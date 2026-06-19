LEGO Arcade Pinball Machine: Πώς η εταιρεία μετατρέπει 2.274 τουβλάκια σε πραγματικό φλιπεράκι!

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Η LEGO ανακοίνωσε το Arcade Pinball Machine , ένα πλήρως λειτουργικό παιχνίδι 2.274 κομματιών με διαστημική θεματολογία.

, ένα πλήρως λειτουργικό παιχνίδι 2.274 κομματιών με διαστημική θεματολογία. Διαθέτει μηχανισμούς με ελατήρια, διπλά flippers, περιστρεφόμενα bumpers και μια λειτουργική ράμπα για αυθεντικό gameplay.

Απευθύνεται στο κοινό 18+ και αποτίει φόρο τιμής στα arcades των 70s-80s, θυμίζοντας έντονα το κλασικό 3D Pinball: Space Cadet .

. Η παγκόσμια κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 4 Ιουλίου 2026.

Τα στατικά μοντέλα επίδειξης και τα διοράματα φαίνεται πως δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε διαδραστικές κατασκευές, καθώς η LEGO προχωρά στην ανακοίνωση του νέου Arcade Pinball Machine. Η εταιρεία παρουσίασε ένα σετ 2.274 κομματιών, το οποίο ξεφεύγει από την απλή οπτική αναπαράσταση μιας συσκευής του παρελθόντος, καθώς λειτουργεί ακριβώς όπως ένα πραγματικό φλιπεράκι, προσφέροντας αυθεντικό gameplay. Η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς τη δημιουργία κατασκευών που δεν περιορίζονται στο ράφι, αλλά απαιτούν τη συνεχή φυσική αλληλεπίδραση του χρήστη.

Η σχεδιαστική γλώσσα του συστήματος αντλεί ευθέως έμπνευση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια των δεκαετιών του 1970 και 1980. Η επιλογή της διαστημικής θεματολογίας δεν είναι τυχαία. Εκτός από την ιστορική σύνδεση της εξερεύνησης του Διαστήματος με την ποπ κουλτούρα εκείνης της περιόδου, η αισθητική του παραπέμπει άμεσα στο θρυλικό 3D Pinball: Space Cadet, το ψηφιακό παιχνίδι που βρισκόταν προεγκατεστημένο στο Windows. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά, η ψηφιακή νοσταλγία μετατρέπεται σε απτά τουβλάκια, τα οποία καλούνται να αντέξουν τις μηχανικές καταπονήσεις ενός πραγματικού παιχνιδιού.

Το LEGO Arcade Pinball Machine ενσωματώνει μηχανικό εκτοξευτή με ελατήριο, διπλά ενεργά flippers, περιστρεφόμενα bumpers και ράμπα, προσφέροντας πραγματικό gameplay.

Το πιο απαιτητικό κομμάτι στον σχεδιασμό μιας τέτοιας κατασκευής είναι η μεταφορά της κινητικής ενέργειας. Σε ένα παραδοσιακό τραπέζι pinball, η μεταλλική μπίλια αλληλεπιδρά με ξύλινες, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες υπό την επίδραση της βαρύτητας, ενώ ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πηνία κινούν τα flippers. Η LEGO έπρεπε να αναδημιουργήσει αυτή την αίσθηση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πλαστικά εξαρτήματα της σειράς Technic.

Ο εκτοξευτής βασίζεται σε έναν εξωτερικό μηχανισμό συμπίεσης ελατηρίου, ενώ η αντίσταση έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε ο παίκτης να μπορεί να ελέγξει την αρχική ταχύτητα της μπίλιας, ακριβώς όπως στα κλασικά μηχανήματα. Τα διπλά flippers στο κάτω μέρος ελέγχονται μέσω πλαϊνών πλήκτρων, με τη σύνδεση να γίνεται μέσω αξόνων Technic που μεταφέρουν την κίνηση άμεσα, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση που συχνά παρατηρείται σε πολύπλοκες κατασκευές LEGO.

Τα bumpers περιστρέφονται μηχανικά κατά την επαφή, προσθέτοντας απρόβλεπτη τροχιά στο παιχνίδι. Επιπλέον, το τραπέζι περιλαμβάνει μια ράμπα που απαιτεί συγκεκριμένη ταχύτητα και γωνία προσέγγισης για να διασχιστεί. Η εταιρεία πρόσθεσε και ένα ιδιόρρυθμο στοιχείο: μια "μπάρα προόδου". Καθώς ο παίκτης χτυπά συγκεκριμένους στόχους, ένας μηχανισμός μετακινεί σταδιακά τη φιγούρα ενός αστροναύτη προς ένα μωρό-αστροναύτη. Πρόκειται για έναν καθαρά μηχανικό τρόπο καταγραφής του "σκορ", ελλείψει ηλεκτρονικών ενδείξεων.

Η κυκλοφορία αυτή υπογραμμίζει τη νέα κατεύθυνση της LEGO για το 2026. Μέχρι σήμερα, τα σετ που απευθύνονταν στους λάτρεις του ρετρό gaming, όπως η κονσόλα Nintendo Entertainment System (NES), το Atari 2600 ή το LEGO Pac-Man Arcade, επικεντρώνονταν στην οπτική πιστότητα. Διέθεταν μεν μηχανικά μέρη (όπως η κινούμενη οθόνη του Pac-Man που προσομοίωνε τη ροή του παιχνιδιού μέσω μανιβέλας), αλλά λειτουργούσαν αποκλειστικά ως διακοσμητικά κινητικά γλυπτά και προφανώς δεν μπορούσες να παίξεις πραγματικά το παιχνίδι.

Το Arcade Pinball Machine δεν προσομοιώνει το παιχνίδι, αλλά είναι το ίδιο το παιχνίδι. Η επιτυχία ή η αποτυχία κατά τη διάρκεια του session εξαρτάται από τα αντανακλαστικά του χρήστη και τη φυσική της μπίλιας, όχι από μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή γραναζιών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εναρμονίζεται με την ευρύτερη στρατηγική Smart Play που αναπτύσσει η εταιρεία για το 2026, επιδιώκοντας να δημιουργήσει κατασκευές με υψηλό replayability, οι οποίες δεν θα καταλήγουν απλώς να συλλέγουν σκόνη μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.

Το νέο σετ (κωδικός μοντέλου αναμένεται να ανακοινωθεί από τα επίσημα κανάλια της LEGO) κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στις 4 Ιουλίου 2026. Η επίσημη τιμή του στην αγορά των ΗΠΑ έχει οριστεί στα 229,99 δολάρια, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 189,99 λίρες.