Κίνα 2026: Τέλος στην εναέρια αναρχία – Πώς ανοίγει ο δρόμος για τα ιπτάμενα ταξί

Ενώ η Δύση συζητά ακόμη το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα drones, το Πεκίνο προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην επόμενη μέρα των αερομεταφορών. Με ορίζοντα το 2026, η Κίνα θέτει σε εφαρμογή ένα πλήρες και αυστηρό νομικό πλαίσιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει την αποκαλούμενη «Οικονομία Χαμηλού Υψομέτρου» (Low-Altitude Economy) από πειραματικό πεδίο σε βασικό πυλώνα της εθνικής της ανάπτυξης.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του Νόμου περί Πολιτικής Αεροπορίας από τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική ενημέρωση. Είναι το σινιάλο ότι η εποχή της αθωότητας για τα drones τελείωσε. Από την 1η Ιουλίου 2026, τίθεται σε ισχύ ένα νέο καθεστώς που καθορίζει ποιος, πώς και πού θα πετάει, βάζοντας τέλος στην άναρχη ανάπτυξη και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μαζικές εμπορικές εφαρμογές.

Πέρα από τα καταναλωτικά drones: Η ώρα της βιομηχανίας

Μέχρι σήμερα, όταν μιλούσαμε για κινεζική κυριαρχία στα drones, το μυαλό πήγαινε αυτόματα στην DJI και τα μικρά τετρακόπτερα που χρησιμοποιούνται για φωτογραφία. Το νέο νομοσχέδιο όμως κοιτάζει πολύ ψηλότερα. Στο στόχαστρο μπαίνουν τα βαρέα logistics και οι μεταφορές επιβατών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο, επιβάλλοντας πιστοποιήσεις αεροπλοϊμότητας για μεσαία και μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και για τα πολυαναμενόμενα eVTOL (ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα «ιπτάμενα ταξί» και τα drones μεταφοράς εμπορευμάτων θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αυστηρότητα που διέπει τα συμβατικά αεροπλάνα.

Τέλος στην ανωνυμία των αιθέρων

Το νέο νομικό πλαίσιο φέρνει τρεις κρίσιμες αλλαγές που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια αγορά:

Υποχρεωτική Πιστοποίηση: Κάθε σχεδιαστής, κατασκευαστής ή εισαγωγέας drones οφείλει να λαμβάνει έγκριση αεροπλοϊμότητας. Οι εποχές που ο καθένας μπορούσε να συναρμολογήσει ένα drone στο γκαράζ του και να το πετάξει πάνω από κατοικημένη περιοχή περνούν ανεπιστρεπτί. Ψηφιακή Ταυτότητα: Κάθε σκάφος θα φέρει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, επιτρέποντας στις αρχές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ταυτότητα και τη θέση του χειριστή. Αυστηρές Ποινές: Η παραβίαση του εναέριου χώρου ή η πτήση χωρίς τις απαραίτητες άδειες δεν θα επιφέρει πλέον απλώς διοικητικά πρόστιμα, αλλά ενδέχεται να οδηγεί σε ποινικές ευθύνες.

Η οικονομία των €240 δισ.

Πίσω από την αυστηροποίηση των κανόνων κρύβεται ένας ξεκάθαρος οικονομικός στόχος. Το Πεκίνο εκτιμά ότι η αγορά της «Οικονομίας Χαμηλού Υψομέτρου» θα ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια γουάν (περίπου 240 δισ. ευρώ) μέχρι το 2030. Για να επιτευχθεί αυτό το νούμερο, χρειάζεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Οι επενδυτές και οι κατασκευαστές χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον για να ρίξουν κεφάλαια σε υποδομές όπως τα «vertiports» (κάθετα αεροδρόμια) και τα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Χωρίς σαφείς κανόνες, καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα κάλυπτε πτήσεις αεροταξί πάνω από ουρανοξύστες. Με το νέο νόμο, η Κίνα ουσιαστικά νομιμοποιεί και τυποποιεί αυτό το ρίσκο, μετατρέποντάς το σε επενδυτική ευκαιρία.

Το στοίχημα της ασφάλειας

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την καθολική αποδοχή των αυτόνομων πτήσεων παραμένει η ασφάλεια. Η CAAC, μέσω του αντιπροέδρου της Han Jun, έχει καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Το νέο πλαίσιο απαγορεύει ρητά τη χρήση λέιζερ ή άλλων παρεμβολών που θα μπορούσαν να διαταράξουν τα συστήματα πλοήγησης, θωρακίζοντας τα αεροδρόμια και τις κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή ασκεί πίεση στον διεθνή ανταγωνισμό. Ενώ η Ευρώπη (EASA) και οι ΗΠΑ (FAA) προχωρούν με προσεκτικά βήματα, η Κίνα επιλέγει την ταχεία θεσμοθέτηση. Αν το πείραμα του 2026 πετύχει, το κινεζικό μοντέλο πιστοποίησης και λειτουργίας ενδέχεται να αποτελέσει τον «κανόνα» πάνω στον οποίο θα πατήσει η παγκόσμια βιομηχανία.