Xpeng IRON: Το ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητό δέρμα και γυναικεία αισθητική που έρχεται το 2026

Η Xpeng, γνωστή κυρίως για τα ηλεκτρικά της οχήματα και τις πειραματικές ιπτάμενες πλατφόρμες, έκανε ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον παρουσιάζοντας στην εκδήλωση AI Day στη Γκουανγκζού την όγδοη γενιά του ανθρωποειδούς ρομπότ της, με την ονομασία IRON. Το νέο μοντέλο υπόσχεται να συνδυάσει τεχνητή νοημοσύνη, ρεαλιστική αισθητική και προηγμένες λειτουργίες, με τη μαζική παραγωγή να έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

Αυτό που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα ήταν η σχεδιαστική προσέγγιση της Xpeng, η οποία διαφοροποιείται αισθητά από την πιο «ανδρική» εικόνα άλλων ανθρωποειδών, όπως αυτά της Neura ή της Figure. Αντίθετα, το IRON διαθέτει πιο καμπυλωτές γραμμές και πιο «φιλική» μορφή, κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο προσιτής και συναισθηματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

Η Xpeng δεν περιορίστηκε στις μηχανικές βελτιώσεις. Το νέο IRON διαθέτει πλήρες τεχνητό δέρμα από συνθετικά υλικά, σχεδιασμένο ώστε να αποδίδει μια πιο «θερμή και οικεία» αίσθηση αφής. Παράλληλα, προσφέρει πρωτοφανές επίπεδο εξατομίκευσης: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το χρώμα, το σωματότυπο (από πιο γεμάτος έως αθλητικός ή ψηλός), το χτένισμα, και στο μέλλον ακόμα και τα ρούχα του ρομπότ. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που θυμίζει περισσότερο «ψηφιακό avatar» παρά βιομηχανικό εργαλείο, ενισχύοντας τη θέση του IRON ως κοινωνικού και όχι εργασιακού ρομπότ.

Η Xpeng τονίζει ότι το IRON δεν έχει σχεδιαστεί για βαριές εργασίες, οικιακές δουλειές ή βιομηχανική χρήση. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που προσπαθούν να μετατρέψουν τα ανθρωποειδή σε εργάτες γραμμής παραγωγής, η Xpeng στοχεύει σε διαφορετικές εφαρμογές: υποδοχή πελατών, περιηγήσεις, ή προσωπική εξυπηρέτηση.

Η πορεία της Xpeng στον χώρο των ρομπότ ξεκίνησε πριν από χρόνια με τετράποδα μοντέλα, ωστόσο η εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ανθρωποειδή είναι πιο ευέλικτα για καθημερινή αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Ο CEO της εταιρείας, He Xiaopeng, εξήγησε ότι οι περισσότεροι ανταγωνιστές επενδύουν σε ρομπότ που στοχεύουν σε εργοστασιακές ή οικιακές εργασίες, αλλά η αποτελεσματικότητά τους εκεί είναι περιορισμένη. Αντίθετα, η Xpeng βλέπει προοπτική στα ρομπότ που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της μάρκας, ξεναγοί ή βοηθοί πελατών.

Μάλιστα, το προηγούμενο μοντέλο IRON (έβδομης γενιάς) έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα στο νέο κεντρικό κτίριο της εταιρείας στη Γκουανγκζού, προσφέροντας ξεναγήσεις στους επισκέπτες και μιλώντας με αψεγάδιαστη αμερικανική προφορά. Το όγδοης γενιάς IRON αναμένεται να αναλάβει ακόμα πιο σύνθετα καθήκοντα, όπως παρουσιάσεις προϊόντων στα καταστήματα της Xpeng ή αλληλεπιδράσεις με πελάτες σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο IRON ενσωματώνει τις ίδιες τεχνολογίες που η Xpeng έχει αναπτύξει για τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα: VLT, VLA και VLM, οι οποίες βοηθούν το ρομπότ να κινείται πιο φυσικά και να αντιλαμβάνεται καλύτερα το περιβάλλον του. Με υπολογιστική ισχύ 2250 TOPS, το IRON μπορεί να επεξεργάζεται πολύπλοκα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι τα νέα χέρια με 22 βαθμούς ελευθερίας, τα οποία του επιτρέπουν να πιάνει μικρά αντικείμενα με ακρίβεια και ευαισθησία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο He Xiaopeng δήλωσε ότι το IRON θα ακολουθεί τους τρεις κλασικούς νόμους της ρομποτικής που είχε ορίσει ο Isaac Asimov, με την προσθήκη ενός τέταρτου: το ρομπότ δεν θα επιτρέπεται να αποκαλύπτει ή να διαρρέει δεδομένα του ιδιοκτήτη του. Μια προσθήκη που αποτυπώνει την αυξανόμενη ευαισθησία γύρω από την ιδιωτικότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και η Xpeng δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τιμή ή λεπτομέρειες για την κυκλοφορία, το IRON φαίνεται να απευθύνεται περισσότερο σε επιχειρήσεις και χώρους εξυπηρέτησης, παρά σε ιδιώτες. Η προσέγγιση της εταιρείας διαφοροποιείται από αυτήν της 1X, η οποία πουλά τα δικά της ρομπότ NEO για περίπου 20.000 δολάρια ζητώντας πρόσβαση στα σπίτια των πελατών για εκπαίδευση των αλγορίθμων της.

Παρότι το IRON δείχνει πιο ώριμο και ρεαλιστικό από τα μισοτελειωμένα concept άλλων εταιρειών, παραμένει ασαφές αν υπάρχει πραγματική ανάγκη για ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τόσο έντονη έμφαση στην αισθητική και στην «προσωπικότητα». Το αν αυτή η επιλογή θα αποδειχθεί στρατηγικό πλεονέκτημα ή απλώς ένα ακριβό πείραμα PR, θα φανεί όταν το IRON αρχίσει να κυκλοφορεί μαζικά το 2026.

