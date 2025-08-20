LibreOffice 25.8: Πιο έξυπνο, πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο

Η Document Foundation ανακοινώνει την κυκλοφορία του LibreOffice 25.8. Αυτή η τελευταία έκδοση της κορυφαίας σουίτας γραφείου ανοιχτού κώδικα διατηρεί την εστίασή της στην ψηφιακή κυριαρχία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Προσφέρει σε ιδιώτες, οργανισμούς και κυβερνήσεις απόλυτο έλεγχο των δεδομένων τους και τα πιο ολοκληρωμένα εργαλεία παραγωγικότητας.

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας για την προστασία των δεδομένων, τον εγκλωβισμό στο cloud και τον καπιταλισμό της επιτήρησης, το LibreOffice 25.8 παρέχει συγκεκριμένες λύσεις.

Ανοιχτός κώδικας: Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος για έλεγχο και είναι εντελώς ελεύθερος από περιορισμούς ιδιόκτητης τεχνολογίας.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και έλεγχος: Το LibreOffice δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, μετρήσεις χρήσης ή διαγνωστικές πληροφορίες και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων που απαιτούνται από τις εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης (GDPR).

Τοπική εκτέλεση: όλες οι λειτουργίες εκτελούνται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ή στο cloud.

Συνεργασία με αυτο-φιλοξενία: Η ενσωμάτωση με τοπικές λύσεις cloud, όπως το Nextcloud, επιτρέπει στις ομάδες να συνεργάζονται χωρίς να μοιράζονται πληροφορίες με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

LibreOffice 25.8: νέες επιδόσεις και λειτουργίες

Διεπαφή χρήστη: το παράθυρο διαλόγου «Καλώς ήρθατε/Τι νέο υπάρχει» προσφέρει πλέον πρόσβαση στον επιλογέα διεπαφής χρήστη και στις επιλογές εμφάνισης, επιτρέποντας στους νέους χρήστες να αξιοποιήσουν την ευέλικτη διεπαφή χρήστη του LibreOffice και να προσαρμόσουν την εμφάνιση και τη λειτουργία σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Επιδόσεις: όλα είναι ταχύτερα, από την εκκίνηση έως την κύλιση σε μεγάλα έγγραφα, με σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα σε λιγότερο ισχυρούς υπολογιστές.

Σε δοκιμές αναφοράς, τα Writer και Calc ανοίγουν αρχεία έως και 30% γρηγορότερα.

Η βελτιστοποιημένη διαχείριση μνήμης επιτρέπει την ομαλότερη λειτουργία σε εικονικούς επιτραπέζιους υπολογιστές και thin clients.

Καλύτερη διαλειτουργικότητα με αρχεία Microsoft Office, με πιο ακριβή χειρισμό αρχείων DOCX, XLSX και PPTX και λιγότερα προβλήματα μορφοποίησης, χάρη σε αλλαγές όπως:

πλήρης αναθεώρηση της συλλαβισμού και της διαστήματος των λέξεων

διαχείριση γραμματοσειρών στο Impress που είναι συμβατή με αρχεία PowerPoint

προσθήκη νέων λειτουργιών στο Calc: CHOOSECOLS, CHOOSEROWS, DROP, EXPAND, HSTACK, TAKE, TEXTAFTER, TEXTBEFORE, TEXTSPLIT, TOCOL, TOROW, VSTACK, WRAPCOLS και WRAPROWS.

Υπάρχουν, φυσικά, και άλλες σημαντικές νέες λειτουργίες, όπως η δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή PDF 2.0 και αρκετές νέες υπηρεσίες βιβλιοθήκης ScriptForge. Ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/25.8.

Όσον αφορά τις αλλαγές στην υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων, το LibreOffice 25.8 δεν θα λειτουργεί πλέον σε Windows 7, 8/8.1 ή x86 (32-bit) εκδόσεις. Είναι επίσης η τελευταία έκδοση που λειτουργεί σε macOS 10.15.

LibreOffice 25.8 για επιχειρήσεις

Η Document Foundation συνεργάζεται με ένα παγκόσμιο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών που προσφέρουν υποστήριξη και συντήρηση επιχειρησιακού επιπέδου, προσαρμοσμένες λειτουργίες και ενσωματώσεις, καθώς και βοήθεια με τη μετεγκατάσταση και την εκπαίδευση των χρηστών. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των συνεργατών εδώ: https://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/.

Θέση του LibreOffice 25.8

Το LibreOffice 25.8 είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε ιδιόκτητες σουίτες γραφείου για μεμονωμένους χρήστες, σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Δεν περιέχει διαφημίσεις, παρακολούθηση δεδομένων ή συνδρομές.

Είναι ιδανικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς που χρειάζονται αξιόπιστα εργαλεία για έγγραφα, παρουσιάσεις και ανάλυση δεδομένων, καθώς και για οικιακούς χρήστες και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν μια σταθερή, δωρεάν εναλλακτική λύση για το Microsoft Office/365 ή το Google Docs. Είναι επίσης ιδανικό για δημόσιες διοικήσεις και εταιρείες που εκτιμούν την κυριαρχία των δεδομένων και τη μακροπρόθεσμη προσβασιμότητα των εγγράφων.

Το LibreOffice 25.8 είναι διαθέσιμο για Windows, macOS και Linux, με εκδόσεις για επεξεργαστές Intel και ARM/Apple, στη διεύθυνση https://www.libreoffice.org/download/.