Ο Chrome φέρνει το AI Mode ακόμα πιο κοντά με κουμπί συντόμευσης

Η Google συνεχίζει ακάθεκτη την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε της προϊόν, και αυτή τη φορά σειρά έχει το Chrome για Android και iOS. Ο δημοφιλής browser αποκτά ένα νέο, εμφανές shortcut για το AI Mode — τη λειτουργία που η εταιρεία προωθεί έντονα το τελευταίο διάστημα προκειμένου να κρατήσει τους χρήστες μέσα στο οικοσύστημά της και να ενισχύσει τη χρήση της μηχανής αναζήτησης, αντί να τους βλέπει να στρέφονται σε εργαλεία όπως το ChatGPT ή ακόμα και στο TikTok για να βρουν πληροφορίες.

Το νέο κουμπί για το AI Mode εμφανίζεται πλέον ακριβώς κάτω από τη γραμμή αναζήτησης στην αρχική σελίδα του Chrome, έτσι ώστε να είναι ορατό κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει μια νέα καρτέλα. Με αυτή την αλλαγή, η Google θέλει να κάνει το πέρασμα στην εμπειρία αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη όσο πιο φυσικό και γρήγορο γίνεται.

Μέσω του AI Mode, οι χρήστες μπορούν να κάνουν πιο σύνθετες και πολυεπίπεδες ερωτήσεις, να ζητούν ανάλυση ή επεξήγηση θεμάτων και να λαμβάνουν σχετικούς συνδέσμους για περαιτέρω εξερεύνηση. Όπως εξηγεί η Google, η λειτουργία αυτή σχεδιάστηκε για να επιτρέπει «βαθύτερες συζητήσεις» πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, με δυνατότητα για follow-up ερωτήσεις που κρατούν το πλαίσιο της προηγούμενης αναζήτησης.

Προς το παρόν, η νέα συντόμευση του AI Mode έχει ενεργοποιηθεί στις ΗΠΑ, αλλά η εταιρεία υπόσχεται ότι θα επεκταθεί σύντομα σε 160 ακόμη χώρες και περιοχές. Μαζί με τη γεωγραφική διάδοση, θα προστεθεί και υποστήριξη για νέες γλώσσες όπως Hindi, Indonesian, Japanese, Korean και Portuguese, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλες. Το χαρακτηριστικό θα είναι διαθέσιμο τόσο στις mobile εκδόσεις του Chrome όσο και στις desktop συσκευές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη εμπειρία σε όλο το οικοσύστημα της Google.

[source]