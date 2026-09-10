Συνεργασία Rakuten Viber και OpenAI: Αναλυτικά όλες οι νέες AI δυνατότητες μέσα στην εφαρμογή

Σύνοψη

Η νέα δυνατότητα «Οι ειδήσεις σου» προσφέρει μια εξατομικευμένη περίληψη ειδήσεων για τα θέματα που ενδιαφέρουν τους χρήστες, η οποία δημιουργείται αυτόματα κάθε μέρα με τεχνολογία ChatGPT.

Η λειτουργία «Σύνοψη μη αναγνωσμένων συνομιλιών» λαμβάνει τις συνομιλίες που δεν προλάβατε να διαβάσετε και δημιουργεί μια περίληψη, βάζοντας τέλος στο ατελείωτο scroll.

Η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται απόλυτα, καθώς το ChatGPT βλέπει αποκλειστικά τα αδιάβαστα μηνύματα και τα ονόματα των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της περίληψης.

Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο ChatGPT μέσα από μια ειδική συνομιλία στο Viber, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία κάποιου ξεχωριστού λογαριασμού στην OpenAI.

Η Rakuten Viber ενισχύει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα της, ενσωματώνοντας πρωτοποριακές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύουν στην άμεση οργάνωση της καθημερινότητας και την απλοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι νέες δυνατότητες που φέρουν την ονομασία «Οι Ειδήσεις σου» και «Σύνοψη μη αναγνωσμένων συνομιλιών» βασίζονται στην τεχνολογία του ChatGPT, προκειμένου να διατηρούν τους χρήστες απόλυτα ενημερωμένους προτού καν προλάβουν να τελειώσουν τον πρωινό τους καφέ. Πρόκειται για εργαλεία σχεδιασμένα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση του χρόνου, καθώς αναλαμβάνουν να φιλτράρουν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που κατακλύζει τα σύγχρονα smartphones.

Η λειτουργία «Οι ειδήσεις σου» παρέχει στους ενδιαφερόμενους μια εξατομικευμένη περίληψη όλων των ειδήσεων που αφορούν τα αγαπημένα τους θέματα. Βασισμένη στην ισχύ του ChatGPT, η συγκεκριμένη περίληψη παράγεται αυτόματα σε καθημερινή βάση, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει τη θεματολογία που τον αφορά ή να ζητά την άμεση παραγωγή περιεχομένου πατώντας απλώς την επιλογή «Δοκίμασε τώρα». Αντίστοιχα, το χαρακτηριστικό «Σύνοψη μη αναγνωσμένων συνομιλιών» έρχεται να δώσει οριστική λύση στο κουραστικό φαινόμενο του συνεχούς scrolling μέσα σε πολυάριθμα group chats. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χρηστών της Viber διατηρεί καθημερινά 20 ή περισσότερα αδιάβαστα μηνύματα, το νέο εργαλείο παράγει μια συμπυκνωμένη περίληψη της συζήτησης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στους χρήστες να την επισημάνουν ως αναγνωσμένη ή να μπουν απευθείας στην κυρίως συνομιλία.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα κατά την ενσωμάτωση παραγωγικής AI σε πλατφόρμες επικοινωνίας αφορά την ασφάλεια, με την εταιρεία να δηλώνει πως σε όλη τη διαδικασία εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα προστασίας του απορρήτου. Όταν ένας χρήστης ζητά από το σύστημα να συνοψίσει τις αδιάβαστες συνομιλίες, το ChatGPT αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά στα αδιάβαστα μηνύματα και στα ονόματα των συμμετεχόντων, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία της περίληψης, αφήνοντας τις υπόλοιπες πληροφορίες της συνομιλίας πλήρως προστατευμένες.

Αυτές οι προσθήκες δεν προέκυψαν τυχαία, καθώς βασίζονται στην παγκόσμια συνεργασία μεταξύ της Rakuten Viber και της OpenAI, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως τον Ιούνιο. Η στρατηγική σύμπραξη φέρνει βασικές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, εμποδίζοντας την ανάγκη συνεχούς εναλλαγής ανάμεσα σε πολλές εφαρμογές. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, όπως η άμεση πρόσβαση στο ChatGPT μέσα από μια ειδική συνομιλία, όπου οι χρήστες μπορούν να συντάσσουν σύνθετα email ή να επεξεργάζονται ιδέες χωρίς τη δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του Tag @ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες, προκειμένου οι χρήστες να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις που καθίστανται ορατές σε όλους τους συμμετέχοντες.

Πέρα από τα παραπάνω, η εφαρμογή εμπλουτίζεται με δυνατότητες αναδημιουργίας εικόνων, όπου οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται και να μεταμορφώνουν φωτογραφίες με έτοιμα πρότυπα μέσα από τα chats, αλλά και με εργαλεία σύνοψης συνδέσμων που αναλαμβάνουν να περιγράψουν άρθρα ή blog posts του διαδικτύου σε σύντομα σημεία. Η πλατφόρμα προσφέρει επιπλέον επιλογές όπως η ιδιωτική «Σύνοψη Συνομιλίας» για τα ομαδικά μηνύματα, η «Βελτίωση Μηνύματος» για την αναδιατύπωση προσχεδίων με σκοπό την επίτευξη ενός πιο σαφούς και επαγγελματικού τόνου, καθώς και η «Μετάφραση Μηνύματος» για την άμεση μεταφορά κειμένων από και προς ξένες γλώσσες μέσω ενός ειδικού εικονιδίου.

Όλες αυτές οι κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Triple 20» του ομίλου Rakuten Group, Inc., η οποία δίνει τεράστια έμφαση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη ριζική βελτίωση της αποδοτικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών παγκοσμίως. Ως ένα πραγματικό super app, η Rakuten Viber στοχεύει στο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά με ασφάλεια, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται τα πάντα σε ένα μόνο μέρος.