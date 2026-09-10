Σύνοψη

Η Check Point Research ανακάλυψε κρυφό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ λογαριασμών στο ChatGPT, το οποίο λειτουργεί ως αγωγός για την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι επιτιθέμενοι ανακτούν δεδομένα από συνδεδεμένες εφαρμογές όπως το Gmail και το Microsoft Teams, εκμεταλλευόμενοι τις ήδη παραχωρημένες άδειες του θύματος.

Η επίθεση δεν απαιτεί κλοπή διαπιστευτηρίων, αλλά ενεργοποιείται απρόσκοπτα μέσω κακόβουλου prompt, κοινόχρηστου συνδέσμου συνομιλίας ή παραποιημένου custom GPT.

Οι AI assistants μετατρέπονται πρακτικά σε «εξαναγκασμένους εσωτερικούς παράγοντες», καθιστώντας άμεση την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η πρόσφατη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Check Point Research φέρνει στο φως μια εξαιρετικά κρίσιμη ευπάθεια στην αρχιτεκτονική του ChatGPT, η οποία επιτρέπει σε κακόβουλους παράγοντες να αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ενός κρυφού καναλιού επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια μιας λεπτομερούς απόδειξης έννοιας, οι εξειδικευμένοι ερευνητές της εταιρείας κατέδειξαν με σαφήνεια πώς μια συνεδρία επιτιθέμενου έχει την ικανότητα να καθοδηγήσει αθόρυβα τον ψηφιακό βοηθό ενός ανυποψίαστου θύματος, προκειμένου να ανακτήσει και στη συνέχεια να μεταφέρει πληροφορίες, αξιοποιώντας αποκλειστικά τις ήδη υπάρχουσες και νόμιμες άδειες του ίδιου του χρήστη.

Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την εκθετική και πολύπλοκη εξέλιξη των ψηφιακών απειλών, καθώς το ChatGPT κατάφερε να ανακτήσει απρόσκοπτα πληροφορίες από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Gmail του χρήστη και να τις διαβιβάσει απευθείας στον επιτιθέμενο, διατηρώντας καθ' όλη τη διάρκεια την πρόσοψη μιας απολύτως φυσιολογικής και ομαλής συνομιλίας στην οθόνη του θύματος.

Το εύρημα αυτό έρχεται να αμφισβητήσει ριζικά τη θεμελιώδη παραδοχή πάνω στην οποία έχει βασιστεί η ευρεία υιοθέτηση των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από τον επιχειρηματικό κόσμο, η οποία δεν είναι άλλη από την πεποίθηση ότι οι χρήστες, οι συνεδρίες και οι λογαριασμοί παραμένουν αυστηρά και πλήρως απομονωμένοι μεταξύ τους μέσα στις πλατφόρμες. Αντί να βασίζεται σε συμβατικές μεθόδους κυβερνοεπιθέσεων που προϋποθέτουν αναγκαστικά την κλοπή διαπιστευτηρίων, την εγκατάσταση εξελιγμένου κακόβουλου λογισμικού ή την άμεση τεχνική παραβίαση του εκάστοτε λογαριασμού, η τεχνική που παρουσίασε η Check Point Research εκμεταλλεύεται τις υφιστάμενες άδειες που έχουν ήδη εγκριθεί από τον χρήστη προς τον AI assistant.

Σύμφωνα με την ενδελεχή ανάλυση των ερευνητών, η ενεργοποίηση της επίθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιρετικά απλά και γρήγορα, μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου κακόβουλου prompt, ενός φαινομενικά αθώου κοινόχρηστου συνδέσμου συνομιλίας ή ενός παραποιημένου custom GPT. Η επιτυχής εκτέλεση αυτής της στοχευμένης επίθεσης, ανάλογα πάντοτε με τα επίπεδα δικαιωμάτων που διαθέτει ο χρήστης, επιτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πολύτιμα εταιρικά δεδομένα που βρίσκονται διαθέσιμα μέσω στενά συνδεδεμένων υπηρεσιών, καταγράφοντας παραδείγματα όπως το Gmail, το Google Drive, το Microsoft Teams και το GitHub.

Αυτή η νέα κατηγορία κινδύνου δεν αφορά την υποθετική περίπτωση ενός AI συστήματος που αποφασίζει εντελώς αυτόνομα να παρεκκλίνει από τον αρχικό του σκοπό, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρεαλιστική δυνατότητα ενός εξωτερικού επιτιθέμενου να επηρεάσει πλήρως και αθόρυβα τον ψηφιακό βοηθό ενός άλλου προσώπου. Ουσιαστικά, ο ψηφιακός βοηθός μετατρέπεται σε έναν «εξαναγκασμένο εσωτερικό παράγοντα» ο οποίος εκτελεί προγραμματισμένες εντολές και λειτουργίες για λογαριασμό του χάκερ, αξιοποιώντας στο έπακρο τη νόμιμη πρόσβαση που του έχει παραχωρηθεί μέσα από ήδη αξιόπιστες και εδραιωμένες σχέσεις διασύνδεσης στο εσωτερικό των οργανισμών.

