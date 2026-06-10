Viber και Nova φέρνουν live στατιστικά αγώνων απευθείας στην εφαρμογή

Σύνοψη

Η Rakuten Viber σε συνεργασία με τη Nova λανσάρει αποκλειστική εμπειρία παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων στην Ελλάδα.

Οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις, live scores και στατιστικά σε πραγματικό χρόνο για τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η νέα προσθήκη λειτουργεί απευθείας μέσα από την εφαρμογή του Viber στις πιο πρόσφατες εκδόσεις για Android και iOS.

Η πρόσβαση στα δεδομένα και τα αποκλειστικά στατιστικά των αγώνων θα παραμείνει διαθέσιμη για τους φιλάθλους έως τις 19 Ιουλίου.

Η ψηφιακή εμπειρία παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων αναβαθμίζεται σημαντικά εντός της ελληνικής αγοράς, καθώς η Rakuten Viber ανακοίνωσε την ενσωμάτωση live scores και στατιστικών αγώνων σε πραγματικό χρόνο, με την έμπρακτη υποστήριξη της Nova. Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μια στοχευμένη κίνηση που απευθύνεται στους λάτρεις του ποδοσφαίρου, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν την πορεία των εθνικών ομάδων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διοργανώσεων απευθείας από την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιούν καθημερινά.

Πώς λειτουργούν τα live scores στο Viber

Οι χρήστες επιλέγουν τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες μέσα από μια ειδική ενότητα η οποία τοποθετείται στρατηγικά στην κορυφή της λίστας συνομιλιών της εφαρμογής Viber. Στη συνέχεια, λαμβάνουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για επερχόμενους αγώνες, κρίσιμες εξελίξεις κατά τη διάρκειά τους, καθώς και τα τελικά αποτελέσματα, με την υπηρεσία να παραμένει διαθέσιμη έως τις 19 Ιουλίου.

Τεχνική ενσωμάτωση και περιβάλλον χρήσης

Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμη από την έκδοση του Viber για κινητά τηλέφωνα. Αντί οι χρήστες να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το περιβάλλον της εφαρμογής ή να κάνουν εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών παραθύρων για να ενημερωθούν από εξειδικευμένες αθλητικές πλατφόρμες, όλη η ροή πληροφοριών έρχεται κεντρικά στο chat list.

Πέρα από τις βασικές ειδοποιήσεις, η Rakuten Viber έχει ενσωματώσει μια αποκλειστική σελίδα για κάθε αγώνα, η οποία εμφανίζει τα βασικά στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την πλήρη παρακολούθηση της εξέλιξης των αναμετρήσεων. Το χαρακτηριστικό αυτό περιλαμβάνεται ήδη στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του application για λειτουργικά συστήματα Android και iOS, καθιστώντας απαραίτητη την ενημέρωση της εφαρμογής για όσους επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία.

Η στρατηγική "Super App" της Rakuten Viber

Η ενσωμάτωση τέτοιων δυναμικών λειτουργιών ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον διακηρυγμένο στόχο της Rakuten Viber να εδραιωθεί ως ένα "super app". Σύμφωνα με την εταιρεία, η παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε πτυχή των καθημερινών αναγκών των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα. Ενσωματώνοντας το αθλητικό περιεχόμενο και τα live δεδομένα αγώνων, το Viber δημιουργεί νέους λόγους παραμονής (retention) στην πλατφόρμα, διευκολύνοντας τους χρήστες να ακολουθούν τα πάθη τους με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον χώρο όπου επικοινωνούν με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συνεργάτες τους.

Ο ρόλος της Nova και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Η υλοποίηση αυτού του project στηρίζεται από τη Nova. Η συμμετοχή της Nova σε πρωτοβουλίες ψηφιακής ψυχαγωγίας συνδέεται άρρηκτα με τον ευρύτερο τεχνολογικό μετασχηματισμό που επιχειρεί. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης ενός εκτενούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ανάπτυξη του δικτύου πέμπτης γενιάς (5G), την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών (Fiber-to-the-Home) και την παροχή premium υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Μέσω αυτού του πλάνου, η Nova στοχεύει στον μετασχηματισμό της ψηφιακής εμπειρίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και ανταγωνιστική τιμολόγηση. Η ικανότητα άμεσης μετάδοσης (real-time data delivery) που απαιτείται για τα live scores του Viber αναδεικνύει την αναγκαιότητα αυτών ακριβώς των ισχυρών ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.