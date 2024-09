Last Train From Hiroshima: Αυτή θα είναι η επόμενη ταινία του James Cameron μετά τα Avatar

Ο James Cameron έχει προγραμματίσει την πρώτη του ταινία μετά το Avatar, όπως αναφέρει το Deadline, και πρόκειται για ένα δράμα στημένο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο Last Train From Hiroshima.

Η ταινία θα αφηγείται την αξιοσημείωτη αληθινή ιστορία ενός Ιάπωνα που επέζησε από την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα το 1945, στη συνέχεια μπήκε σε ένα τρένο για το Ναγκασάκι και επέζησε και εκεί από την ατομική έκρηξη. Αυτό θα είναι το πρώτο project του Cameron που δεν έχει σχέση με το Avatar, μετά τον Τιτανικό του 1997.

Το Last Train to Hiroshima θα βασίζεται σε δύο μη μυθοπλαστικά βιβλία, το Last Train from Hiroshima του 2015 και το Ghosts of Hiroshima που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, τα οποία επικεντρώνονται σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων για τους βομβαρδισμούς, τα οποία θα προσαρμοστούν σε μία «ασυμβίβαστη κινηματογραφική ταινία».

«Είναι ένα θέμα για το οποίο ήθελα να κάνω μια ταινία, για το οποίο πάλευα με το πώς να το κάνω, όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Cameron στο Deadline. «Συνάντησα τον Tsutomu Yamaguchi, έναν επιζώντα τόσο της Χιροσίμα όσο και του Ναγκασάκι, λίγες μέρες πριν πεθάνει. Ήταν στο νοσοκομείο. Μας παρέδιδε τη σκυτάλη της προσωπικής του ιστορίας, οπότε έπρεπε να το κάνω εγώ. Δεν μπορώ να το αποφύγω».

Η ταινία θα γυριστεί «μόλις το επιτρέψει η παραγωγή του Avatar», αλλά αυτό μπορεί να αργήσει ακόμα. Η τρίτη ταινία του franchise βγαίνει το επόμενο έτος, ενώ η τέταρτη και η πέμπτη θα ακολουθήσουν το 2029 και το 2031. Ο Cameron έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει σχέδια και για το Avatar 6 και 7.

Το Avatar 3, με επίσημο τίτλο Avatar: Fire and Ash, έρχεται στη μεγάλη οθόνη στις 19 Δεκεμβρίου 2025.



[via]