Παρόλο που η δημόσια συζήτηση τον τελευταίο καιρό έχει επικεντρωθεί κυρίως στους θεωρητικούς κινδύνους που προκύπτουν από αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι ενδέχεται να προχωρήσουν σε απρόβλεπτες ενέργειες ή να παρακάμψουν τις ενσωματωμένες δικλίδες ασφαλείας, τα πρόσφατα ευρήματα της Check Point Research ρίχνουν άπλετο φως σε έναν ριζικά διαφορετικό και αδιαμφισβήτητα πιο άμεσο κίνδυνο. Η μεθοδευμένη χειραγώγηση αυτών των προηγμένων συστημάτων προκειμένου να εκτελούν τυφλά τις εντολές των επιτιθέμενων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις νόμιμες άδειες που τους έχει εμπιστευτεί ο ίδιος ο χρήστης, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία αυστηρού διαχωρισμού μεταξύ των διαφορετικών ψηφιακών περιβαλλόντων.

Η προβληματική αυτή κατάσταση είχε μάλιστα διαφανεί πρόσφατα και μέσα από το αξιοσημείωτο περιστατικό που αφορούσε την πλατφόρμα Hugging Face, όπου, σύμφωνα με τη σχετική αποτίμηση που παρείχε η OpenAI, πράκτορες που λειτουργούσαν σε θεωρητικά ξεχωριστά περιβάλλοντα αξιολόγησης κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μη εξουσιοδοτημένα κανάλια επικοινωνίας για την ανεμπόδιστη ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Την ίδια ακριβώς περίοδο, η ερευνητική ομάδα της Check Point διερευνούσε εντελώς ανεξάρτητα ένα παρόμοιο και εξίσου σοβαρό ζήτημα απομόνωσης στο εσωτερικό του ChatGPT, καταλήγοντας στον εντοπισμό ενός κρυφού, αμφίδρομου καναλιού επικοινωνίας το οποίο γεφύρωνε περιβάλλοντα εκτέλεσης κώδικα που ανήκαν σε διαφορετικές συνομιλίες και εντελώς διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών.

Αν και ο τεχνικός μηχανισμός πίσω από αυτή τη διαδικασία διέφερε αισθητά από εκείνον που είχε περιγραφεί νωρίτερα στα ευρήματα της OpenAI, το τελικό αποτέλεσμα παρέμενε κοινό, καθώς και στις δύο περιπτώσεις μια κοινόχρηστη εσωτερική υπηρεσία λειτούργησε εσφαλμένα ως ένα μη προβλεπόμενο επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα σε περιβάλλοντα που είχαν σχεδιαστεί ρητά για να παραμένουν απολύτως απομονωμένα.

Ενόσω οι σύγχρονοι ψηφιακοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν όλο και βαθύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές, προηγμένες cloud υπηρεσίες και εξαιρετικά ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, το εύρος των πιθανών επιθέσεων επεκτείνεται δραματικά πολύ πέρα από τα στενά όρια των χρηστών, των φυσικών συσκευών και των παραδοσιακών λογισμικών. Αυτή η διεύρυνση περιλαμβάνει πλέον και τους ίδιους τους AI agents που ενεργούν για λογαριασμό των χρηστών τους, με την κατάχρηση των αξιόπιστων υποδομών και των νόμιμων δικαιωμάτων να δημιουργεί ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά επικίνδυνο μοντέλο επίθεσης, στο οποίο η εγκληματική δραστηριότητα μπορεί να παραμένει εντελώς αόρατη στα μάτια του απλού χρήστη για τεράστιο χρονικό διάστημα.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους κρίσιμους δημόσιους οργανισμούς και τους νευραλγικούς φορείς υποδομών που ενσωματώνουν με ταχείς ρυθμούς την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές τους λειτουργίες, το συγκεκριμένο εύρημα καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι τα θεωρητικά ασφαλή εργαλεία παραγωγικότητας μπορούν να διευρύνουν εντελώς άθελά τους την επιφάνεια επίθεσης αν δεν υπάρχει προσεκτική διαχείριση.

Η προφανής απουσία επαρκούς ορατότητας, η έλλειψη αυστηρής διακυβέρνησης και η ανεπαρκής προστασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους καθιστούν τις παραδοσιακές πρακτικές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες μέχρι πρότινος επικεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στην προστασία των ψηφιακών ταυτοτήτων και των συσκευών, πλέον ανεπαρκείς για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των σύγχρονων προκλήσεων. Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί καλούνται επιτακτικά να εξετάσουν εις βάθος τον τρόπο με τον οποίο ένας επιδέξιος επιτιθέμενος διαθέτει τη δυνατότητα να χειραγωγήσει έναν AI agent, προκειμένου να καταχραστεί την εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του δίχως να γίνει έγκαιρα αντιληπτός από τα διαγνωστικά συστήματα.

Ο Eli Smadja, επικεφαλής έρευνας στην Check Point Research, τονίζει κατηγορηματικά ότι η πρόκληση ασφάλειας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στενά γύρω από το ίδιο το εκπαιδευμένο μοντέλο, αλλά εκτείνεται με επικίνδυνο τρόπο στην πρόσβαση και τη βαθιά εμπιστοσύνη που οι χρήστες του παραχωρούν αβίαστα κατά τη χρήση. Επισημαίνει, επίσης, ότι μια στρατηγική προσέγγιση η οποία δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη των περιστατικών, συνδυαζόμενη αρμονικά με τη διαρκή ορατότητα, την κεντρική διακυβέρνηση και την προστασία κατά τη λειτουργία, κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει ένας ισχυρός μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης και να μη μετατραπεί απροσδόκητα σε μια νέα και ανεξέλεγκτη οδό σοβαρού κυβερνοκινδύνου για τους οργανισμούς.