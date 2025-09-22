Logitech G515 RAPID TKL: Νέο ταχύτατο gaming πληκτρολόγιο χαμηλού προφίλ

Η Logitech G παρουσιάζει το Logitech G515 RAPID TKL Low-Profile Analog Gaming Keyboard, το νεότερο μέλος της βραβευμένης σειράς G5. Εξοπλισμένο με προηγμένη μαγνητική αναλογική τεχνολογία διακοπτών, το G515 RAPID TKL έχει σχεδιαστεί για gamers που αναζητούν ταχύτητα, έλεγχο και ακρίβεια στο υψηλότερο επίπεδο.

Με ύψος μόλις 22 χιλιοστά, το G515 RAPID TKL συνδυάζει μίνιμαλ αισθητική με τη δύναμη των μαγνητικών αναλογικών διακοπτών που ξεκλειδώνουν μοναδικές λειτουργίες, όπως Rapid Trigger, Key Priority και Multi-Point Actuation. Αυτές επιτρέπουν στους παίκτες να ρυθμίσουν διαφορετικά σημεία ενεργοποίησης, να ορίσουν πολλαπλές ενέργειες σε ένα πλήκτρο και να αντιδρούν με αστραπιαία ταχύτητα – ιδανικό για shooters, action RPGs, MOBAs, fighting games και rhythm games.

Η κατασκευή του G515 RAPID TKL έχει μελετηθεί σε κάθε λεπτομέρεια. Οι αναλογικοί low-profile διακόπτες προσφέρουν ομαλή και σταθερή αίσθηση με χαμηλό, γραμμικό προφίλ ήχου, ενώ τα PBT διπλής έγχυσης keycaps εξασφαλίζουν αντοχή και άνεση ακόμα και μετά από πολύωρο gaming. Η πολυεπίπεδη ηχομόνωση και η ατσάλινη πάνω πλάκα χαρίζουν σταθερότητα, αθόρυβη εμπειρία και premium αίσθηση σε κάθε πάτημα.

Με την τεχνολογία LIGHTSYNC RGB και την πλήρη παραμετροποίηση μέσω του Logitech G HUB, οι gamers μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ Rapid Trigger ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού, να ρυθμίσουν την αίσθηση κάθε πλήκτρου, να ορίσουν macros και να προσαρμόσουν τον φωτισμό ανάλογα με το προσωπικό τους στυλ.

Διαθέσιμο σε Black και White, το G515 RAPID TKL συνεχίζει τη δυναμική πορεία της σειράς G5 της Logitech G — συνδυάζοντας μια δεκαετία καινοτομίας στο gaming με την επόμενη γενιά αναλογικής τεχνολογίας για τους πρωταθλητές του σήμερα και τους θρύλους του αύριο.

Διαθεσιμότητα

Το Logitech G515 RAPID TKL Low-Profile Analog Gaming Keyboard είναι διαθέσιμο τώρα σε Black και White στο logitechg.com, στο Amazon, στο Best Buy και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής με προτεινόμενη τιμή €199.99.