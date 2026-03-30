LG OLED M: Η πρώτη πραγματικά ασύρματη 4K τηλεόραση στα 144Hz

Σύνοψη

Η LG Electronics ανακοίνωσε τη σειρά τηλεοράσεων OLED M, την πρώτη πραγματικά ασύρματη τηλεόραση στον κόσμο.

Προσφέρει ασύρματη μετάδοση ήχου και εικόνας σε ανάλυση 4K με ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz.

Χρησιμοποιεί το Zero Connect Box, στο οποίο συνδέονται όλες οι συσκευές, μειώνοντας αισθητά τα καλώδια.

Υποστηρίζει τεχνολογίες NVIDIA G-Sync και AMD FreeSync, εξασφαλίζοντας ομαλό gameplay με χαμηλή καθυστέρηση.

Η LG παρουσίασε την πρώτη πραγματικά ασύρματη τηλεόραση στον κόσμο, την σειρά τηλεοράσεων OLED M. Η συγκεκριμένη τεχνολογική προσέγγιση φέρνει μεγαλύτερη ελευθερία στον χώρο και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο παρακολούθησης περιεχομένου στο σπίτι.

Ασύρματη εικόνα 4K και μηδενικές απώλειες

Η ασύρματη OLED M συνδυάζει κορυφαία απόδοση με σύγχρονο design. Η οθόνη προσφέρει ασύρματη μετάδοση εικόνας και ήχου σε ανάλυση 4K. Παράλληλα, υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz, διατηρώντας υψηλή ποιότητα χωρίς οπτικές απώλειες. Η καθυστέρηση παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, γεγονός που εξασφαλίζει μια ομαλή και φυσική εμπειρία θέασης για ταινίες, σειρές ή live περιεχόμενο.

Η λειτουργία του Zero Connect Box

Στο επίκεντρο της νέας αρχιτεκτονικής βρίσκεται το Zero Connect Box. Μέσω αυτής της κεντρικής συσκευής, όλες οι περιφερειακές συσκευές συνδέονται σε ένα σημείο. Στη συνέχεια, το σήμα μεταδίδεται ασύρματα στην τηλεόραση χωρίς καμία απώλεια ποιότητας. Αυτή η μέθοδος κάνει την εγκατάσταση πιο απλή και μειώνει αισθητά την παρουσία καλωδίων στο σαλόνι. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας πιο καθαρός και minimal χώρος, ο οποίος αναδεικνύει την αισθητική της συσκευής και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του σπιτιού.

Ασύρματο gaming υψηλών απαιτήσεων

Η LG έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στο gaming με τη νέα της σειρά. Η τηλεόραση OLED M υποστηρίζει ασύρματο παιχνίδι χωρίς διακοπές και διατηρεί σταθερά χαμηλή καθυστέρηση, ακόμη και σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Για τους gamers, η συσκευή είναι συμβατή με την τεχνολογία NVIDIA G-Sync και διαθέτει πιστοποίηση AMD FreeSync. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά προσφέρουν σταθερό και ομαλό gameplay. Η δυνατότητα για ανάλυση 4K έως 144Hz καλύπτει τις ανάγκες της νέας γενιάς χρηστών και ενισχύει την οπτική εμπειρία.

Αισθητική και οικοσύστημα LG

Πέρα από τις αμιγώς τεχνικές επιδόσεις, η OLED M ενσωματώνεται φυσικά στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όπως αναφέρει η κατασκευάστρια, δεν αποτελεί απλώς μια τηλεόραση, αλλά ένα στοιχείο που αναβαθμίζει την καθημερινότητα με λιγότερους περιορισμούς και περισσότερη ελευθερία στον χώρο. Η σειρά LG OLED M αποτελεί μια βραβευμένη και παγκοσμίως αναγνωρισμένη πρόταση, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα φάση οικιακής ψυχαγωγίας, προσφέροντας ασύρματη ελευθερία με ενσύρματη απόδοση. Προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες και την αισθητική του σύγχρονου χρήστη.