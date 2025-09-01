Κρίθηκαν παράνομοι οι περισσότεροι δασμοί του Donald Trump

Νέα τροπή λαμβάνει η συζήτηση γύρω από τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Trump τα προηγούμενα χρόνια. Το Εφετείο της Ουάσινγκτον επικύρωσε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι από αυτούς κρίνονται παράνομοι. Η δικαστική ετυμηγορία στηρίζεται στην άποψη που είχαν διατυπώσει πολλοί ειδικοί από την αρχή: ότι ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να επιβάλλει ευρείου χαρακτήρα διεθνείς οικονομικές συμφωνίες, καθώς αυτό είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κογκρέσου.

Παρά ταύτα, η απόφαση δεν ακυρώνει κάθε δασμό που επέβαλε η διοίκηση Trump. Οι πιο στοχευμένοι και κλαδικοί φόροι, όπως αυτοί που αφορούν τον χάλυβα, τον χαλκό και το αλουμίνιο, παραμένουν εντός των προεδρικών εξουσιών και εξακολουθούν να ισχύουν. Η διάκριση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφεί η Ουάσινγκτον προς πιο περιορισμένα μέτρα στο μέλλον, ώστε να αποφεύγει νέες δικαστικές εμπλοκές.

Η απόφαση του Εφετείου προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο αβεβαιότητας σε ένα ήδη περίπλοκο τοπίο. Οι δασμοί του Trump χαρακτηρίστηκαν από συχνές ανατροπές: αυξήσεις και μειώσεις, αναστολές και ξαφνικές ενεργοποιήσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση εταιρείες, κυβερνήσεις αλλά και καταναλωτές. Η αγορά ζούσε σε ένα καθεστώς σχεδόν μόνιτης αβεβαιότητας, που καθιστούσε κάθε πρόβλεψη επισφαλή. Τώρα, με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο θολή, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γενικοί δασμοί εξακολουθούν να ισχύουν προς το παρόν. Η αρχική απόφαση είχε ορίσει ότι θα παραμείνουν σε εφαρμογή έως τις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην κυβέρνηση να καταθέσει έφεση. Μεταξύ των λίγων συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί βρίσκεται και εκείνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που προσδίδει στη συζήτηση και μια έντονη διεθνή διάσταση.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου δεν άργησε να έρθει: θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Για πολλούς, αυτή η εξέλιξη δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Trump θεωρείται ότι διατηρεί ισχυρή επιρροή στο Σώμα. Από τους εννέα δικαστές, οι τρεις έχουν διοριστεί από τον ίδιο, ενώ η πλειοψηφία γενικότερα ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς, με πέντε μέλη έναντι τεσσάρων Δημοκρατικών. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιπαραθέσεις τους τελευταίους μήνες, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο της εκτελεστικής εξουσίας παρά ως ανεξάρτητος θεσμός .

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανακοινώθηκε και μια ακόμα αναβολή. Οι δασμοί ύψους 25% που αφορούν εξαρτήματα υπολογιστών κατασκευασμένα στην Κίνα –όπως SSDs, κάρτες γραφικών και μητρικές πλακέτες– μετατίθενται για 90 ημέρες, με νέα ημερομηνία εφαρμογής την 1η Δεκεμβρίου. Βέβαια, με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, τίποτα δεν αποκλείει νέες ανατροπές και παρατάσεις.

Η υπόθεση αυτή αγγίζει πολλά επίπεδα: από τη συνταγματική νομιμότητα των ενεργειών ενός προέδρου, μέχρι τις άμεσες οικονομικές συνέπειες για εταιρείες και καταναλωτές. Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή αίσθηση αβεβαιότητας γύρω από το αμερικανικό εμπόριο, τη στιγμή που οι παγκόσμιες αγορές εξακολουθούν να αναζητούν σταθερότητα.

