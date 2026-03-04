Lockheed Martin: Σχέδιο ανάπτυξης πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030

Σύνοψη

Η Lockheed Martin εξελίσσει το πρόγραμμα Fission Surface Power (FSP) με στόχο την τοποθέτηση ενός λειτουργικού πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030.

Το project έλαβε τεράστια ώθηση από πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου (αρχές 2026) που καθιστά την πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα εθνική προτεραιότητα.

Ο βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση της «σεληνιακής νύχτας», η οποία διαρκεί 14,5 γήινες ημέρες, καθιστώντας τα παραδοσιακά ηλιακά πάνελ ανεπαρκή για μόνιμες εγκαταστάσεις.

Τεχνολογικά, η αρχιτεκτονική βασίζεται σε κύκλο μετατροπής ενέργειας Brayton, ξεκινώντας από συμπαγείς μονάδες 5-10 kW με δυνατότητα κλιμάκωσης έως τα 100 kW.

Το σύστημα έχει αυστηρό όριο βάρους τους 6 μετρικούς τόνους, ώστε να χωράει στις σεληνακάτους του προγράμματος Artemis.

Το ενεργειακό πρόβλημα της Σελήνης και η επένδυση της Lockheed Martin

Η εδραίωση μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη απαιτεί αδιάλειπτη παροχή ενέργειας. Το πρόγραμμα Artemis της NASA προχωρά, ωστόσο το τεχνικό εμπόδιο της τροφοδοσίας παραμένει.

Η Lockheed Martin, σε στενή συνεργασία με τη NASA και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE), αναπτύσσει το Fission Surface Power (FSP). Πρόκειται για ένα σύστημα πυρηνικής σχάσης επιφανείας, το οποίο προορίζεται να λύσει οριστικά το πρόβλημα της τροφοδοσίας, αντικαθιστώντας τα ηλιακά συστήματα στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

Τι είναι ακριβώς το σύστημα Fission Surface Power;

Το FSP είναι ένας συμπαγής πυρηνικός αντιδραστήρας σχεδιασμένος να παρέχει συνεχή ηλεκτρική ενέργεια 40 kW στο σκληρό σεληνιακό περιβάλλον, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 ετών χωρίς ανεφοδιασμό. Ζυγίζει κάτω από 6 τόνους, βασίζεται σε κινητήρες Brayton για τη μετατροπή της θερμότητας σε ηλεκτρισμό και στοχεύει σε εκτόξευση το 2030.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιταχύνθηκε δραστικά μετά τις πρόσφατες οδηγίες του Λευκού Οίκου (Φεβρουάριος 2026), οι οποίες μετατρέπουν την πυρηνική ενέργεια σε θεμέλιο λίθο της μελλοντικής διαστημικής εμπορευματοποίησης. Όπως εξηγεί ο Bill Pratt, διευθυντής διαστημικών υποδομών της εταιρείας, προηγουμένως υπήρχε το δίλημμα της κότας και του αυγού: έπρεπε πρώτα να υπάρξει ζήτηση ή να χτιστεί η υποδομή; Η κυβερνητική εντολή ξεκαθαρίζει το τοπίο, επιβάλλοντας τη δημιουργία ενεργειακού δικτύου που θα επιτρέψει στις ιδιωτικές εταιρείες να βασίσουν εκεί τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Η ανεπάρκεια της Ηλιακής Ενέργειας και το περιβάλλον της Σελήνης

Η βασική πρόκληση που καθιστά το FSP απαραίτητο είναι η ίδια η σεληνιακή νύχτα. Η εναλλαγή ημέρας και νύχτας στο φεγγάρι διαρκεί περίπου 29 γήινες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τοποθεσία βυθίζεται στο απόλυτο σκοτάδι για 14,5 συνεχόμενες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα. Στους πόλους της Σελήνης, εκεί όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της NASA λόγω των μόνιμα σκιασμένων κρατήρων (οι οποίοι περιέχουν πάγο νερού – κρίσιμο πόρο για πόσιμο νερό και παραγωγή καυσίμων), το ηλιακό φως απουσιάζει πλήρως. Τα σημερινά ηλιακά πάνελ αδυνατούν να φορτίσουν τεράστιες συστοιχίες μπαταριών που θα επαρκούσαν για μισό μήνα εντατικής λειτουργίας βιομηχανικού εξοπλισμού και θέρμανσης βιοτόπων. Η πυρηνική ενέργεια είναι η μοναδική φυσική διαδικασία που διαθέτει την απαιτούμενη ενεργειακή πυκνότητα για να αντιμετωπίσει αυτά τα φορτία εντός των αυστηρών ορίων μάζας ενός διαστημικού σκάφους.

Από φυσική και μηχανική σκοπιά, το σεληνιακό περιβάλλον είναι εξαιρετικά εχθρικό. Το μειωμένο πεδίο βαρύτητας (περίπου 1/6 αυτού της Γης) επηρεάζει τη δυναμική των ρευστών ψύξης στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Παράλληλα, ο σεληνιακός ρεγόλιθος (η λεπτή, λειαντική σκόνη της επιφάνειας) είναι ικανός να εισχωρήσει και να καταστρέψει κινητά μηχανικά μέρη, όπως τους άξονες των στροβίλων. Αυτός είναι ο λόγος που η Lockheed Martin δίνει τεράστια έμφαση στη σφράγιση του συστήματος και στον περιορισμό των κινούμενων τμημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλιμακωτή αρχιτεκτονική

Η σύμβαση Phase 1 μεταξύ NASA και Lockheed Martin τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2022. Τον Ιανουάριο του 2025 επεκτάθηκε στη Phase 1A, ενσωματώνοντας δοκιμαστήρια μείωσης ρίσκου. Βάσει αυτών των δεδομένων, γνωρίζουμε πλέον την ακριβή μηχανική προσέγγιση.

Αντί για κινητήρες Stirling, που συχνά προτείνονται για μικρότερες διαστημικές εφαρμογές, η Lockheed Martin προσανατολίζεται στους κινητήρες κύκλου Brayton. Η συγκεκριμένη θερμοδυναμική επιλογή προσφέρει ανώτερη απόδοση για συστήματα που ξεπερνούν τα 50 kilowatt. Η διαδικασία περιλαμβάνει την απορρόφηση θερμότητας από την πυρηνική σχάση, την εκτόνωση ενός αερίου λειτουργίας μέσω ενός στροβίλου (παράγοντας ηλεκτρισμό), την ψύξη του μέσω τεράστιων θερμαντικών σωμάτων που αποβάλλουν τη θερμότητα στο Διάστημα, και την επανασυμπίεσή του για να ξεκινήσει ξανά ο κύκλος.

Η ευελιξία είναι ο πυρήνας του σχεδιασμού. Σύμφωνα με την Kerry Timmons, επικεφαλής επιχειρηματικής στρατηγικής για τα διαστημικά πυρηνικά προγράμματα της εταιρείας, δεν είναι πρακτικό να εγκατασταθεί απευθείας ένας γιγαντιαίος αντιδραστήρας. Το πλάνο προβλέπει την εκκίνηση με μικρά συστήματα των 5 έως 10 kW. Μια τέτοια μονάδα αρκεί για να διατηρεί ζεστό έναν μεμονωμένο βιότοπο και να φορτίζει ένα όχημα εδάφους (rover). Αργότερα, το δίκτυο θα κλιμακωθεί στα 25-50 kW και τελικά στα 100 kW. Τα υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα απαιτούνται για δραστηριότητες υψηλής κατανάλωσης, όπως η εξαγωγή οξυγόνου από τον σεληνιακό ρεγόλιθο και η επιτόπια παραγωγή προωθητικών αερίων.

Αντίκτυπος για την Ευρώπη και την τοπική βιομηχανία

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσες προεκτάσεις στην ευρωπαϊκή τεχνολογική κοινότητα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αποτελεί βασικό εταίρο στο πρόγραμμα Artemis, παρέχοντας κρίσιμα εξαρτήματα όπως το European Service Module (ESM) για το σκάφος Orion.

Η δημιουργία ενός σταθερού και ισχυρού ενεργειακού δικτύου στο φεγγάρι αλλάζει τα δεδομένα για τον σχεδιασμό ευρωπαϊκών αποστολών. Μέχρι σήμερα, ένα τεράστιο μέρος του κόστους και του βάρους ενός διαστημικού εξοπλισμού που προσγειώνεται στη Σελήνη αφορούσε τη δική του, αυτόνομη παροχή ενέργειας (μεγάλες μπαταρίες, θερμοηλεκτρικές γεννήτριες ραδιοϊσοτόπων - RTGs). Όταν η Lockheed Martin λειτουργήσει τους κόμβους FSP, ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη –συμπεριλαμβανομένων ελληνικών πανεπιστημίων και εταιρειών κατασκευής μικροδορυφόρων ή αισθητήρων– θα μπορούν να σχεδιάσουν "plug-and-play" συσκευές, αξιοποιώντας έτοιμη ηλεκτρική ισχύ από την υπάρχουσα υποδομή. Αυτό ρίχνει το κόστος ανάπτυξης σεληνιακού εξοπλισμού κατακόρυφα.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιθετική ώθηση προς την πυρηνική ενέργεια στη Σελήνη καταδεικνύει την οριστική μετάβαση του Διαστήματος από πεδίο επιστημονικής αναζήτησης σε χώρο βιομηχανικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός της Lockheed Martin αποδεικνύει ότι οι τεχνικές δυσκολίες, όπως το βάρος των συστημάτων ψύξης ή η θωράκιση κατά της ακτινοβολίας, έχουν περάσει από το στάδιο της θεωρίας στο στάδιο της εφαρμοσμένης μηχανικής. Τα 40 έως 100 kW δεν ακούγονται πολλά για τα γήινα δεδομένα, αλλά στο Διάστημα αποτελούν τη γραμμή που διαχωρίζει την επιβίωση από τη βιομηχανική παραγωγή. Είναι πλέον σαφές ότι η μάχη για την κυριαρχία στη διαστημική οικονομία της επόμενης δεκαετίας θα κριθεί στην εγκατεστημένη ισχύ και όχι απλώς στην ικανότητα προσεδάφισης.