Lord of the Rings: Shadow of the Past - Ανακοινώθηκε επίσημα η νέα ταινία!

Σύνοψη

Η Warner Bros. ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη της νέας ταινίας Lord of the Rings: Shadow of the Past ανήμερα της Ημέρας Ανάγνωσης Τόλκιν (Tolkien Reading Day).

Το σενάριο συνυπογράφουν οι Phillipa Boyens, Peter McGee και ο γνωστός παρουσιαστής, Stephen Colbert.

Η ιστορία διαδραματίζεται 14 χρόνια μετά το τέλος του Return of the King και εστιάζει στην επανένωση των Sam, Merry και Pippin.

Κεντρικό ρόλο στην πλοκή θα έχει η κόρη του Sam, Elanor, η οποία ανακαλύπτει ένα μυστικό από τις πρώτες ημέρες του Πολέμου του Δαχτυλιδιού.

Το σενάριο αντλεί έμπνευση από πέντε κεφάλαια του Fellowship of the Ring που είχαν παραλειφθεί από τις ταινίες του Peter Jackson, εντάσσοντας επιτέλους τον Tom Bombadil στο κινηματογραφικό σύμπαν.

Η επιστροφή στο Shire και το κενό των 14 ετών

Η Warner Bros. επέλεξε την ιδανική ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου της εγχειρήματος. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ημέρα που στο ημερολόγιο της Μέσης Γης σηματοδοτεί την πτώση του Sauron και την καταστροφή του Ενός Δαχτυλιδιού, επιβεβαιώθηκε η ανάπτυξη του Lord of the Rings: Shadow of the Past. Η συγκεκριμένη παραγωγή διαφοροποιείται αισθητά από τις επερχόμενες κυκλοφορίες, καθώς δεν αποτελεί prequel ούτε επικεντρώνεται σε μεγάλες μάχες της Δεύτερης Εποχής. Αντιθέτως, λειτουργεί ως ένα άτυπο sequel της αρχικής τριλογίας.

Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα 14 χρόνια αφότου ο Frodo Baggins αποχώρησε για τις Αθάνατες Γαίες από τα Γκρίζα Λιμάνια. Οι Samwise Gamgee, Meriadoc Brandybuck και Peregrin Took ενώνονται ξανά για να ακολουθήσουν τη διαδρομή του αρχικού τους ταξιδιού. Η αφήγηση, ωστόσο, δεν αναλώνεται απλώς στη νοσταλγία. Η Elanor, η κόρη του Sam, αναλαμβάνει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια αναπάντεχη αποστολή. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, σκοπός της είναι να ξεδιαλύνει ένα ξεχασμένο μυστικό που αφορά τις πρώτες ημέρες του Πολέμου του Δαχτυλιδιού.

Η ενσωμάτωση του Tom Bombadil

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της νέας ταινίας είναι η πηγή έμπνευσης της. Για δεκαετίες, η απουσία του Tom Bombadil από την κινηματογραφική τριλογία του Peter Jackson αποτελούσε σημείο τριβής μεταξύ των πιο φανατικών αναγνωστών του J.R.R. Tolkien. Ο Jackson είχε δικαιολογήσει την αφαίρεση του χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι δεν προωθούσε την κεντρική πλοκή με το Δαχτυλίδι.

Το Shadow of the Past έρχεται να καλύψει αυτό το ακριβώς το κενό. Η ιστορία αντλεί υλικό από πέντε συγκεκριμένα κεφάλαια του The Fellowship of the Ring, κατά τα οποία τα Hobbits προσπαθούν να ξεφύγουν από τους Μαύρους Καβαλάρηδες (Nazgûl) στο Παλαιό Δάσος και συναντούν τον μυστηριώδη, παντοδύναμο Tom Bombadil. Μέσω της αναδρομής ή της έρευνας της Elanor, αυτά τα γεγονότα θα αποκτήσουν πλέον οπτική υπόσταση στη μεγάλη οθόνη.

Η συνεισφορά του Stephen Colbert

Η συμμετοχή του Stephen Colbert στη συγγραφική ομάδα δεν προκαλεί έκπληξη σε όσους γνωρίζουν την πορεία του. Ο Αμερικανός παρουσιαστής θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους πιο καταρτισμένους μελετητές του έργου του Tolkien, έχοντας αποδείξει την εγκυκλοπαιδική του γνώση αμέτρητες φορές τηλεοπτικά.

Η ιδέα για το συγκεκριμένο σενάριο γεννήθηκε πριν από δύο χρόνια, μέσα από συζητήσεις που είχε ο Colbert με τον γιο του. Αρχικά, ο παρουσιαστής δεν σχεδίαζε να συμμετάσχει ενεργά στη συγγραφή του τελικού σεναρίου. Ωστόσο, η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του κύκλου του στο The Late Show την περασμένη χρονιά, του άνοιξε τον δρόμο για να αφοσιωθεί πλήρως στο πρότζεκτ αυτό το καλοκαίρι.

Η συνεργασία του με τη βετεράνο των ταινιών της Μέσης Γης, Phillipa Boyens, και τον Peter McGee εξασφαλίζει τη διατήρηση του οικείου ύφους που αγάπησε το κοινό, παντρεύοντας την κινηματογραφική δομή με τη βαθιά γνώση του αυθεντικού κειμένου.