Το Ιαπωνικό ύφασμα που μεταμορφώνεται σε ηχείο!

Σκεφτείτε, αντί για βαριά ηχοσυστήματα, καλώδια που μπλέκονται και ογκώδη κουτιά που καταλαμβάνουν χώρο στο σαλόνι, ο ήχος στο δωμάτιό σας να προέρχεται από τις κουρτίνες, τον καναπέ ή ακόμα και από το ίδιο σας το σακάκι. Αυτό που μοιάζει με μακρινή τεχνολογική υπόσχεση, είναι πλέον πραγματικότητα χάρη σε μια νέα καινοτομία που έρχεται από την Ιαπωνία και υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ήχο στην καθημερινότητά μας.

Η καινοτομία από την Tsukuba

Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η Sensia Technology, μια startup με έδρα την Tsukuba της Ιαπωνίας – μια πόλη γνωστή για την ακαδημαϊκή και ερευνητική της δραστηριότητα. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα το «Fabric Speaker», μια συσκευή που, όπως προδίδει και το όνομά της, δεν θυμίζει σε τίποτα τα παραδοσιακά ηχεία που γνωρίζουμε. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φύλλο υφάσματος, λεπτό, μαλακό και εύκαμπτο, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει ήχο υψηλής πιστότητας.

Η είδηση αυτή δεν αποτελεί απλώς άλλη μια καταχώριση στον κατάλογο των gadgets. Σηματοδοτεί μια στροφή προς τα «μαλακά ηλεκτρονικά» (soft electronics), όπου η τεχνολογία παύει να είναι σκληρή και άκαμπτη και ενσωματώνεται φυσικά στα υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Πώς λειτουργεί: Η επιστήμη πίσω από το ύφασμα

Το μυστικό της Sensia Technology κρύβεται στην εσωτερική δομή του υλικού. Σε αντίθεση με τα συμβατικά ηχεία που χρησιμοποιούν μαγνήτες και πηνία για να κινήσουν έναν κώνο και να παράγουν ηχητικά κύματα, το Fabric Speaker λειτουργεί με μια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική.

Το ύφασμα αποτελείται από ειδικά αγώγιμα νήματα τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρισμού. Η κατασκευή του μιμείται τη λειτουργία ενός πυκνωτή: δύο αγώγιμα στρώματα διαχωρίζονται από μια λεπτή διηλεκτρική μεμβράνη. Όταν εφαρμοστεί ηλεκτρικό σήμα (η μουσική ή η φωνή), δημιουργείται ηλεκτροστατική δύναμη μεταξύ των στρωμάτων, προκαλώντας δονήσεις. Αυτές οι μικροσκοπικές, αλλά ταχύτατες δονήσεις μετακινούν τον αέρα και παράγουν ήχο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ηχείο που δεν έχει βάθος, δεν έχει βάρος και μπορεί να τσαλακωθεί ή να διπλωθεί χωρίς να χάσει τη λειτουργικότητά του. Είναι μια τεχνική προσέγγιση που καταργεί τους φυσικούς περιορισμούς των παραδοσιακών συστημάτων ήχου.

Από το σαλόνι μέχρι την γκαρνταρόμπα

Οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι πρακτικά αμέτρητες και ανοίγουν νέους δρόμους για βιομηχανικούς σχεδιαστές και οίκους μόδας.

Στον τομέα των wearables , το Fabric Speaker θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρούχα που λειτουργούν ως συσκευές επικοινωνίας χωρίς την ανάγκη ακουστικών. Φανταστείτε ένα μπουφάν που σας επιτρέπει να ακούτε τις οδηγίες πλοήγησης ή να μιλάτε στο τηλέφωνο, ενώ τα χέρια και τα αυτιά σας παραμένουν ελεύθερα.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας , όπου κάθε γραμμάριο βάρους μετράει για την εξοικονόμηση ενέργειας (ειδικά στα ηλεκτρικά οχήματα), η αντικατάσταση των βαριών ηχείων στις πόρτες με ηχο-υφάσματα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το συνολικό βάρος του οχήματος, προσφέροντας παράλληλα μια πιο καθηλωτική εμπειρία surround ήχου.

Επιπλέον, η διακόσμηση εσωτερικών χώρων αποκτά νέα διάσταση. Ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα και σπίτια θα μπορούν να έχουν «ηχητικές ζώνες» χωρίς ορατό εξοπλισμό. Ο ήχος θα μπορούσε να αναδύεται από ταπετσαρίες στους τοίχους ή από τα έπιπλα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που είναι αδύνατον να επιτευχθεί με σημειακές πηγές ήχου.

Το μέλλον είναι εύκαμπτο

Αν και η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και τελειοποίησης, η εμφάνιση του Fabric Speaker δείχνει ξεκάθαρα την τάση της αγοράς. Η ζήτηση για συσκευές που είναι λιγότερο παρεμβατικές και πιο φιλικές προς τον χρήστη αυξάνεται συνεχώς.

Το στοίχημα για την Sensia Technology και άλλες παρόμοιες ερευνητικές ομάδες είναι πλέον η μαζική παραγωγή και η αντοχή των υλικών στον χρόνο και τις πλύσεις, εφόσον μιλάμε για υφάσματα. Ωστόσο, το πρώτο βήμα έγινε. Η τεχνολογία ήχου απελευθερώθηκε από το «κουτί» της και πλέον μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή.