Η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία (JAXA) παρουσίασε στο Τόκιο ένα πρωτότυπο δοκιμών του οχήματος εδάφους (rover) που θα ταξιδέψει στον νότιο πόλο της Σελήνης το 2028, στο πλαίσιο της κοινής αποστολής LUPEX (Lunar Polar Exploration) με την ινδική διαστημική υπηρεσία (ISRO). Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση αποθεμάτων νερού σε μορφή πάγου στις σκοτεινές πολικές περιοχές, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων πυραύλων.

Η παρουσίαση έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου η Κίνα όρισε το 2030 ως έτος έναρξης για την εξόρυξη νερού και άλλων πόρων από τη σεληνιακή επιφάνεια, επιταχύνοντας τον ανταγωνισμό των ασιατικών δυνάμεων στον φυσικό δορυφόρο της Γης. Ενώ οι Ιάπωνες και Ινδοί επιστήμονες σκοπεύουν να χαρτογραφήσουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα των κοιτασμάτων το 2028 πριν προχωρήσουν σε αξιοποίηση, το Πεκίνο στοχεύει στην άμεση εξόρυξη μόλις δύο χρόνια αργότερα, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των περιορισμένων σεληνιακών πόρων.

Δοκιμές κινητικότητας και τεχνικές λεπτομέρειες της αποστολής LUPEX

Κατά την επίδειξη στο Τόκιο, η JAXA έθεσε σε δοκιμασία ένα τετράτροχο μοντέλο ανάπτυξης του rover σε απαιτητικά σενάρια κίνησης που προσομοιώνουν το ανώμαλο σεληνιακό ανάγλυφο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του έργου, Takeshi Hoshino, οι μηχανικοί αξιολόγησαν την ικανότητα του οχήματος να ανεβαίνει κεκλιμένες επιφάνειες με τη χρήση ενός μόνο άκρου, να κινείται συνεχόμενα με δύο, καθώς και τη συνολική του συμπεριφορά σε συνθήκες κενού.

Βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν Ιαπωνία και Ινδία, η JAXA αναλαμβάνει την κατασκευή του rover, ενώ η ISRO θα παράσχει τη μονάδα προσελήνωσης (lander) που θα το μεταφέρει με ασφάλεια στην επιφάνεια. Η εκτόξευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί με τον ιαπωνικό πύραυλο H3 όχι νωρίτερα από το 2028, με την αποστολή να έχει προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας 3,5 μηνών μετά την άφιξη και μέγιστο όριο επιβίωσης το ένα έτος.

Πώς ο πάγος των πολικών κρατήρων μετατρέπεται σε καύσιμο πυραύλων

Το ενδιαφέρον των διαστημικών υπηρεσιών εστιάζεται στις περιοχές μόνιμης σκίασης γύρω από τον νότιο πόλο της Σελήνης, σημεία όπου δεν φτάνει ποτέ το ηλιακό φως και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι διατηρούνται αποθέματα πάγου κοντά στην επιφάνεια. Μόλις το rover της αποστολής LUPEX εντοπίσει πιθανές πηγές νερού, θα πραγματοποιήσει γεώτρηση για τη συλλογή δειγμάτων, μετρώντας τόσο την ποσότητα όσο και την καθαρότητά τους για να κριθεί η βιωσιμότητα της εκμετάλλευσής τους.

Η μετατροπή του σεληνιακού νερού σε προωθητικό μέσο βασίζεται στη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, κατά την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα διασπά το μόριο του νερού στα δύο βασικά του στοιχεία, το οξυγόνο και το υδρογόνο. Όπως εξήγησε ο Takeshi Hoshino, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ανακυκλώνεται περισσότερο από το 90% του νερού, ωστόσο στους πυραύλους που καίνε υδρογόνο και οξυγόνο το παραγόμενο νερό χάνεται οριστικά και δεν μπορεί να ανακτηθεί. Η επιτόπια παραγωγή καυσίμων στη Σελήνη θα επέτρεπε τον ανεφοδιασμό αποστολών επιστροφής στη Γη χωρίς τη μεταφορά τεράστιων φορτίων από τον πλανήτη μας,μετατρέποντας παράλληλα τη Σελήνη σε ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού για μελλοντικά ταξίδια προς τον Άρη.

Το ιστορικό Ιαπωνίας και Ινδίας στη Σελήνη

Η σύμπραξη των δύο χωρών στηρίζεται στην πρόσφατη εμπειρία που απέκτησαν από επιτυχημένες σεληνιακές επιχειρήσεις. Η Ινδία έγραψε ιστορία το 2023 με την αποστολή Chandrayaan-3, όταν η μονάδα Vikram προσεληνώθηκε κοντά στον νότιο πόλο και απελευθέρωσε το rover Pragyan, το οποίο ανέλυσε το περιβάλλον για μία σεληνιακή ημέρα.

Από την πλευρά της, η Ιαπωνία δεν έχει αποστείλει ακόμη μεγάλο όχημα εξερεύνησης στη Σελήνη,αλλά το 2024 κατέστη η πέμπτη χώρα στον κόσμο που πέτυχε ομαλή προσελήνωση μέσω της αποστολής SLIM, παρά την κεκλιμένη γωνία προσγείωσης του σκάφους,απελευθερώνοντας τα δύο μικροσκοπικά rover LEV-1 και LEV-2. Την εικόνα του ιαπωνικού διαστημικού οικοσυστήματος συμπληρώνουν η πρόσφατη εκτόξευση μιας πρωτοποριακής αποστολής της JAXA για τη συλλογή δειγμάτων από έναν δορυφόρο του Άρη, αλλά και η αποτυχημένη προσπάθεια της ιδιωτικής εταιρείας ispace με έδρα το Τόκιο να γίνει η πρώτη μη αμερικανική ιδιωτική εταιρεία που πετυχαίνει ελεγχόμενη προσελήνωση.

Νομικά κενά και ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Παρότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται συνήθως στον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η πρωτοβουλία LUPEX αποδεικνύει ότι και άλλοι διεθνείς δρώντες χαράσσουν αυτόνομο χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίηση του διαστήματος. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για το Διάστημα, καμία χώρα δεν μπορεί να διεκδικήσει εθνική κυριαρχία στη Σελήνη ή σε οποιοδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, ωστόσο, το διεθνές πλαίσιο περιέχει σημαντικά νομικά κενά όσον αφορά την εξόρυξη και εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Δεδομένου ότι κάθε κράτος έχει θεωρητικά το δικαίωμα να εξορύξει υλικά αλλά οι περιοχές μόνιμης σκίασης με αξιοποιήσιμο πάγο είναι πεπερασμένες, η ταχύτητα απόκτησης τεχνογνωσίας και υποδομών αποκτά καθοριστικό ρόλο. Με την Κίνα να έχει ήδη θέσει ως ορόσημο το 2030, η κοινή αποστολή Ιαπωνίας και Ινδίας αποτελεί το κρίσιμο βήμα ώστε οι δύο χώρες να εξασφαλίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής σεληνιακής οικονομίας.