς, η μείωση του βάρους των προϊόντων μας δεν είναι απλώς τεχνική βελτίωση, αλλά απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με το νέο μας προϊόν φέρνουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μια καινοτόμο λύση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, χαμηλότερο βάρος και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο όραμά μας για ένα κόσμο δομικά καλύτερο.

Με αυτή τη νέα επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, η ΚΕΒΕ συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των δομικών υλικών, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως, ακόμη και μετά από εννέα δεκαετίες πορείας, παραμένει σταθερά στραμμένη προς το μέλλον, προσφέροντας λύσεις υψηλής αξίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός κόσμου που συνεχώς εξελίσσεται.