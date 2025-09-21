Logitech G321 LIGHTSPEED: Τα νέα ασύρματα gaming ακουστικά της εταιρείας

Η Logitech G παρουσιάζει το Logitech G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset – ένα δυναμικό, υψηλής απόδοσης headset σχεδιασμένο για να προσφέρει ασύρματη ελευθερία και gaming εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Το G321 φέρνει την πολυβραβευμένη LIGHTSPEED ασύρματη τεχνολογία της Logitech G σε ακόμη περισσότερους gamers. Με σχεδιασμό που εστιάζει στην άνεση, ευκολία στη χρήση και κορυφαία απόδοση για κάθε είδος παιχνιδιού, είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν level-up χωρίς περιττές δυσκολίες.

Με βάρος μόλις 210 γραμμάρια, το G321 είναι φτιαγμένο για πολύωρα gaming sessions, διαθέτοντας παχύ μαξιλάρι κεφαλής, memory foam στα ear cups και ύφασμα υψηλής ελαστικότητας που προσαρμόζεται άνετα στο κεφάλι. Η ρυθμιζόμενη εφαρμογή εξασφαλίζει σταθερή άνεση για όλους – ακόμη και για όσους φορούν γυαλιά ή σκουλαρίκια.

Η επικοινωνία γίνεται πανεύκολη χάρη στο 16 kHz flip-to-mute boom μικρόφωνο, που προσφέρει καθαρό και ευδιάκριτο ήχο, ενώ η σίγαση γίνεται με μια απλή κίνηση του χεριού. Ιδανικό για sessions με φίλους, streaming ή casual Discord συζητήσεις.

Το G321 υποστηρίζει επίσης Bluetooth σύνδεση, δίνοντας τη δυνατότητα για εύκολη εναλλαγή μεταξύ παιχνιδιού, μουσικής ή συνομιλίας από το κινητό – ιδανικό για on-the-go gaming.

Οι υψηλής απόδοσης drivers προσφέρουν καθηλωτικό ήχο – από τα παραμικρά βήματα του αντιπάλου μέχρι τις δυναμικές εκρήξεις ή τις αγαπημένες σου playlists.

Με διάρκεια μπαταρίας έως και 20 ώρες, συνδεσιμότητα LIGHTSPEED, Bluetooth και USB-C, και μίνιμαλ σχεδιασμό σε Black ή White, το G321 προσφέρει κορυφαία απόδοση και απόλυτη άνεση για κάθε gamer, κάθε μέρα.

Διαθεσιμότητα

Τα Logitech G321 LIGHTSPEED Ασύρματα Gaming Ακουστικά είναι διαθέσιμα τώρα, σε χρώματα Black και White, στο logitechg.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής με προτεινόμενη τιμή λιανικής €69.99.