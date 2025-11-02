NEO Home Robot: Το ρομπότ που υπόσχεται να καθαρίσει το σπίτι σου

Η εποχή όπου ένα ρομπότ μπορούσε να απαντά στην πόρτα, να βάζει πλυντήριο ή να μαζεύει τα πιάτα μοιάζει λιγότερο με επιστημονική φαντασία και περισσότερο με ένα πείραμα που μπορείς να αγοράσεις.

Η εταιρεία 1X Technologies ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του NEO Home Robot, του πρώτου της οικιακού ανθρωποειδούς ρομπότ, ανοίγοντας τις προπαραγγελίες για όσους θέλουν να δοκιμάσουν πώς είναι να ζεις δίπλα σε έναν «βοηθό» με ανθρώπινη μορφή.

«Τα ανθρωποειδή υπήρχαν για δεκαετίες μόνο στη φαντασία — μετά στην έρευνα. Σήμερα, με το λανσάρισμα του NEO, γίνονται επιτέλους προϊόν, κάτι που μπορείς να αγγίξεις», δήλωσε ο Bernt Børnich, ιδρυτής και CEO της 1X, στο blog της εταιρείας. Ο στόχος της 1X είναι φιλόδοξος: να κάνει τα ρομπότ όχι απλώς εντυπωσιακά, αλλά χρήσιμα στην καθημερινότητα.

Ωστόσο, το τίμημα για να αποκτήσεις το μέλλον στο σαλόνι σου είναι βαρύ. Ο NEO κοστίζει 20.000 δολάρια, αν και η εταιρεία προσφέρει και μια εναλλακτική επιλογή «συνδρομής» στα 500 δολάρια τον μήνα. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: αξίζει πραγματικά;

Η 1X δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν τον NEO να εκτελεί καθημερινές δουλειές — να απαντά στο κουδούνι, να μεταφέρει ρούχα, να φορτώνει το πλυντήριο πιάτων. Στην οθόνη, όλα μοιάζουν εντυπωσιακά: το ρομπότ κινείται με σταθερότητα, έχει σχεδόν ανθρώπινη στάση σώματος, και δίνει την αίσθηση ενός ήρεμου, ευγενικού βοηθού που δεν κουράζεται ποτέ.

Όμως, σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές της The Wall Street Journal, η πραγματικότητα απέχει πολύ από την εικόνα του αυτόνομου οικιακού θαύματος. Κατά τη διάρκεια των τεστ, σχεδόν κάθε ενέργεια του ρομπότ απαιτούσε τη βοήθεια ενός ειδικευμένου απομακρυσμένου χειριστή. Με άλλα λόγια, ο NEO, στην παρούσα του μορφή, λειτουργεί περισσότερο ως τηλεκατευθυνόμενο avatar παρά ως ανεξάρτητος βοηθός.

Σύμφωνα με την αναφορά της εφημερίδας, ο NEO χρειάστηκε πάνω από πέντε λεπτά για να τοποθετήσει τρία αντικείμενα μέσα σε ένα πλυντήριο πιάτων και το έκανε με αδέξιες κινήσεις, λυγίζοντας το σώμα του με τρόπο που θύμιζε περισσότερο μαριονέτα παρά μηχανή υψηλής τεχνολογίας.

Οι δοκιμαστές παρατήρησαν ότι σχεδόν κάθε κίνηση απαιτούσε παρέμβαση από κάποιον άνθρωπο που χειριζόταν το ρομπότ εξ αποστάσεως, μέσα από ένα σύστημα ελέγχου που του επιτρέπει να «βλέπει» και να καθοδηγεί τον NEO μέσα στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι, πρακτικά, η χρήση του συνεπάγεται την παρουσία ενός ανθρώπου-χειριστή που παρακολουθεί τον χώρο σου — κάτι που εγείρει ερωτήματα και για την ιδιωτικότητα.

Ο NEO αποτελεί τη νέα γενιά των ρομπότ της 1X, γνωστής μέχρι πρότινος για το μοντέλο EVE, που είχε σχεδιαστεί κυρίως για βιομηχανικές ή επιχειρησιακές εφαρμογές. Το νέο μοντέλο έχει ύψος περίπου όσο ένας άνθρωπος, λεπτό σχεδιασμό, λευκό «δέρμα» από σύνθετα υλικά και κάμερες στη θέση των ματιών. Η κίνηση του βασίζεται σε εξελιγμένους αλγορίθμους εξισορρόπησης και ελέγχου, οι οποίοι επιτρέπουν στο ρομπότ να περπατά, να σκύβει και να αλληλεπιδρά με αντικείμενα.

Η 1X υποστηρίζει ότι το σύστημα θα βελτιώνεται μέσω συνεχών ενημερώσεων λογισμικού και εκπαίδευσης AI. Ωστόσο, για την ώρα, οι επιδείξεις δείχνουν ότι η πλήρης αυτονομία παραμένει μακριά. Πολλές από τις ενέργειες που παρουσιάζονται στα βίντεο — όπως το να απαντά στην πόρτα ή να βάζει ρούχα στο πλυντήριο — εκτελούνται υπό την καθοδήγηση ανθρώπων.

Η 1X προσπαθεί να τοποθετήσει τον NEO ως το πρώτο πραγματικά εμπορικό ανθρωποειδές για το σπίτι, ένα προϊόν που μεταφέρει τις έρευνες δεκαετιών σε ένα απτό αντικείμενο για καταναλωτές. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, το πέρασμα από το πρωτότυπο στο πρακτικό προϊόν είναι δύσκολο και ακριβό.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και η τιμή των 20.000 δολαρίων είναι υψηλή, μπορεί να μειωθεί στα επόμενα χρόνια, αν η παραγωγή αυξηθεί και οι επιδόσεις βελτιωθούν. Σε κάθε περίπτωση, ο NEO δεν είναι ακόμα ο πλήρως αυτόνομος βοηθός που θα μαγειρεύει, θα καθαρίζει ή θα φροντίζει το σπίτι μόνος του — είναι, περισσότερο, ένα παράθυρο στο τι θα μπορούσε να γίνει η καθημερινότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

