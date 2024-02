Ένα νέο trailer για το Kingdom of the Planet of the Apes ήρθε στη δημοσιότητα χάρη στο φετινό Super Bowl, δίνοντας μια νέα επική ματιά στο επόμενο κεφάλαιο της αγαπημένης σειράς.



Η συνέχεια του War for the Planet of the Apes του 2017 διαδραματίζεται πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα εκείνης της ταινίας, με τον Caesar (Andy Serkis) να είναι πλέον νεκρός. Αντίθετα, συνεχίζουμε πάνω από 300 χρόνια αργότερα με τον νεαρό χιμπατζή Noa (Owen Teague) σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Ο πολιτισμός των πιθήκων που ίδρυσε ο Caesar έχει διασπαστεί σε διάφορες φυλές, ενώ οι άνθρωποι έχουν υποχωρήσει σε μια άγρια κατάσταση και μια ζωή στις σκιές.



Αυτό βλέπουμε στα νέα πλάνα, τα οποία μας δίνουν μια πιο κοντινή εικόνα του διαιρεμένου κόσμου στον οποίο ζουν οι πίθηκοι. Κάποιοι αρχίζουν πλέον να αμφισβητούν τους τυράννους που τους καθοδηγούν, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστή μας Noa, ο οποίος δεν είναι σίγουρος για την ηθική του κυνηγιού των ανθρώπων, χαρακτηρίζοντάς το ως "λάθος". Ας πούμε ότι αυτό δεν αρέσει καθόλου στον κυβερνήτη Proximus Caesar (Kevin Durand) λέγοντάς μας στο trailer ότι "τώρα ήρθε η ώρα μας". Αντίθετα, θέλει να μάθει για τις αρχαίες τεχνολογίες και την εξέλιξη για τους δικούς του στόχους, που όπως αναφέρεται είναι φυσικά η "κατάκτηση". Η εικασία μας είναι ότι οδηγούμαστε σε μια σύγκρουση μεταξύ αυτού και της Noa, με τους δύο να ξεκινούν ένα ταξίδι που μόνο σε περαιτέρω συγκρούσεις μπορεί να οδηγήσει.

Εκτός από τον Owen Teague, στο καστ της ταινίας συμμετέχουν ο William H. Macy, η Freya Allan από το "The Witcher", ο Peter Macon από το "The Orville" και ο Dichen Lachman από το "Severance". Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Wes Ball, ο οποίος είχε αναλάβει την τριλογία Maze Runner.



Το Kingdom of the Planet of the Apes θα βγει στους κινηματογράφους στις 10 Μαΐου 2024.