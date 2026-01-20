Marathon: «Κλείδωσε» η ημερομηνία κυκλοφορίας για το νέο live-service game της Bungie

Το σίριαλ με την ημερομηνία κυκλοφορίας του Marathon έλαβε τέλος. Η Bungie, σε μια κίνηση που ήρθε ως απάντηση σε πρόωρη διαρροή μέσω του Xbox Store, επιβεβαίωσε και επίσημα πως το επόμενο μεγάλο της IP θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου 2026.

Η είδηση αυτή βάζει οριστική τελεία στην περίοδο αβεβαιότητας που είχε κυκλώσει το στούντιο, ειδικά μετά την αναβολή από το αρχικό παράθυρο του 2025. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα νέο trailer που εστιάζει στην ατμόσφαιρα και το lore, αλλά το πραγματικό ρεπορτάζ κρύβεται στις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας που αλλάζουν τα δεδομένα για τους παίκτες.

Όχι πια free-to-play: Η στροφή στο premium μοντέλο

Ίσως η πιο σημαντική πληροφορία που προκύπτει από την ανακοίνωση αφορά το οικονομικό μοντέλο του παιχνιδιού. Σε αντίθεση με το Destiny 2 και την επικρατούσα τάση των live-service παιχνιδιών, το Marathon δεν θα είναι free-to-play.

Η Bungie καθόρισε την τιμή εκκίνησης στα $40 (με την αντίστοιχη τιμολόγηση σε ευρώ να αναμένεται στα ίδια επίπεδα), τοποθετώντας τον τίτλο στην κατηγορία των premium κυκλοφοριών. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που θυμίζει την προσέγγιση του Helldivers 2 της Sony, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μια βάση αφοσιωμένων παικτών που επενδύουν στην ποιότητα, αποφεύγοντας ίσως το χαοτικό περιβάλλον των δωρεάν τίτλων.

Cross-Play και το "λάθος" του Xbox

Η επιβεβαίωση της ημερομηνίας ήρθε λίγες ώρες αφότου μια καταχώρηση στο κατάστημα του Xbox αποκάλυψε πρόωρα το "Μάρτιος 2026". Η Bungie, αντί να αρνηθεί τα προφανή, προχώρησε άμεσα στην επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως ο τίτλος θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC, με πλήρη υποστήριξη cross-play και cross-save.

Αυτό είναι κρίσιμο για την επιβίωση ενός extraction shooter, καθώς η ενιαία δεξαμενή παικτών είναι απαραίτητη για τη γρήγορη εύρεση αγώνων και τη μακροημέρευση του τίτλου.

Η νέα ταυτότητα: Hero Shooter και extraction

Υπό την καθοδήγηση του νέου Game Director, Joe Ziegler (γνωστού από τη θητεία του στο Valorant), το Marathon έχει υποστεί δομικές αλλαγές στον πυρήνα του. Το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει πως το παιχνίδι υιοθετεί πλήρως στοιχεία Hero Shooter.

Οι παίκτες δεν θα δημιουργούν έναν απρόσωπο χαρακτήρα, αλλά θα επιλέγουν ανάμεσα σε συγκεκριμένους "Runners", ο καθένας με μοναδικές ικανότητες. Στο υλικό που παρουσιάστηκε, είδαμε ήδη κλάσεις που ειδικεύονται στο stealth και στην ταχύτητα, ενισχύοντας την tactical φύση του gameplay. Στόχος είναι η επιβίωση στον εχθρικό πλανήτη Tau Ceti IV, η συλλογή εξωγήινων αντικειμένων και η ασφαλής διαφυγή πριν χαθούν όλα.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, ενώ αποκαλύφθηκε και μια συλλεκτική έκδοση (Collector’s Edition) για τους σκληροπυρηνικούς fans, η οποία περιλαμβάνει φυσικά αντικείμενα εμπνευσμένα από το lore του παιχνιδιού.