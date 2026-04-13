Κίνα: Ηλιακός σταθμός στο Διάστημα με ικανότητες ηλεκτρονικού πολέμου

Σύνοψη

Νέος σχεδιασμός του κινεζικού διαστημικού ηλιακού σταθμού (πρόγραμμα Zhuri) αποκαλύπτει τη δυνατότητα στρατιωτικής χρήσης μέσω κατευθυνόμενων δεσμών μικροκυμάτων.

Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας Duan Baoyan επιβεβαιώνει ότι το σύστημα OMEGA υποστηρίζει αποστολές τηλεπικοινωνιών, πλοήγησης, αναγνώρισης και στοχευμένων παρεμβολών.

Η αρχιτεκτονική του σταθμού βασίζεται σε πολλαπλές, κατανεμημένες μονάδες συλλογής ενέργειας, αποτρέποντας την ολική κατάρρευση σε περίπτωση βλάβης ή επίθεσης.

Η διπλή χρήση της υποδομής θέτει νέες προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα (όπως το Galileo) και την ασφάλεια των ΝΑΤΟϊκών επικοινωνιών.

Η ανάπτυξη διαστημικών ηλιακών σταθμών παρουσιάζεται σταθερά ως η απόλυτη λύση για την αδιάλειπτη παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν. Η Κίνα αποκάλυψε την αρχιτεκτονική του νέου της διαστημικού σταθμού συλλογής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας πως η συγκεκριμένη υποδομή διαθέτει προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και καταστολής τηλεπικοινωνιών. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει ένα έργο πράσινης ενέργειας σε σύστημα διπλής χρήσης, με άμεσες συνέπειες για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διαστημική ασφάλεια.

Ο επανασχεδιασμός του κινεζικού διαστημικού ηλιακού σταθμού OMEGA επιτρέπει τη χρήση των μικροκυματικών δεσμών μεταφοράς ενέργειας για στρατιωτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με δημοσίευση του αρχιτέκτονα του project, Duan Baoyan, το αναβαθμισμένο σύστημα υποστηρίζει τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση, αναγνώριση, αλλά και στοχευμένες παρεμβολές εχθρικών δικτύων (jamming). Πρακτικά, η ασύρματη μετάδοση ενέργειας εργαλειοποιείται ως σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κύρια σημεία λειτουργίας

Χρήση μικροκυμάτων (συνήθως στις συχνότητες 2.45 GHz ή 5.8 GHz) για τη συνεχή αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας σε επίγειους δέκτες.

Αντί για έναν ενιαίο και ευάλωτο σταθμό, το νέο σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση πολλαπλών ανεξάρτητων δομοστοιχείων.

Ήδη από το 2022, το Πανεπιστήμιο Xidian έχει κατασκευάσει εγκατάσταση 75 μέτρων για την πιστοποίηση των διαδικασιών εστίασης φωτός και μικροκυματικής εκπομπής.

Η μηχανική της μικροκυματικής μετάδοσης και οι παρεμβολές

Το πρόβλημα με την ασύρματη μεταφορά ενέργειας από τη γεωστατική τροχιά (στα 36.000 χιλιόμετρα) προς την επιφάνεια της Γης είναι η ανάγκη για ακραία ακρίβεια. Οι δέσμες μικροκυμάτων πρέπει να εστιάζονται με απόλυτη λεπτομέρεια για να διατηρηθεί η απόδοση του συστήματος και να αποφευχθεί η διαρροή ενέργειας στην ατμόσφαιρα. Η τεχνολογία που επιτρέπει αυτή την αυστηρή εστίαση είναι ακριβώς η ίδια που απαιτείται για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πολέμου.

