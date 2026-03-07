Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Trump: Ζητά πλήρη επιστροφή των δασμών για το Switch 2

Σύνοψη

Η Nintendo of America κατέθεσε επίσημη αγωγή στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης Trump.

Απαιτεί την πλήρη επιστροφή, εντόκως, των δασμών που καταβλήθηκαν το 2025, οι οποίοι βασίστηκαν στον νόμο IEEPA (1977).

Οι συγκεκριμένοι δασμοί κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026.

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ προκάλεσε άμεσες καθυστερήσεις στις προπαραγγελίες του Nintendo Switch 2 και αυξήσεις τιμών στα περιφερειακά του.

Περισσότερες από 1.000 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών κολοσσών, καταθέτουν αντίστοιχες αγωγές, ενώ η Υπηρεσία Τελωνείων (CBP) δηλώνει τεχνική αδυναμία άμεσης επιστροφής των χρημάτων.

Η Nintendo κατέθεσε μήνυση στις 6 Μαρτίου 2026 κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ζητώντας την έντοκη επιστροφή των δασμών που επιβλήθηκαν το 2025. Μετά την ακύρωση των δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο, η εταιρεία διεκδικεί τα καταβληθέντα ποσά, αναφέροντας ως κύρια αιτία τις σοβαρές καθυστερήσεις στο λανσάρισμα του Switch 2 και την οικονομική ζημία στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Η απόφαση της Nintendo να κινηθεί νομικά κατά της κυβέρνησης Trump και διαφόρων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αποτελεί την κορύφωση μιας πολύμηνης εμπορικής και νομικής πίεσης.

Σύμφωνα με τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, η ιαπωνική εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της Nintendo of America, διεκδικεί την άμεση αποζημίωσή της για τα ποσά που αναγκάστηκε να καταβάλει κατά την εισαγωγή των προϊόντων της. Η ενέργεια αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομικό κύμα που ξεπερνά τις 1.000 εταιρείες του τεχνολογικού και λιανεμπορικού κλάδου, οι οποίες ακολουθούν ακριβώς την ίδια οδό μετά την πρόσφατη ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το νομικό πλαίσιο και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το κέντρο της νομικής επιχειρηματολογίας αφορά τη χρήση του νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977 (IEEPA - International Emergency Economic Powers Act). Τον Φεβρουάριο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε τον συγκεκριμένο νόμο για να επιβάλει οριζόντιους και σαρωτικούς δασμούς σε εισαγωγές από σχεδόν όλες τις χώρες παραγωγής, πλήττοντας άμεσα την τεχνολογική βιομηχανία.

Ωστόσο, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Αρχιδικαστή John Roberts αποφάνθηκε τελεσίδικα ότι ο νόμος IEEPA δεν παρέχει στον Πρόεδρο τη συνταγματική εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς. Μετά από αυτή την απόφαση, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Richard Eaton του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές εταιρείες που κατέβαλαν αυτούς τους δασμούς δικαιούνται πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους. Η Nintendo, βασιζόμενη σε αυτό ακριβώς το δεδικασμένο, τονίζει στην αγωγή της ότι "έχει υποστεί ουσιαστική βλάβη από την παράνομη εκτέλεση και επιβολή μη εξουσιοδοτημένων Εκτελεστικών Διαταγμάτων".

Οι επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού του Nintendo Switch 2

Η πρακτική εφαρμογή αυτών των δασμών το προηγούμενο έτος είχε άμεσο και αποδεδειγμένο αντίκτυπο στον προϊοντικό σχεδιασμό της Nintendo και ειδικότερα σε αυτόν του Nintendo Switch 2. Για να αποφύγει την αρχική εμπορική πίεση από την Κίνα, η Nintendo είχε ήδη αρχίσει να μεταφέρει μεγάλο μέρος της παραγωγικής της γραμμής σε αναδυόμενους τεχνολογικούς κόμβους, όπως το Βιετνάμ και η Καμπότζη.

Ωστόσο, η φύση των "αμοιβαίων δασμών" που επέβαλε η κυβέρνηση συμπεριέλαβε σχεδόν κάθε κόμβο παραγωγής της νοτιοανατολικής Ασίας. Το αποτέλεσμα ήταν διττό: αφενός, η εταιρεία αναγκάστηκε να καθυστερήσει την έναρξη των προπαραγγελιών του Switch 2 στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, αφετέρου προχώρησε σε σημαντικές ανατιμήσεις στα περιφερειακά αξεσουάρ της κονσόλας για να απορροφήσει το αυξημένο κόστος εκτελωνισμού, παρότι διατήρησε την τιμή του βασικού συστήματος στα αρχικώς ανακοινωθέντα επίπεδα. Οι νομικοί εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρουν στο έγγραφο των 30 σελίδων ότι τα ποσά αυτά αποτελούν πλέον αδικαιολόγητο πλουτισμό του κράτους εις βάρος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Το τεχνικό αδιέξοδο των αποζημιώσεων

Παρά τη σαφή οδηγία των δικαστηρίων για αποζημιώσεις, η επιστροφή των κεφαλαίων αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα τεχνικά εμπόδια. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (Customs and Border Protection - CBP), η οποία εισέπραξε περίπου 166 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του νόμου IEEPA, κατέθεσε επίσημη αναφορά τονίζοντας την αδυναμία της να συμμορφωθεί άμεσα με τις δικαστικές εντολές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η τεχνολογική υποδομή των συστημάτων εκκαθάρισης δεν είχε σχεδιαστεί για να διαχειριστεί μαζικές επιστροφές δασμών αυτής της κλίμακας. Η απουσία αυτοματοποιημένων πρωτοκόλλων επιστροφής, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των τμημάτων ελέγχου, σημαίνει ότι οι διαδικασίες ίσως απαιτήσουν μήνες ή και χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου σε προσωρινή αναστολή της εντολής για "άμεση συμμόρφωση", γεγονός που παρατείνει την οικονομική αβεβαιότητα για τον τεχνολογικό κλάδο.

Με τη ματιά του Techgear

Η νομική δράση της Nintendo αναδεικνύει την απόλυτη αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας με την πολιτική διαχείριση. Αν και η δικαστική διαμάχη περιορίζεται γεωγραφικά και θεσμικά στις ΗΠΑ, οι επιπτώσεις αφορούν ευθέως και την ευρωπαϊκή αγορά.

Όταν ένας κατασκευαστής όπως η Nintendo καλείται να απορροφήσει αναπάντεχα κόστη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων λόγω αμερικανικών δασμών, η οικονομική πίεση μετακυλίεται στο συνολικό R&D, στην ποσότητα του παραγόμενου στοκ και, συχνά, στην τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο Ευρωζώνης. Η επιστροφή των κεφαλαίων αυτών στη Nintendo σημαίνει την αποδέσμευση κρίσιμων πόρων.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η εξομάλυνση αυτής της εμπορικής ανωμαλίας μεταφράζεται σε σταθεροποίηση των τιμών (MSRP) στα ράφια των εγχώριων λιανεμπόρων, καλύτερη διαθεσιμότητα σε περιφερειακά αξεσουάρ του Switch 2 και μικρότερους χρόνους αναμονής για restocks στις μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας, μακριά από φαινόμενα τεχνητής έλλειψης.