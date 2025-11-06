Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να μεταμορφώσει ριζικά τη γεωγραφία των μεταφορών στη Μέση Ανατολή με ένα έργο-μαμούθ: το «Landbridge». Πρόκειται για μια σιδηροδρομική υπερδομή αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Περσικό Κόλπο, διασχίζοντας περίπου 1.500 χιλιόμετρα ερήμου. Ο νέος αυτός σιδηροδρομικός διάδρομος θα ενώσει τις πόλεις Jeddah και Dammam μέσω της Riyadh, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια απευθείας διαδρομή από θάλασσα σε θάλασσα στην Αραβική Χερσόνησο.

Το Landbridge: Ένα σιδηροδρομικό θαύμα 1.500 χιλιομέτρων που θα ενώσει δύο θάλασσες είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα έργο υποδομής: είναι το πιο φιλόδοξο σιδηροδρομικό εγχείρημα της περιοχής και βασικό στοιχείο στη στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας για οικονομικό μετασχηματισμό. Ο σχεδιασμός του προβλέπει μια διπλή αποστολή, να μειώσει θεαματικά τους χρόνους μετακίνησης και να μετατρέψει τη χώρα σε διεθνή κόμβο εμπορίου και logistics.

Σήμερα, η διαδρομή Riyadh–Jeddah διαρκεί περίπου 12 ώρες οδικώς. Με το Landbridge, το ταξίδι αυτό θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 4 ώρες με τρένο υψηλής ταχύτητας. Η υποδομή, όμως, δεν θα εξυπηρετεί μόνο επιβάτες· θα λειτουργεί και ως κεντρικός εμπορικός διάδρομος, συνδέοντας τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, όπως το King Abdullah Port και το Yanbu, με βιομηχανικές ζώνες, αεροδρόμια και αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, το έργο αναμένεται να εξοικονομεί 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από το κόστος μεταφορών, ενώ μπορεί να δημιουργήσει έως και 200.000 νέες θέσεις εργασίας σε συναφείς κλάδους.

Το Landbridge είναι κομμάτι του Vision 2030, του μεγαλεπήβολου σχεδίου της Σαουδικής Αραβίας για τη μετάβαση σε μια οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Ο κρατικός οργανισμός Saudi Arabia Railways (SAR) έχει στόχο να επεκτείνει το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας από τα σημερινά 5.300 χιλιόμετρα σε περισσότερα από 8.000. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και η προμήθεια 15 νέων συρμών, οι οποίοι θα μπορούν να κινούνται με ταχύτητες έως 200 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ ορισμένα μοντέλα εξετάζεται να λειτουργούν με υδρογόνο, στο πλαίσιο των πράσινων πρωτοβουλιών του βασιλείου.

Το Landbridge έχει, πάντως, μακρά ιστορία. Η πρώτη του ανακοίνωση έγινε ήδη από το 2004, όμως το έργο πάγωσε το 2010 λόγω οικονομικών και πολιτικών δυσκολιών. Η επανεκκίνησή του ήρθε έπειτα από την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Xi Jinping στο Ριάντ το 2022, όταν Σαουδική Αραβία και Κίνα δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν την εκτέλεση του σχεδίου. Έκτοτε, η κινεζική επένδυση στη χώρα έχει εκτοξευθεί: μόνο το 2024, η αξία των άμεσων επενδύσεων ανήλθε στα 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο επενδυτή σε νέες υποδομές του βασιλείου, με συνολικές δεσμεύσεις ύψους 16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους τομείς της ενέργειας, της μεταποίησης και των logistics.

Ο σιδηροδρομικός τομέας γνωρίζει γενικότερα περίοδο άνθησης στη Σαουδική Αραβία. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν τα τρένα της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας Okaz. Η ολοκλήρωση του Landbridge αναμένεται να αναβαθμίσει δραστικά τη σιδηροδρομική εμπειρία, συνδέοντας τα δυτικά και ανατολικά παράλια με τρόπο που δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά στην ιστορία του βασιλείου.

Αν το σχέδιο προχωρήσει όπως έχει προβλεφθεί, η Σαουδική Αραβία δεν θα αποκτήσει απλώς ένα νέο τρένο υψηλής ταχύτητας, αλλά έναν στρατηγικό διάδρομο που θα μεταμορφώσει την εμπορική ροή σε ολόκληρη την περιοχή.

