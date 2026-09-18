Λήξη υποστήριξης Office 2021: Μετάβαση στο Office 2024 Pro Plus με μόλις €16,66

Σύνοψη

Τέλος παροχής ενημερώσεων ασφαλείας και τεχνικής υποστήριξης για το Office 2021 στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Το Office 2024 Pro Plus διατηρεί το μοντέλο της μόνιμης άδειας χρήσης, προσφέροντας μια εξαιρετική εναλλακτική απέναντι στο συνδρομητικό Microsoft 365.

Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση Cameo στο PowerPoint, 14 νέες συναρτήσεις στο Excel και αναβαθμισμένο χρονοπρογραμματισμό στο Outlook.

Η άδεια για ένα PC κοστίζει 19,99 ευρώ, ενώ το πακέτο τριών αδειών μειώνει το κόστος στα 16,66 ευρώ ανά υπολογιστή.

Καθώς η 14η Οκτωβρίου 2026 πλησιάζει, οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών που εξακολουθούν να βασίζονται στο Office 2021 οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την επίσημη λήξη υποστήριξης από τη Microsoft. Η επερχόμενη διακοπή παροχής κρίσιμων ενημερώσεων ασφαλείας, διορθώσεων λειτουργικών σφαλμάτων και τεχνικής υποστήριξης υποδηλώνει πρακτικά ότι, αν και οι εφαρμογές δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν άμεσα, η συνέχιση της χρήσης λογισμικού χωρίς τη σχετική κάλυψη δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για όσους εξαρτώνται από τα συστήματά τους για καθημερινή απαιτητική εργασία ή ακαδημαϊκή μελέτη. Η προσέγγιση της συγκεκριμένης προθεσμίας δημιουργεί το ιδανικό πλαίσιο για την αναζήτηση νεότερων και σαφώς πιο ασφαλών εναλλακτικών λύσεων λογισμικού για την επιφάνεια εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των εργασιών χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια των δεδομένων.

Το Office 2024 Pro Plus παρουσιάζεται ως η πλέον πρόσφατη έκδοση μόνιμης άδειας της παραδοσιακής σουίτας εφαρμογών γραφείου της αμερικανικής εταιρείας, αποφεύγοντας στρατηγικά το επαναλαμβανόμενο συνδρομητικό μοντέλο που απαιτεί το οικοσύστημα του Microsoft 365. Μέσω της τρέχουσας εκπτωτικής ενέργειας Godeal24 Office Software Sale, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το Office 2024 Pro Plus με ένα εξαιρετικά προσιτό εφάπαξ κόστος, το οποίο ξεκινά από τα 16,66 ευρώ ανά υπολογιστή, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμολογιακή πρόταση που καλύπτει άριστα τις ανάγκες των σύγχρονων χρηστών. Η σουίτα περιλαμβάνει φυσικά τα γνωστά και αναντικατάστατα προγράμματα Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote και Access, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει αρκετές ουσιαστικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και της συνολικής εμπειρίας χρήσης.

Ανάμεσα στις προσθήκες που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται 14 ολοκαίνουριες λειτουργίες στο Excel, η εντυπωσιακή ενσωμάτωση της λειτουργίας Cameo στο PowerPoint, ο αισθητά βελτιωμένος χρονοπρογραμματισμός μέσα στο περιβάλλον του Outlook και η καθολική υποστήριξη του πολυπόθητου Dark Mode, χαρακτηριστικό που παρέχει νέες, ξεκούραστες επιλογές προβολής σε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κόστος για την άδεια χρήσης ενός μεμονωμένου υπολογιστή (Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC) διαμορφώνεται στα 19,99 ευρώ, ενώ το πακέτο για τρεις υπολογιστές προσφέρεται στην εξαιρετική τιμή των 49,99 ευρώ, συμπιέζοντας ουσιαστικά το τελικό κόστος στα 16,66 ευρώ ανά άδεια εγκατάστασης.

Όσοι χρήστες σχεδιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη και ριζική αναβάθμιση του λειτουργικού τους συστήματος, έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το κορυφαίο πακέτο προσφοράς που συνδυάζει τα Windows 11 Pro με το ολοκαίνουριο Office 2024 Pro Plus στην ενιαία τιμή των 31,25 ευρώ, χρησιμοποιώντας απλώς τον εκπτωτικό κωδικό SGO62 κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης των αγορών τους.

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