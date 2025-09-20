LOGITECH G ASTRO A20 X LIGHTSPEED: Το νέο ασύρματο headset με τεχνολογία Playsync Audio

Η Logitech G παρουσιάζει το Logitech G ASTRO A20 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset με PLAYSYNC Audio, ένα νέο ασύρματο headset σχεδιασμένο για gamers που παίζουν σε κονσόλες και θέλουν εύκολη συνδεσιμότητα, πλούσιο ήχο και κορυφαία άνεση σε κάθε σύστημα, κάθε φορά.

Φτιαγμένο για όσους μοιράζονται τον χρόνο τους ανάμεσα σε Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC/Mac και κινητό, το A20 X ενσωματώνει το PLAYSYNC Audio, επιτρέποντας εναλλαγή ήχου σε 2 συστήματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε συνδυασμό με LIGHTSPEED wireless (εμβέλεια έως 30 μ.), Bluetooth και πλήρη παραμετροποίηση μέσω G HUB και Logitech G Mobile App, προσφέρει την απόλυτη multi-platform εμπειρία.

Η άνεση είναι στο DNA του. Με βάρος μόλις 290 γρ., το A20 X διαθέτει suspension headband και μαξιλαράκια από memory foam που αγκαλιάζουν το κεφάλι για να παίζεις με άνεση. Στο εσωτερικό, οι 40 mm PRO-G biocellulose drivers με live-edge τεχνολογία αποδίδουν καθαρό και δυναμικό ήχο, ώστε να ακούς κάθε βήμα και κάθε έκρηξη με ακρίβεια.

Η επικοινωνία γίνεται επαγγελματική υπόθεση χάρη στο 48 kHz full-bandwidth μικρόφωνο broadcast ποιότητας με δυνατότητες Blue VO!CE, καθώς και sidetone για φυσική αίσθηση στη φωνή σου.

Συνεχίζοντας τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, η Logitech G εξόπλισε το A20 X με 27% ανακυκλωμένα πλαστικά, συσκευασία FSC-certified και λιγότερα single-use plastics, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα κατά 20%.

Κύρια Χαρακτηριστικά

PLAYSYNC Audio, Εναλλαγή 2 Συστημάτων: Άμεση εναλλαγή ήχου μεταξύ δύο κονσολών ή PC (π.χ. Xbox, PS5, Switch, PC) με το πάτημα ενός κουμπιού.

Καθηλωτικός Ήχος PRO-G: 40 mm biocellulose PRO-G drivers με live-edge τεχνολογία για πλούσιο, καθαρό και λεπτομερές audio.

Εξαιρετική Άνεση: Εξαιρετικά ελαφρύ design ( 290 γρ. ), suspension headband και memory foam για πολύωρο gaming χωρίς ενόχληση.

Broadcast-Quality Μικρόφωνο: 48 kHz μικρόφωνο υψηλής ευκρίνειας με Blue VO!CE για απόλυτα καθαρή φωνή. Υποστηρίζει sidetone .

LIGHTSYNC RGB (8 Ζώνες): ASTRO-inspired φωτισμός που προσαρμόζεται μέσω G HUB και Mobile App .

Προσωποποίηση Χωρίς Όρια: Ρύθμισε EQ 10 ζωνών, macros, προφίλ και φωτισμό για εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου.

Αυτονομία για Gaming Sessions: Έως 40 ώρες με RGB και έως 90 ώρες χωρίς RGB.

Multi-Platform Συμβατότητα: LIGHTSPEED wireless, Bluetooth®, USB-C φόρτιση. Συμβατό με Xbox Series X|S / One, PS5 / PS4, Nintendo Switch, PC/Mac και κινητές συσκευές.

Διαθεσιμότητα

Το Logitech G ASTRO A20 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset με PLAYSYNC Audio είναι διαθέσιμο τώρα σε Black και White με προτεινόμενη τιμή €199.99.