Μια συστοιχία κεραιών ικανή να κατευθύνει gigawatts ενέργειας προς έναν συγκεκριμένο επίγειο δέκτη μπορεί, με τροποποίηση των παραμέτρων εκπομπής, να στοχεύσει έναν δορυφόρο ή έναν επίγειο σταθμό επικοινωνιών. Η υψηλή ισχύς εκπομπής καθιστά εφικτή την «τύφλωση» εχθρικών ραντάρ, τη διακοπή σημάτων GPS και τη δημιουργία παρεμβολών σε δίκτυα κρίσιμης υποδομής (jamming). Η έρευνα του Baoyan στο περιοδικό Scientia Sinica Informationis αναγνωρίζει ανοιχτά πως ο αναβαθμισμένος σταθμός υποστηρίζει παρεμβολές και τηλεχειρισμό σε μεγάλες αποστάσεις.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον σχεδιασμό του σταθμού OMEGA είναι η μετάβαση από μια μονολιθική κατασκευή σε μια δομή κατανεμημένων μονάδων. Οι αρχικοί σχεδιασμοί για διαστημικούς ηλιακούς σταθμούς προέβλεπαν τεράστιες κατασκευές χιλιομέτρων. Τέτοιες υποδομές είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε προσκρούσεις μικρομετεωριτών ή εσκεμμένες επιθέσεις με αντι-δορυφορικά όπλα (ASAT).

Με τη νέα αρχιτεκτονική, εάν ένα υποσύστημα καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, το συνολικό δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί. Αυτή η ανθεκτικότητα επιβεβαιώνει τη στρατιωτική διάσταση του project. Ένας αμιγώς πολιτικός σταθμός παραγωγής ενέργειας δεν απαιτεί τόσο υψηλό επίπεδο πλεονασμού έναντι στοχευμένων επιθέσεων, όσο ένας σταθμός που προορίζεται να παραμείνει ενεργός σε συνθήκες ένοπλης σύρραξης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά αποκλειστικά τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας. Στην Ευρώπη, ο Οργανισμός Διαστήματος (ESA) μελετά ήδη το δικό του πρόγραμμα διαστημικής ενέργειας (SOLARIS). Ωστόσο, η πιστοποίηση των διπλών χρήσεων του κινεζικού συστήματος δημιουργεί ευθεία απειλή για τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες. Το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης Galileo, στο οποίο βασίζονται χιλιάδες εφαρμογές πλοήγησης και συντονισμού στην Ελλάδα, καθίσταται θεωρητικά ευάλωτο σε παρεμβολές από τροχιακούς σταθμούς υψηλής ισχύος.

Επιπλέον, η Ελλάδα στηρίζεται πλήρως στο ΝΑΤΟϊκό δίκτυο για κρίσιμες τηλεπικοινωνίες και επιτήρηση (C4ISR). Η ανάπτυξη κινεζικών ηλιακών συστοιχιών στο διάστημα, ικανών να εκπέμψουν παρεμβολές μεγάλης κλίμακας, απαιτεί την αναβάθμιση των εγχώριων ηλεκτρονικών συστημάτων θωράκισης. Σε οικονομικό επίπεδο, ενώ η Ελλάδα επενδύει μαζικά στην παραδοσιακή επίγεια ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά πάρκα), η Κίνα επιχειρεί να μονοπωλήσει την επόμενη φάση της τεχνολογίας, ελέγχοντας παράλληλα την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (24 ώρες το 24ωρο) από γεωστατική τροχιά και τη γεωπολιτική της επιρροή.

Με τη ματιά του Techgear

Το Διάστημα έχει ήδη εργαλειοποιηθεί στρατιωτικά, απλώς το αφήγημα παραμένει προσαρμοσμένο γύρω από την «πράσινη μετάβαση». Ένα σύστημα ικανό να συλλέγει ανεμπόδιστα ενέργεια από τον Ήλιο και να την προωθεί ασύρματα στη Γη, δεν είναι απλώς ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, αλλά μια υποδομή απόλυτου ελέγχου. Η ικανότητα κατευθυνόμενων μικροκυμάτων καταργεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ παροχής ρεύματος και ηλεκτρονικού πολέμου.

Οι δυτικές διαστημικές υπηρεσίες οφείλουν να ενσωματώσουν αντίστοιχα συστήματα ηλεκτρονικής προστασίας άμεσα, ειδάλλως τα συστήματα τηλεπικοινωνιών επόμενης γενιάς θα λειτουργούν πάντοτε υπό την αίρεση κατευθυνόμενων μικροκυματικών παρεμβολών.