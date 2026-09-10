Logitech MX Keypad: Νέο AI control center για προγραμματιστές διαθέσιμο στην Ελλάδα

Σύνοψη

Το MX Keypad της Logitech λειτουργεί ως ένα εξατομικεύσιμο κέντρο ελέγχου (AI control center) ειδικά σχεδιασμένο για developers.

Προσφέρει εγγενή συμβατότητα με κορυφαία εργαλεία και IDEs, όπως το GitHub Copilot, το Claude Code, το VS Code και το IntelliJ IDEA.

Οι χρήστες μπορούν να αναπτύξουν προσαρμοσμένες ενσωματώσεις χρησιμοποιώντας το Logi Actions SDK, μετατρέποντας σύνθετες εργασίες σε απλά projects.

Το προϊόν κυκλοφορεί στην τιμή των 99,99€ και παρέχει στους κατόχους του 3 μήνες δωρεάν χρήσης του GitHub Copilot Pro+.

Η αυξανόμενη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή κώδικα έχει δημιουργήσει την ανάγκη για εξειδικευμένο hardware που μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητα των επαγγελματιών της πληροφορικής.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη, η Logitech ανακοίνωσε το MX Keypad, ένα πρωτοποριακό κέντρο ελέγχου AI το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προγραμματισμό με τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών και agents, δίνοντας στους προγραμματιστές τον απόλυτο έλεγχο των διαρκώς εξελισσόμενων ροών εργασίας τους. Η νέα συσκευή της εταιρείας προσφέρει συμβατότητα σε πολλές πλατφόρμες προγραμματισμού, επιτρέποντας απεριόριστη προσαρμογή στη ροή εργασίας κάθε χρήστη.

Η βασική φιλοσοφία του περιφερειακού εστιάζει στην ταχύτητα και την αποδοτικότητα κατά τη διαδικασία του coding. Μέσω της συσκευής, οι χρήστες αποκτούν την ικανότητα να εκτελούν prompt macros, να αναδιαμορφώνουν κώδικα και να εκκινούν εντολές άμεσα σε δημοφιλή περιβάλλοντα όπως το GitHub Copilot, το Claude Code, το VS Code και το IntelliJ IDEA. Κάθε διαθέσιμο πλήκτρο μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα ώστε να ελέγχει μία ή πολλές εφαρμογές και agents, εξασφαλίζοντας ένα μοναδικό επίπεδο ευελιξίας και εξατομίκευσης που επιτρέπει στους developers να ενοποιήσουν τα AI workflows, τα σύνθετα prompts και τα εργαλεία ανάπτυξης τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά, διατηρώντας ταυτόχρονα μια συνεχή και απρόσκοπτη ροή εργασίας σε ολόκληρο το τεχνολογικό τους περιβάλλον.

Ο Anatoliy Polyanker, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής στη Logitech, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η αποτελεσματικότητα στο coding εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο εύκολα μπορούν οι developers να διαχειρίζονται έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εργαλείων AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, το MX Keypad προσφέρει ένα φυσικό control center απευθείας στα χέρια των χρηστών, επιτρέποντάς τους να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις ροές εργασίας τους πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη διαισθητικότητα.

Η ανάπτυξη της νέας συσκευής πραγματοποιήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία της Logitech με τη Microsoft και το GitHub. Το τελικό προϊόν διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τόσο της κοινότητας του GitHub όσο και της κοινότητας Logitech MX Collective, με στόχο να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών. Το MX Keypad κυκλοφορεί με εγγενή ενσωμάτωση για τα εργαλεία του GitHub, συμπεριλαμβανομένων των VS Code και της εφαρμογής GitHub Copilot, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση της λειτουργικότητάς του σε ακόμη περισσότερα εργαλεία στο άμεσο μέλλον.

Ο Martin Woodward, Vice President Developer Relations στο GitHub, εξήγησε πως τα πραγματικά καλά εργαλεία για developers δεν μπαίνουν εμπόδιο στη δουλειά τους και τόνισε ότι η νέα συσκευή κάνει τη συνεργασία με το GitHub Copilot να μοιάζει με ένα φυσικό μέρος του workflow, βοηθώντας τους προγραμματιστές να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην πλοήγηση μεταξύ διαφορετικών εργαλείων και περισσότερο χρόνο στη δημιουργική διαδικασία.

Ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τη συσκευή είναι το Logi Actions SDK, το οποίο παρέχει στους software engineers τη δυνατότητα να δημιουργούν τα δικά τους προσαρμοσμένα εργαλεία με μεγάλη ταχύτητα. Χάρη στην προσεκτικά δομημένη τεκμηρίωση που είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, οι coding agents μπορούν να δημιουργούν custom integrations απευθείας μέσω του SDK, μια διαδικασία που μετατρέπει ιδιαίτερα σύνθετες εργασίες σε απλά projects διάρκειας λίγων μόλις ωρών.

Το οικοσύστημα έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς η κοινότητα έχει δημοσιεύσει πληθώρα plugins για το Claude Code και το OpenAI Codex στο Logi Marketplace. Αυτά τα πρόσθετα προσφέρουν στους developers τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των agents σε πραγματικό χρόνο, καθώς και προηγμένο CLI έλεγχο απευθείας από τα φυσικά πλήκτρα, επεκτείνοντας τη συμβατότητα σε περισσότερες από 100 εκατομμύρια συσκευές της Logitech.

Η εταιρεία έχει επίσης δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της βιωσιμότητας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή της συσκευής. Το MX Keypad διαθέτει πιστοποιημένο πλαστικό το οποίο προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά μετά την κατανάλωση. Αναλυτικότερα, το ποσοστό αυτού του υλικού αγγίζει το 64% για το μοντέλο που κυκλοφορεί στην απόχρωση Graphite και το 49% για το αντίστοιχο μοντέλο στην απόχρωση Pale Grey. Παράλληλα, η συσκευασία του προϊόντος χρησιμοποιεί χαρτί το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από δάση με πιστοποίηση FSC και άλλες αυστηρά ελεγχόμενες πηγές.

Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική και τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, το MX Keypad είναι ήδη διαθέσιμο προς αγορά σε χρώμα γραφίτη. Η λιανική τιμή του διαμορφώνεται στα 99,99 € μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος Logitech.com. Ως επιπλέον πλεονέκτημα, κάθε συσκευή περιλαμβάνει τρεις μήνες δωρεάν χρήσης της υπηρεσίας GitHub Copilot Pro+, μια προσφορά που μπορεί να εξαργυρωθεί απευθείας μέσα από το λογισμικό Logi Options+ τόσο από νέους όσο και από ήδη υπάρχοντες χρήστες της πλατφόρμας.