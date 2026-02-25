Project LEAP: Η Ευρώπη επενδύει σε προσιτούς πυραύλους αναχαίτισης

Σύνοψη

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε την επιστολή πρόθεσης (LoI) για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό project LEAP.

Κύριος στόχος είναι η αντιμετώπιση του "κόστους αναχαίτισης" (χρήση ακριβών πυραύλων κατά φθηνών drones).

Η συμφωνία προωθεί την τυποποίηση και την κοινή προμήθεια αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρώπης για ταχεία παραγωγή (rapid build) όπλων νέας γενιάς.

Η Ευρώπη αλλάζει δόγμα στην αμυντική της βιομηχανία, αναγνωρίζοντας μια σκληρή πραγματικότητα: η χρήση πυραύλων αξίας εκατομμυρίων για την κατάρριψη drones των λίγων χιλιάδων ευρώ είναι οικονομικά μη βιώσιμη. Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία LEAP (Low-cost European Anti-surface-to-air Project) αποτελεί ορόσημο για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς προσιτών οπλικών συστημάτων.

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει πλέον 12 κράτη-μέλη, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πυραύλων επιφανείας-αέρος (SAM) που θα συνδυάζουν την τεχνολογική υπεροχή με το χαμηλό κόστος παραγωγής. Η συμμετοχή της Βρετανίας, παρά το Brexit, υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινή αμυντική αρχιτεκτονική στην ήπειρο. Το project LEAP δεν είναι απλώς μια ερευνητική προσπάθεια, αλλά μια δέσμευση για "ταχεία οικοδόμηση" (rapid build) αποθεμάτων που θα μπορούν να αναπληρώνονται εύκολα και οικονομικά.

Η οικονομική πτυχή της συμφωνίας είναι καθοριστική. Μέσω της κοινής προμήθειας και της μαζικής παραγωγής, τα συμμετέχοντα κράτη στοχεύουν στη δραστική μείωση του κόστους ανά μονάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση "off-the-shelf" ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και την απλοποίηση των γραμμών παραγωγής, χωρίς όμως να θυσιάζεται η ακρίβεια αναχαίτισης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρει στη συμμαχία σημαντική τεχνογνωσία από τα δικά του προγράμματα πυραυλικών συστημάτων, ενώ η συνεργασία με χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία διασφαλίζει ότι τα νέα συστήματα θα είναι πλήρως διαλειτουργικά με τις υφιστάμενες πλατφόρμες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), το οποίο ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αγοράζουν "Ευρωπαϊκά" και "Συλλογικά".

Για τον κλάδο της τεχνολογίας, το project LEAP ανοίγει νέους δρόμους στην εφαρμογή AI για τη διαχείριση στόχων και στη χρήση προηγμένων υλικών για τη μείωση του βάρους και του κόστους των βλημάτων. Η στροφή προς την "προσιτή άμυνα" αποτελεί την απάντηση στις προκλήσεις των σύγχρονων συγκρούσεων, όπου ο όγκος των πυρομαχικών παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με την ποιότητα.

Η συμφωνία αναμένεται να επιταχύνει τις παραδόσεις νέων συστημάτων εντός των επόμενων δύο ετών, προσφέροντας στην Ευρώπη μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ομπρέλα προστασίας. Η συνεργασία Λονδίνου και ευρωπαϊκών πρωτευουσών στο LEAP αποδεικνύει ότι η ασφάλεια των αιθέρων είναι κοινή προτεραιότητα που ξεπερνά τα πολιτικά σύνορα.

Με τη ματιά του Techgear

Η συμφωνία LEAP είναι η ορθολογική απάντηση στη σπατάλη πόρων. Είναι εντυπωσιακό το πώς η ανάγκη για χαμηλό κόστος οδηγεί σε καινοτομίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν "δευτερεύουσες" μπροστά στα πανάκριβα stealth συστήματα.

Για την Ελλάδα, η πρόσβαση σε "φθηνούς" αλλά αποτελεσματικούς πυραύλους αναχαίτισης θα μπορούσε να αποφορτίσει σημαντικά τον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας.