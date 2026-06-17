Το Viber λανσάρει ενσωματωμένη υπηρεσία eSIM: Διεθνής περιαγωγή απευθείας από την εφαρμογή

Σύνοψη

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε στις 17 Ιουνίου 2026 την κυκλοφορία μιας ενσωματωμένης υπηρεσίας eSIM για διεθνή ταξίδια, προσφέροντας άμεση συνδεσιμότητα.

Η νέα λειτουργία βασίζεται στην πλατφόρμα της Rakuten Mobile και παρέχει απρόσκοπτη περιαγωγή δεδομένων, εξυπηρετώντας μεταξύ άλλων και διεθνείς ταξιδιώτες στην Ελλάδα.

Η αγορά, η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση του προγράμματος κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή του Viber.

Η πρώτη φάση της υπηρεσίας εγκαινιάστηκε στη Σερβία, επιτρέποντας την αγορά πακέτων περιαγωγής μόνο για δεδομένα.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική του Viber να καθιερωθεί ως super app, προσθέτοντας την eSIM σε υπάρχουσες υπηρεσίες όπως το Viber Pay και το Viber Dating.

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε επίσημα μια νέα, ενσωματωμένη υπηρεσία eSIM, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση της διεθνούς περιαγωγής για τους ταξιδιώτες. Η πλατφόρμα επικοινωνίας επιχειρεί να επιλύσει το πάγιο πρόβλημα των υψηλών χρεώσεων περιαγωγής και της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται η αγορά και η αλλαγή φυσικών τοπικών καρτών SIM κατά τη διάρκεια διεθνών μετακινήσεων.

Σε στενή συνεργασία με την τεχνολογία της Rakuten Mobile, η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρει προσιτή περιαγωγή δεδομένων, με την υποστήριξη να καλύπτει μεταξύ άλλων και τους διεθνείς ταξιδιώτες στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του φιλόδοξου αυτού project ξεκίνησε ήδη στη Σερβία, όπου οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αγοράζουν πακέτα περιαγωγής, τα οποία αφορούν αποκλειστικά δεδομένα (data-only), απευθείας μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία αγοράς και ενεργοποίησης

Η ενεργοποίηση της Viber eSIM έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου εντός του οικοσυστήματος της εφαρμογής, προσφέροντας δεδομένα για εκατοντάδες προορισμούς. Η πρόσβαση στο κατάστημα eSIM γίνεται από την ενότητα «Περισσότερα» του Viber, ενώ η ασφάλεια των συναλλαγών διασφαλίζεται μέσω των εργαλείων κατά της απάτης της Stripe και των εσωτερικών συστημάτων ανίχνευσης spam του Viber.

Η μετάβαση σε ψηφιακές κάρτες SIM, οι οποίες είναι πλέον ενσωματωμένες απευθείας στις σύγχρονες κινητές συσκευές, επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν παρόχους χωρίς την ανάγκη φυσικής κάρτας. Η διαδικασία αγοράς και ενεργοποίησης μέσα από το Viber αναλύεται στα εξής βήματα:

Πρόσβαση στο κατάστημα: Οι χρήστες ανοίγουν την ενότητα eSIM απευθείας από την οθόνη «Περισσότερα», καταργώντας την ανάγκη λήψης κάποιας νέας, εξωτερικής εφαρμογής.

Οι χρήστες ανοίγουν την ενότητα eSIM απευθείας από την οθόνη «Περισσότερα», καταργώντας την ανάγκη λήψης κάποιας νέας, εξωτερικής εφαρμογής. Επιλογή πλάνου: Προσφέρεται μια πληθώρα πλάνων δεδομένων που καλύπτουν εκατοντάδες προορισμούς, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ταξιδιωτικές ανάγκες.

Προσφέρεται μια πληθώρα πλάνων δεδομένων που καλύπτουν εκατοντάδες προορισμούς, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ταξιδιωτικές ανάγκες. Ασφαλής αγορά: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χρήση ενσωματωμένων μεθόδων πληρωμής εντός της εφαρμογής.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χρήση ενσωματωμένων μεθόδων πληρωμής εντός της εφαρμογής. Εγκατάσταση & Ενεργοποίηση: Η εγκατάσταση πραγματοποιείται είτε μέσω συνδέσμου «Γρήγορης Εγκατάστασης», είτε με σάρωση κωδικού QR, είτε χειροκίνητα. Μετά την ολοκλήρωση, οι χρήστες απολαμβάνουν άμεσα διεθνή συνδεσιμότητα δεδομένων.

Η ραγδαία εξοικείωση του κοινού με τη συγκεκριμένη τεχνολογία αποτυπώνεται και στις προβλέψεις της αγοράς, καθώς τα έσοδα από τις παγκόσμιες eSIM ταξιδιών αναμένεται να καταγράψουν αύξηση της τάξης του 380% την περίοδο μεταξύ 2025 και 2030.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο και η στρατηγική Super App

Η υποδομή της νέας υπηρεσίας δεν βασίζεται σε λύσεις τρίτων, αλλά αξιοποιεί την πλατφόρμα eSIM της Rakuten Mobile. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί σε cloud-native αρχιτεκτονική και ενσωματώνει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτοντας εμπειρία στην παροχή λύσεων μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με τον Tarek Zeid, SVP International Wholesale Business της Rakuten Mobile, η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στη Rakuten Viber να ενσωματώσει την παγκόσμια συνδεσιμότητα στο οικοσύστημά της, μετατρέποντας την απρόσκοπτη περιαγωγή από πολυτέλεια σε προσιτή ευκολία.

Από επιχειρηματική σκοπιά, η ενσωμάτωση της λειτουργίας eSIM αποτελεί κεντρικό πυλώνα στο όραμα της Rakuten Viber να μετεξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο super app. Συνδυάζοντας τα πακέτα δεδομένων με την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία Viber Out—η οποία επιτρέπει οικονομικές διεθνείς κλήσεις προς σταθερά και κινητά—το Viber δημιουργεί ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου για την επικοινωνία στο εξωτερικό.

Ο Nadav Melnick, CPO της Rakuten Viber, υπογραμμίζει πως η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική του Οικοσυστήματος Rakuten. Το Viber μετασχηματίζεται από μια απλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σε έναν καθημερινό βοηθό, καθώς η λειτουργία eSIM έρχεται να πλαισιώσει προϋπάρχουσες υπηρεσίες, όπως οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί, το Viber Dating και το Viber Pay.

Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερα το όραμα της μητρικής εταιρείας, Rakuten Group, να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια συνδεσιμότητα, μεταφέροντάς την από τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στο περιβάλλον ψηφιακών πλατφορμών. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συνεργασία λειτουργεί ως πρότυπο B2B για εταιρείες του fintech, των τηλεπικοινωνιών και του τουρισμού, δείχνοντας τον δρόμο για το πώς η συνδεσιμότητα μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στην εμπειρία του χρήστη (UX) χωρίς τα τεχνικά βάρη των παραδοσιακών δικτύων.