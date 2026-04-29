Κίνα: 8.500 ρομπότ και AI αναλαμβάνουν το Κινεζικό Δίκτυο Ρεύματος

Σύνοψη

Η Κίνα προχωρά σε στρατηγική επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την πλήρη αυτοματοποίηση του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός στόλου 8.500 ρομπότ, αποτελούμενου από ανθρωποειδή και τετράποδους ρομποτικούς σκύλους.

Τα συστήματα ενσωματώνουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) για αυτόνομη πλοήγηση, επιθεώρηση υποδομών και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η χρήση τους στοχεύει στην ανάληψη επικίνδυνων εργασιών συντήρησης σε σταθμούς υψηλής τάσης και δυσπρόσιτες περιοχές, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων.

Η Κίνα ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ανάπτυξη 8.500 ανθρωποειδών ρομπότ και τετράποδων ρομποτικών σκύλων στο εθνικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα ρομπότ, καθοδηγούμενα από προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI), θα εκτελούν αυτόνομες επιθεωρήσεις και επικίνδυνες εργασίες συντήρησης, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και αυξάνοντας την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Κίνας (State Grid Corporation of China) επιταχύνει τη μετάβαση στην πλήρη αυτοματοποίηση και το συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών. Η απόφαση να ανατεθεί ο έλεγχος, η συντήρηση και η λειτουργία τεράστιων τμημάτων του δικτύου σε μηχανές εφοδιασμένες με τεχνητή νοημοσύνη καταδεικνύει την ωρίμανση της βιομηχανικής ρομποτικής. Το πλάνο εστιάζει στην ενσωμάτωση χιλιάδων αυτόνομων μονάδων ικανών να λειτουργούν συντονισμένα, ανταλλάσσοντας δεδομένα μέσω δικτύων 5G και δορυφορικών συνδέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας.

Ο ρόλος των ανθρωποειδών και των ρομποτικών σκύλων

Η επιλογή του συγκεκριμένου hardware δεν είναι τυχαία. Οι παραδοσιακοί αισθητήρες ή τα τροχοφόρα ρομπότ αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός πολύπλοκου βιομηχανικού περιβάλλοντος. Οι υποσταθμοί υψηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας έχουν σχεδιαστεί για την ανθρώπινη ανατομία.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ (humanoids) επιλέχθηκαν ακριβώς επειδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντα εργαλεία, να ανέβουν σκάλες, να ανοίξουν θύρες και να χειριστούν πολύπλοκους διακόπτες στους πίνακες ελέγχου. Παράλληλα, οι τετράποδοι ρομποτικοί σκύλοι αναλαμβάνουν την περιπολία σε εξωτερικούς χώρους και δυσπρόσιτα εδάφη. Η ευελιξία τους επιτρέπει την πρόσβαση σε περιοχές με λάσπη, χαλίκι ή έντονη κλίση, εκεί όπου τα παραδοσιακά οχήματα ακινητοποιούνται.

Κύρια τεχνικά στοιχεία των ρομποτικών συστημάτων

Αισθητήρες LiDAR και Θερμικές Κάμερες : Επιτρέπουν τη χαρτογράφηση του χώρου σε 3D και τον άμεσο εντοπισμό υπερθέρμανσης σε μετασχηματιστές πριν την εκδήλωση βλάβης.

: Επιτρέπουν τη χαρτογράφηση του χώρου σε 3D και τον άμεσο εντοπισμό υπερθέρμανσης σε μετασχηματιστές πριν την εκδήλωση βλάβης. Edge AI Computing : Η επεξεργασία των οπτικών και ηχητικών δεδομένων γίνεται τοπικά (στο ίδιο το ρομπότ), επιτρέποντας την ακαριαία λήψη αποφάσεων χωρίς την ανάγκη διαρκούς σύνδεσης με κεντρικό server.

: Η επεξεργασία των οπτικών και ηχητικών δεδομένων γίνεται τοπικά (στο ίδιο το ρομπότ), επιτρέποντας την ακαριαία λήψη αποφάσεων χωρίς την ανάγκη διαρκούς σύνδεσης με κεντρικό server. Ανίχνευση Αερίων και Ακουστική Ανάλυση : Μικρόφωνα υψηλής ευαισθησίας αναγνωρίζουν ανωμαλίες στον ήχο των στροβίλων, ενώ ειδικοί αισθητήρες εντοπίζουν διαρροές επικίνδυνων αερίων, όπως το εξαφθοριούχο θείο (SF 6 ).

: Μικρόφωνα υψηλής ευαισθησίας αναγνωρίζουν ανωμαλίες στον ήχο των στροβίλων, ενώ ειδικοί αισθητήρες εντοπίζουν διαρροές επικίνδυνων αερίων, όπως το εξαφθοριούχο θείο (SF ). Αυτονομία και Επαναφόρτιση: Τα ρομπότ επιστρέφουν αυτόνομα σε σταθμούς ασύρματης φόρτισης, επιτυγχάνοντας επιχειρησιακή ικανότητα 24/7.

Η σύγκλιση Τεχνητής Νοημοσύνης και ενεργειακής ασφάλειας

Η επιχειρησιακή αξία του κινεζικού εγχειρήματος βασίζεται αποκλειστικά στο λογισμικό. Τα ρομπότ δρουν ως τα «μάτια και τα χέρια» ενός κεντρικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης (Large Action Model - LAM). Αντί να εκτελούν προγραμματισμένες ρουτίνες, οι συσκευές αυτές εκπαιδεύονται μέσω μηχανικής μάθησης για να αναγνωρίζουν πρότυπα βλαβών.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, οι κάμερες των ρομπότ μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσσώρευση πάγου σε γραμμές μεταφοράς και να ενημερώσουν το κεντρικό σύστημα για στοχευμένη διακοπή ή αναδρομολόγηση του φορτίου. Η ικανότητα εκτίμησης κινδύνου σε πραγματικό χρόνο μειώνει την ανάγκη έκθεσης των ανθρώπινων συνεργείων σε ηλεκτροπληξία, πτώσεις από ύψος ή έκθεση σε τοξικά περιβάλλοντα.

Επιπλέον, ο όγκος δεδομένων που συλλέγουν οι 8.500 μονάδες δημιουργεί έναν πλήρη ψηφιακό δίδυμο (Digital Twin) του ηλεκτρικού δικτύου. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή στρατηγικών προληπτικής συντήρησης, προλαμβάνοντας διακοπές ρεύματος (blackouts) μεγάλης κλίμακας. Το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της μεθόδου είναι τεράστιο, καθώς εξοικονομούνται εκατομμύρια δολάρια από την αποφυγή απρογραμμάτιστου χρόνου διακοπής.