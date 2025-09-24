Signature Slim Solar+ K980 Keyboard: Το πρωτοποριακό νέο πληκτρολόγιο της Logitech!

Η Logitech ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία των Signature Slim Solar+ K980 και Signature Slim Solar+ K980 for Business, ασύρματων πληκτρολογίων που λειτουργούν με οποιοδήποτε φως—φυσικό ή τεχνητό—χωρίς διακοπές φόρτισης και χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Εξοπλισμένα με την καινοτόμο τεχνολογία Logi LightCharge και σχεδιασμένα για τη σύγχρονη καθημερινότητα, τα πληκτρολόγια διαθέτουν πλήρη διάταξη, αίσθηση πληκτρολόγησης φορητού υπολογιστή και έξυπνες δυνατότητες προσαρμογής που διευκολύνουν τόσο την εργασία όσο και την προσωπική χρήση.

Οι ασύρματες συσκευές μάς απελευθερώνουν από τα καλώδια, αλλά η ανάγκη φόρτισης μπορεί να προκαλέσει επιπλέον άγχος. Οι σύγχρονοι χρήστες αναζητούν απλότητα, αξιοπιστία και εμπειρίες χωρίς προβλήματα. Το Signature Slim Solar+ ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες: παραμένει φορτισμένο, ακόμη και σε απόλυτο σκοτάδι για έως και τέσσερις μήνες, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτά που έχουν σημασία.

Τα πλαστικά μέρη της έκδοσης σε χρώμα γραφίτη του Signature Slim Solar+ περιέχουν 70% πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση και διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη να διαρκεί έως και 10 χρόνια, εξαλείφοντας την ανάγκη αντικατάστασης.

Το Signature Slim Solar+ K980 for Business καλύπτει τις ανάγκες των IT τμημάτων με πάντα φορτισμένη μπαταρία, χωρίς καλώδια και ελάχιστη ανάγκη συντήρησης. Διαθέτει δέκτη Logi Bolt USB-C για ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και σε περιβάλλοντα με υψηλή πυκνότητα συσκευών. Επιπλέον, μπορεί να παρακολουθείται μέσω του Logitech Sync*, επιτρέποντας στους διαχειριστές IT να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση κάθε συσκευής. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εξατομικεύσουν έως και 23 πλήκτρα συντόμευσης, περιλαμβανομένου του AI Launch Key, αυξάνοντας την παραγωγικότητα χωρίς να προστίθεται πολυπλοκότητα στη διαχείριση.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Logi LightCharge : Η τεχνολογία Logi LightCharge αποτελείται από μία ειδική λωρίδα που απορροφά το φως, επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια ζωής έως 10 χρόνια και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό.



: Η τεχνολογία Logi LightCharge αποτελείται από μία ειδική λωρίδα που απορροφά το φως, επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια ζωής έως 10 χρόνια και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό. Κομψή, μινιμαλιστική σχεδίαση : Το λεπτό προφίλ προσφέρει μοντέρνο στιλ και καθαρότητα στο γραφείο, ταιριάζοντας απόλυτα με laptops και περιφερειακά.



: Το λεπτό προφίλ προσφέρει μοντέρνο στιλ και καθαρότητα στο γραφείο, ταιριάζοντας απόλυτα με laptops και περιφερειακά. Άνετη εμπειρία πληκτρολόγησης : Με αίσθηση πληκτρολόγησης φορητού υπολογιστή (scissor switches), και πλήρες numpad.



: Με αίσθηση πληκτρολόγησης φορητού υπολογιστή (scissor switches), και πλήρες numpad. Συμβατότητα με πολλές συσκευές και λειτουργικά : Υποστήριξη για Windows, macOS, ChromeOS και σύνδεση έως 3 συσκευές με τα πλήκτρα Easy-Switch.



: Υποστήριξη για Windows, macOS, ChromeOS και σύνδεση έως 3 συσκευές με τα πλήκτρα Easy-Switch. Πλήρης προσαρμογή μέσω Logi Options+: Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν έξυπνες ενέργειες, και να εκκινήσουν εργαλεία AI (Copilot, Gemini, ChatGPT) με το AI Launch Key.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία μέσω Logi LightCharge

Λειτουργεί έως και 4 μήνες στο σκοτάδι μετά από πλήρη φόρτιση

Πλήρης διάταξη με αριθμητικό πληκτρολόγιο

Εκτυπωμένη διάταξη multi-OS (Windows/macOS/ChromeOS)

Πλήκτρα Easy-Switch για 3 συσκευές

Πλήκτρο προσαρμογής ενεργειών

Πλήκτρο AI Launch Key (Δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση For Mac)

Πλήρως προσαρμόσιμη γραμμή F-Keys

Υποστήριξη μέσω Logi Options+ App (Windows/macOS)

Υποστήριξη από Logi Tune & Logitech Sync για IT

Συμβατό με Logitech Flow όταν συνδυάζεται με υποστηριζόμενο ποντίκι

Ανθεκτική μπαταρία με διάρκεια ζωής έως 10 χρόνια

Διακόπτης on/off

Διαθεσιμότητα & Τιμή

Το Signature Slim Solar+ είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 24 Σεπτεμβρίου 2025, στην τιμή των 125 € για την έκδοση γενικής συμβατότητας & για Mac, και στην ίδια τιμή για την επαγγελματική έκδοση (Business), μέσω του https://www.logitech.com/el-gr και επίσημων μεταπωλητών.

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: